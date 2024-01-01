Театральный фестиваль, импакт-кино и французская музыка Афиша на неделю 30 сентября — 6 октября Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей при грантовой поддержке Фонда Потанина впервые проводит научно-популярный реставрационный лекторий и мастер-классы с участием ведущих реставраторов России. Лекции и мастер-классы рассчитаны не только на музейных специалистов, но и на более широкую аудиторию: тех, кто занимается семейными архивами или хочет больше узнать о музейной реставрации и научиться самостоятельно сохранять памятные предметы на долгие годы. Серия встреч рассчитана до конца 2024 года. Первая встреча пройдёт 30 сентября. Это будет лекция художника-реставратора, кандидата культурологии, учёного секретаря ГОСНИИРа Анастасии Макаровой (Москва). Она расскажет о пути в профессию, об основах консервации и реставрации монументальной скульптуры из камня, а также о семейных надгробных памятниках. Регистрация на встречу — по ссылке.

В историческом парке «Россия — моя история» состоится лекция кандидата исторических наук, преподавателя ПГНИУ Дмитрия Софьина «Как Пермь императора встречала». Она посвящена 200-летию со дня визита в столицу Прикамья Александра I. Дмитрий Софьин расскажет о единственном посещении Перми государем, о том, что включала программа пребывания, в каком здании останавливался император, как встречали его пермяки, какие сооружения появились в городе накануне его приезда и многие другие детали этого события. Помимо офлайн-лекции, будет организована онлайн-трансляция.

Когда и где разворачивается действие «Пиковой дамы» Петра Чайковского? Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд — в опере уживаются по меньшей мере пять эпох: XVIII век Графини, XVIII век как время действия оперы, XIX век пушкинской повести, XIX век Чайковского — и ХХ век, открытия которого предвосхитила «Пиковая дама». Но где в «Пиковой даме» кончается одно время и начинается другое? Как вместе с Германом и Лизой Чайковский сделал героями своей оперы Вольфганга Амадея Моцарта, Андре Гретри, Альбана Берга и Дмитрия Шостаковича? Почему среди соавторов «Пиковой дамы» не значится имя Николая Карамзина, хотя вполне могло бы — и при чем здесь Великая французская революция? Об этом и многом другом — в лекции Дмитрия Ренанского, посвящённой скрытому в этой опере. Зарегистрироваться на лекцию можно тут.

На этой неделе в Перми стартует фестиваль «Пермская Фантасмагория», пришедший на смену фестивалю МакДонаха, который проходил в городе с 2014 по 2022 год. «Пермская Фантасмагория» — единственный в мире мистический фестиваль, посвящённый постановкам по таинственным произведениям русских и зарубежных авторов. В программу вошли спектакли театров из Сербии, Японии, Ирана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Ставрополя и Перми. Из Белграда, например, везут легендарный спектакль «Карамазовы» (16+), из Бреста — уникальную мистическую постановку по повести «Олеся» Александра Куприна (16+), из Японии — моноспектакль «Когда ты остров» (16+). Подробная программа и билеты на сайте театра «У Моста», который выступает организатором фестиваля.

На день раньше других российских киноплощадок 2 октября Пермская синематека представит зрительскую премьеру одного из главных фильмов 2024 года — трагикомедии «Жизнь», ставшей победителем Берлинале, лауреатом четырёх премий Немецкой киноакадемии и фаворитом кинокритиков. Этот изящный эпос с интонацией чёрного юмора охватывает все периоды жизни современного человека. В центре сюжета — берлинский дирижёр Томас Лунис, его странноватые члены семьи и целый комплекс проблем, так или иначе знакомых каждому: отношения с близкими, поиск себя, череда зависимостей и экзистенциальных переживаний. Интересно, что во время подготовки к роли исполнитель главной роли Ларс Айдингер работал с наставником — Йоханнесом Цурлем, учеником Курта Мазура, а также наблюдал за работой разных дирижёров и во многом ориентировался на манеру Теодора Курентзиса. Специальным гостем предпремьерного показа ленты станет исследовательница кино, преподавательница Санкт-Петербургской Школы дизайна НИУ ВШЭ, кандидат философских наук Дарина Поликарпова. После показа состоится обсуждение.

«ЛАМПА» — это международный фестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы. Работы участников кинофестиваля освещают значимые темы: экология, семейные ценности, культурно-историческое наследие, инклюзия и многие другие. Каждый фильм «ЛАМПЫ» — мотивационный посыл зрителю. Ленты побуждают к позитивным действиям, мотивируют меняться и менять этот мир к лучшему. В этом году фестиваль впервые откроет свою площадку для молодой аудитории социальных сетей и блогеров и покажет их короткие видео на большом экране. Помимо показов фильмов и роликов со всего мира, гостей фестиваля ждут деловая программа с топовыми спикерами, интерактивный детский трек, кинокухня и ламповый квартирник. Программа, билеты и регистрация на события фестиваля — на сайте «ЛАМПЫ».

«Гудтаймс» — российская рок-группа, зародившаяся в Костроме. Главной особенностью коллектива является использование в музыке не только гитар и барабанов, но и духовых инструментов. С конца сентября этого года по февраль следующего «Гудтаймс» будут гастролировать по городам с большим туром «Лучшие из лучших». В пятницу, 4 октября, группа будет в Перми. В программе прозвучат любимые хиты: «Спасибо, Артём», «Пора смириться», «Гори», «Видение» и другие.

На встречах киноклуба «Кино, вино и домино» смотрят и обсуждают вместе с экспертами под аккомпанемент вина фильмы, которые незаслуженно прошли незамеченными, новые картины, режиссёрские дебюты и фильмы, которых нет в прокате. В этот раз будут смотреть новозеландско-польскую драму «Джойка» 2023 года. Фильм рассказывает о пятнадцатилетней американке Джой Уомак, которая мечтает построить карьеру в балете. Двигаясь к своей мечте, девушка поступает в Московскую академию балета Большого театра, которая пользуется довольно дурной славой. Однако, несмотря ни на что, Джой стремится к своей цели — получить образование в элитной академии хореографии, чтобы затем покорить легендарную сцену главного российского театра, заняв место примы. Но путь к мечте становится для юной балерины бесконечной чередой тяжких испытаний, где ей предстоит столкнуться как с предательством и жесточайшей конкуренцией, так и с сомнениями в правильности сделанного ею выбора.

Певица Zivert — одна из самых ярких и неординарных личностей на российской сцене, завоевавшая безусловную любовь миллионов слушателей по всему миру. Сегодня её дискография насчитывает три полноценных студийных альбома (Vinyl #1, Vinyl #2, «В мире весёлых») и ЕР «Сияй», с которым Zivert не только заявила о себе, но и вернула в тренды винтажное звучание, ставшее её визитной карточкой. Несмотря на всеобщее признание, она не останавливается на достигнутом и не боится экспериментировать как с музыкальным материалом, так и с визуальными образами, каждый раз удивляя публику своим появлением, — можно сказать, это уже фирменный почерк Zivert. В рамках своего нового тура певица выступит в Перми с большим сольным концертом «Станция любовь». Зрителям обещают невероятно красивое гастрольное шоу, которое точно останется ярким воспоминанием.

Цикл вечеров камерной французской музыки «Под небом Парижа» — авторский проект солистки Пермского театра оперы и балета Натальи Кирилловой. На новой встрече из цикла зрители погрузятся в атмосферу французской музыки XVI—XVIII веков — времён, когда искусство переживало свой расцвет и формировались основы европейской музыкальной культуры. В программе — сочинения выдающихся французских композиторов, таких как Тома Крекийон, Робер де Визе, Жан де Сент-Коломб, Жан-Анри д’Англебер, Франсуа Куперен, Жан Филипп Рамо. Вечер стнет настоящим путешествием во времени, в эпоху королей и придворных балов, в мир изящных мелодий и утончённой гармонии.

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