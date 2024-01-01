Алёна Морозова Новые вызовы — новые технологии Промышленники и производители России и Пермского края обсудили перспективы нефтегазовой и химической отраслей Поделиться Твитнуть

На три дня, с 10 по 12 сентября, КВЦ «Пермь Экспо» стал площадкой для проведения одного из крупнейших событий в Приволжском и Уральском федеральных округах — выставки-форума «Нефть и газ, химия. ТЭК». Официальным партнёром события, которое прошло уже в 26-й раз, выступили организации Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Технологический суверенитет

На торжественной церемонии открытия мероприятия генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков подчеркнул, что в связи с вызовами времени предприятиям отрасли предстоит большая и серьёзная работа по замене многих экземпляров оборудования с зарубежного на отечественное. Определённые успехи уже есть: например, сектор нефтедобычи в нашем регионе на 96% состоит из оборудования российского производства.

Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

— Сегодня промышленность Российской Федерации выходит на новый уровень и создаёт всё, что необходимо для производственного процесса, здесь, у себя на родине. Большую работу ведут пермские промышленники. Хотелось бы отметить, например, завод ELKAM, который выпускает всю линейку скважинных штанговых насосов. Производственная компания «Пермские насосы» освоила производство центробежных агрегатов, которые мы применяем на объектах нефтедобычи. Компания «ЛУКОЙЛ» всегда в движении: мы открыты для обсуждений, испытаний новых видов оборудования.

Он отметил также, что большие перспективы открываются в сотрудничестве с производителями компрессорного оборудования, в сфере энергетики. У оборудования для малой генерации, которое применяют нефтегазодобывающие компании, есть аналоги российского производства, хорошо зарекомендовавшие себя в ходе испытаний.

Сотрудничество и партнёрство

В целом на выставке новейшее оборудование и технологии для нефтегазохимической отрасли представили более 45 компаний из 30 городов России. У посетителей была возможность познакомиться с продукцией, в формате живого диалога задать вопросы специалистам предприятий и договориться о сотрудничестве и партнёрстве. Стоит отметить, что на выставке демонстрировались самые разные виды и типы оборудования. Например, Максим Поликарпов, главный специалист по сбыту ООО НПП «Ирвис» (Казань), рассказал, что предприятие занимается полным циклом производства расходомеров газовых средств и пара с 1990-х годов.

«Все разработки отечественные, и всё производство локализовано в России. Востребованность нашей продукции растёт. Приборы используются абсолютно на всех стадиях: добыче, переработке, газораспределении и газопотреблении. Нефтедобывающим организациям приборы нужны для учёта попутного и технологических газов, необходимы они и в нефтепереработке», — рассказал Максим Поликарпов.

Также производители получили возможность представить свои разработки в ходе технологической сессии Регионального центра инжиниринга и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», а представители отрасли — проанализировать рынок и перспективы нефтегазовой и химической промышленности. В течение двух дней активной работы на выставке-

форуме «Нефть и газ, химия. ТЭК» прошло 16 профессиональных мероприятий различных форматов. В деловой программе ключевыми стали стратегическая сессия «Энергетика — основа жизни и производства. Проблемы повышения энергоэффективности, снижения энергоёмкости производства. Пути их решения», семинар «Импортозамещение — решения и возможности КИП, АСУТП», круглый стол «Решения для снижения затрат на производстве» с участием Министерства промышленности и торговли РФ, круглый стол «Опыт промышленной кооперации в Пермском крае».

Повышение энергоэффективности производства, подготовка молодых специалистов, аккредитация лабораторий, промышленная безопасность и охрана труда — эти и многие другие вопросы обсудили более 100 спикеров.

Как отметил Владимир Митюшников, генеральный директор ООО «УралОйл», любые мероприятия, связанные с развитием промышленного комплекса, научно-техническим прогрессом, всегда полезны, потому что это обмен опытом и инновациями. Он пояснил, что промышленникам необходимы технологии, безопасность и эффективные объекты с оптимальными затратами, а внедрение новых технологических решений поможет улучшить формат работы и стабилизировать все бизнес-процессы.

Традиции и культура

В этом году нефтяной промышленности Прикамья и Тимано-Печоры исполнилось 95 лет. На тематическом стенде Группы «ЛУКОЙЛ» были представлены наиболее яркие проекты, реализованные к юбилею. Одним из них стала презентация книги «Имена на нефтяной карте: Предуралье, Урал,

Тимано-Печора», которая содержит информацию о 44 именных месторождениях углеводородного сырья Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Республики Коми, Ненецкого автономного округа. Стоит отметить, что присвоение нефтяным месторождениям имён прославленных геологов, геофизиков, буровиков — одна из традиций отечественной нефтяной промышленности. И занесение имени на геологическую карту страны — это высшая оценка заслуг первопроходцев и прославленных тружеников нефтяной отрасли.

Ещё одним ярким проектом является «Нефтяная линия Перми» — новый пешеходный маршрут в Индустриальном районе. Он рассказывает об этапах застройки района, которая шла параллельно с развитием Пермского нефтеперерабатывающего завода, о появлении социальных и инфраструктурных объектов, о культурно-досуговых и спортивных традициях рабочего коллектива.

Как рассказала Вера Мартынюк, помощник генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» по связям с общественностью, этот маршрут появился ещё два года назад, а в этом году появился новый формат: «Теперь «Нефтяная линия» — это спектакль-променад, совместный проект с Театром-Театром, который мы назвали «Улица первой любви». Это экскурсия, которую можно посетить организованно с группой или самостоятельно, с помощью телефона и наушников. Необходимо лишь найти спектакль на сайте театра, включить и в любое свободное время пройти по маршруту».

Также на тематическом стенде состоялась дискуссия о том, как развивалась нефтяная отрасль в регионе от автора книги «Философия нефти», журналиста Григория Волчека, был представлен уникальный художественный проект — выставка индустриальных пейзажей Прикамья и Республики Коми «Нефтью едины», а также прошла презентация современного Центра исследования керна и пластовых флюидов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», который открылся в конце прошлого года.

Отдельной темой для обсуждения стало «Дуальное образование: где взять ресурсы для создания кадрового резерва». На примере учебного полигона в Краевом политехническом колледже города Чернушки участники сессии обсудили принципы дуального образования и возможности, которые оно открывает.

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