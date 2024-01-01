Девелопмент со смыслом В чём секрет Городов будущего от «Железно» Поделиться Твитнуть

Современные реалии подталкивают девелоперов к конкуренции не только внутри страны. Жилые комплексы должны быть спроектированы так, чтобы клиенту хотелось не переехать в другую страну, а иммигрировать в лучшую жизнь, оставаясь в родном городе. Именно в этом смысл современного девелопмента.

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Такой подход практикует федеральный девелопер «Железно», который с 2011 года создает настоящие Города будущего. «Железно» первым на рынке стал использовать научный подход, предлагая своим клиентам новое качество продукта, в котором каждый элемент сделан со смыслом. В основе каждого проекта компании лежит сочетание доведённой до идеала Функции и искренней Эмоции от использования, именно поэтому компания закрепила за собой позиционирование: «Железно» — это девелопмент со смыслом.

Города будущего «Железно» разрабатываются с учётом научной концепции «15-минутного города», согласно которой все важные точки маршрута горожан находятся в пределах 15 минут: работа, детский сад, школа, парк, кафе, развлечения.

Архитектура со смыслом

Долгое время в России типовые многоэтажки считались нормой жизни, и поворот в сторону более человечной архитектуры жилых комплексов произошёл относительно недавно. После периода забвения смысл стал возвращаться в архитектуру, и «Железно» стоит во авангарде этого тренда.

«Железно» принял решение использовать число Данбара (предел контактов, в которых социальная структура не будет перегружена) при проектировании жилого строительства. Базируясь на этом научном подходе, девелопер предложил своему клиенту среднеэтажную застройку, до 4-8 этажей, которая позволяет избежать создания «человейников», где невозможно запомнить всех соседей.

Каждый жилой комплекс «Железно» имеет собственный характер, выраженный в многообразии текстур, цветовых решений фасадов и переменной этажности. Это важные элементы архитектурного дизайна жилых комплексов «Железно», которые помогают создавать уникальные и привлекательные пространства и отвечают потребностям и ожиданиям современных жителей.

Дворы со смыслом

В Городах будущего «Железно» особое внимание уделяется созданию комфортной и безопасной среды для жизни и отдыха. Одним из ключевых аспектов этой концепции является благоустройство придомовых территорий, которые становятся настоящими зелёными оазисами среди городской суеты.

В современном мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, всё больше людей стремятся перейти из онлайна в оффлайн, чтобы ощутить жизнь во всех её проявлениях. Живое общение, настоящие физические ощущения — вот что становится трендом сегодняшнего дня. Именно поэтому «Железно» создаёт «новую инфраструктуру детства» с нейродинамическими площадками, которые будут интересным и яркими для детей.

Благоустройство дворов зонировано таким образом, чтобы помогать детям всесторонне развиваться и способствовать развитию добрососедских отношений. Предусмотрены интересные зоны и для взрослых: соседские гостиные, зоны отдыха, беседки, перголы. Всё это создаёт уникальную атмосферу, где каждый житель чувствует себя частью большого сообщества. Здесь можно проводить время с друзьями и соседями, устраивать совместные мероприятия и просто наслаждаться жизнью.

Дворы в городах будущего от «Железно» полностью изолированы от проезда машин, что обеспечивает безопасность и спокойствие для жителей. Парковочные места расположены с внешней стороны дворов, чтобы сохранить пространство для пешеходов и зелёных насаждений.

"Железно» придерживается «Концепции красивой среды», поэтому в жилых кварталах от 30 до 70% территорий занимают зелёные насаждения, в том числе круглогодичные крупномеры. Зелёные насаждения во дворах подобраны с особым вниманием к календарю цветения, чтобы радовать жителей красотой природы в течение всего года. Это помогает улучшить качество воздуха в жилых комплексах, что особенно важно в условиях городской среды.

Квартиры со смыслом

В современном мире особенно актуальным становится вопрос создания комфортного пространства для жизни и работы. Именно поэтому «Железно» разработал уникальные планировки квартир, которые учитывают изменения в образе жизни современного человека.

«Железно» предлагает улучшенные планировки квартир, включающие мастер-спальни с собственным санузлом, что обеспечивает максимальный комфорт и приватность. Вместительные гардеробные позволяют эффективно организовать хранение вещей, а функциональный и эстетичный дизайн кухонь-гостиных с кухонным островом помогает объединить всю семью за одним столом, создавая атмосферу уюта и тепла.

Одной из особенностей планировок «Железно» является наличие удобных рабочих кабинетов, что особенно актуально в условиях развития формата удалённой работы. Это позволяет обеспечить комфортное пространство для тех, кому удобнее трудиться дома, не тратя время и силы на дорогу в офис.

Также в числе преимуществ планировок от девелопера — наличие квартир с террасами и двухуровневых квартир, что открывает новые возможности для организации пространства и создания уникального дизайна интерьера.

«Железно» стремится предложить своим клиентам не просто квадратные метры, а полноценное пространство для жизни и работы, соответствующее современным требованиям и тенденциям. В квартирах предусмотрена комфортная высота потолков — от 2,7 м, а также доступны хайфлеты с высотой потолков от 3 м. Это создаёт ощущение простора и свободы, а также открывает широкие возможности для реализации самых разнообразных дизайнерских идей.

Кроме того, «Железно» предлагает клиентам возможность выбора отделки и функционала их квартир. С помощью конструктора квартир вы можете самостоятельно определить материалы для отделки, выбрать цветовую гамму и даже настроить функции умного дома под свои потребности.

Такой подход позволяет создать уникальное пространство, которое будет полностью соответствовать индивидуальным предпочтениям и образу жизни покупателя.

Сервис со смыслом

С 2014 года обслуживание жилых комплексов «Железно» осуществляет собственная сервисная компания «Азбука». Это одна из самых технологичных сервисных компаний в стране, которая была создана специально для работы с проектами девелопера, чтобы предоставлять жителям безукоризненный сервис. На сегодняшний день она входит в ТОП-3 лучших компаний в стране, по версии ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA.

«Азбука» всегда идёт в ногу со временем и отслеживает современные тенденции в сфере управления, а также занимается разработкой уникальных проектов, внедрение которых упрощает структуру ЖКХ и оптимизирует работу УК.

«Железно» активно инвестирует в свою IT-компанию «Философт», которая разработала и предложила рынку комплексное решение для застройщика — цифровой дворецкий «Мажордом». Это — цифровая система умного дома, которая позволяет управлять отдельными функциями дома и процессами в самой квартире.

Сотрудники «Железно» работают с полной отдачей, чтобы жители проектов компании были по-настоящему счастливы. Благодаря этому в 2024 году на федеральной премии Urban «Железно» получил 2 самые престижные награды в мире девелопмента — звание «Девелопер года» и «Персона года» (СЕО компании Юрий Захаров).

«Железно» верит, что каждый человек способен менять себя и окружающий мир, когда по-настоящему этого желает и его сердце горит идеей. Каждое решение в работе девелопера — отражение этого принципа.

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