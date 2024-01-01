Алёна Морозова Депутаты оценили готовность Перми к зиме Депутаты Пермской городской думы обсудили отопительный сезон, благоустройство города и инициативные проекты Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Один из главных вопросов, который поднимался на очередном заседании Пермской городской думы, — готовность города к отопительному сезону.

Обсудили парламентарии и благоустройство придомовых территорий и обустройство детских игровых и спортивных площадок. Коснулись и инициативных проектов граждан. Подробности — в материале «Нового компаньона».

Без тепла не останемся

Первый и основной вопрос, который рассмотрели депутаты, касался готовности жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальных объектов к предстоящей зиме.

Как следовало из доклада заместителя главы администрации Перми Игоря Субботина, к отопительному сезону нужно было подготовить 5953 объекта жилищного фонда, 735 учреждений образования, спорта, культуры и здравоохранения, 1008,5 км тепловых сетей, 53 котельные, 392 центральных тепловых пункта.

Уже к 23 сентября готовность объектов ЖКХ и социальной сферы к приёму тепла составила 99,5%.

Полностью готовы к зиме многоквартирные дома в Орджоникидзевском районе и посёлке Новые Ляды, где показатель составил 99,9%. Высокие показатели готовности также в Индустриальном, Дзержинском и Кировском районах.

Проблемы возникли в 34 многоквартирных домах, где не предоставили в районные администрации документы о проведении регламентных работ, сейчас пакеты документов дополняются под контролем мэрии. Львиная доля этих домов находится на содержании муниципальной управляющей компании ГКТХ. Кроме того, специалисты районных администраций составили 87 протоколов об административных правонарушениях. Сумма штрафов оказалась свыше 650 тыс. руб.

Вместе с тем все учреждения социальной сферы, а также объекты инженерной инфраструктуры уже готовы к началу отопительного сезона.

Подача тепла в социальные объекты началась 18 сентября, и в течение ближайших двух-трёх недель в каждую квартиру дадут тепло. В городе в каждом районе работают горячие линии: пермяки могут позвонить и задать интересующие их вопросы, связанные с теплоснабжением.

По данным Игоря Субботина, в этом году отмечается существенное снижение долгов жителей за тепловую энергию перед филиалом «Пермский» ПАО «Т Плюс». Так, если в 2022 и 2023 годах задолженность управляющих организаций и жителей составляла 5,6 и 5,3 млрд руб. соответственно, то в 2024-м — 1,2 млрд руб. Также с 23,5 млн руб. в 2022 году и 19,09 млн руб. в 2023 году до 10,4 млн руб. в 2024 году снизилась задолженность муниципальных учреждений.

После отчёта замглавы Перми депутат Николай Булатов поинтересовался причинами значительного снижения задолженности у пермяков. Субботин пояснил, что представители тепловиков вместе с прокуратурами районов и мэрией сейчас системно работают с должниками. Ещё одним фактором стал переход на прямые платежи потребителей и акции по списанию пеней по задолженности.

Депутаты обратили внимание чиновников мэрии на необходимость контроля за работой управляющих компаний и на большое количество жалоб пермяков по поводу длительных сроков отключения горячей воды летом.

Как пояснил Субботин, последнее было связано с износом сетей. Из-за этого во время гидравлических испытаний возникали дефекты, которые требовали устранения и повторных испытаний. Мэрия также направила в краевое правительство предложение по поводу возобновления нормы о максимальных сроках отключения горячей воды. Сейчас он составляет 14 дней, но по факту нарушается.

Подводя итоги обсуждения этого вопроса, спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин отметил, что нужно помочь жителям с информацией об управляющих компаниях, чтобы пермяки понимали, кого они выбирают, и относились к своему выбору ответственно.

«Ещё одна наша задача — работа с управляющими компаниями. Именно они отвечают за подготовку дома к отопительному сезону. Бывают ситуации, что «тепловики» готовы подавать теплоноситель, а дом не готов его принять. Эти компании мы знаем, продолжим держать ситуацию на контроле и вместе с администрацией работать над решением проблемы», — подчеркнул председатель гордумы.

Концессионные соглашения

На Часе депутата депутатам также представили информацию о реализации концессионных соглашений в сфере ЖКХ в 2023 году.

Ранее городские власти заключили с компанией «НОВОГОР-Прикамье» соглашение на содержание и обслуживание объектов муниципального имущества на 2013-2054 годы. Общий объём инвестиций составляет более 11 млрд руб. Объект соглашения — 1,19 тыс. км сетей водоснабжения и 1,13 тыс. км сетей водоотведения.

В 2023 году инвестпрограмма была исполнена на 106%. В её рамках проведено 15 мероприятий по повышению надёжности и безопасности работы сооружений и 31 мероприятие, направленное на рост экологической и энергетической эффективности. К централизованным системам водоснабжения и водоотведения подключен 71 новый объект. Были реконструированы Кировские очистные сооружения и крупнейшая насосная станция системы водоотведения ГНС-5 «Вишерская». Она перекачивает сточные воды левобережной части города на биологические очистные сооружения. В 2023 году обновлено более 22,5 км сетей, на обслуживание приняты сети водоснабжения и водоотведения протяжённостью 139 км.

В Перми сейчас действуют ещё два концессионных соглашения с ПАО «Т Плюс». Первое — с 2019 по 2038 год, а второе — с 2022 по 2046-й. В рамках этих документов идёт работа по перекладке тепловых сетей. С 2019 по 2023 год было переложено 209 км. В 2024-2025 годах в модернизацию тепловых сетей и котельных в Перми ПАО «Т Плюс» планирует вложить 3,1 млрд руб. На эти деньги реконструируют и модернизируют 11 котельных и 27 ЦТП и выполнят другие работы.

Депутат Николай Булатов обратил внимание коллег на проблему своевременного восстановления благоустройства после раскопок на сетях. Речь идёт о ситуациях, когда все работы уже выполнены, но асфальт остаётся вскрытым ещё долгое время.

Начальник департамента дорог и благоустройства мэрии Дмитрий Мясоедов сообщил, что специалисты отслеживают такие случаи и регулярно проводят штабы, где, в том числе, обсуждаются вопросы по раскопкам. По адресам, где остаются проблемы, чиновники пообещали навести порядок.

Спикер городского парламента Дмитрий Малютин отметил, что в краевой столице серьёзный процент изношенности сетей, и поэтому нужны понятные плановые шаги для решения этой проблемы.

Благоустройство, детские площадки и поддержка инициативных проектов

Обсуждались на пленарном заседании и важные вопросы продления ряда расходных обязательств города, которые касаются социальной поддержки пермяков, благоустройства дворов, возведения детских площадок, а также выделения средств на реализацию инициативных проектов.

Фото: Пермская городская дума

В частности, депутаты поддержали продление расходных обязательств по благоустройству придомовых территорий и возведению детских игровых и спортивных площадок до конца 2027 года. На эти цели из городского бюджета направят 238 млн руб.

«В Перми на данный момент обновлено большое количество дворов. Работа по благоустройству придомовых территорий и оснащению детских игровых и спортивных площадок ведётся нами системно, и мы получаем много положительных откликов от пермяков, вместе с ними контролируем ход ремонта и результаты", — рассказала первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник.

Фото: Пермская городская дума

Другое расходное обязательство, которое продлили депутаты, касается субсидий на организацию и проведение спортивных соревнований разного уровня. Это и межмуниципальные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, и «Пермский марафон», и краевой фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка», и т.д.

Константин Долгановский

Снова поддержат баскетбольной клуб «Парма». Основная часть средств пойдёт на проведение внутренних мероприятий, матчей и развитие спорта в городе.

По словам депутата Василия Кузнецова, баскетбол — самый популярный игровой вид спорта в Пермском крае, а клуб «Парма» показывает высокие результаты.

«Более 80 млн руб. мы направим на развитие клуба: на экипировку, питание, транспортные расходы, оплату услуг административного персонала и многое другое. Город понимает необходимость и важность развития этого направления и активно в нём участвует», — сообщил депутат.

В этом году Комиссия по рассмотрению инициативных проектов, куда вошли представители администрации и депутатского корпуса, рассмотрела 38 инициатив, поступивших от ТОСов Перми. Из них 19 проектов набрали наибольшее количество баллов.

Авторы эти инициатив получили средства на их реализацию из бюджета. В этом году финансирование по конкурсу в целом увеличено в 2024 году с 22 до 30 млн руб. Лидером стал проект ТОС «Южный» Свердловского района — он набрал 57 из 60 возможных баллов. Проект предполагает обустройство в микрорайоне сквера «Райское место».

На заседании думы 24 сентября депутаты внесли в вопросе поддержки инициативных проектов ряд изменений актуального характера. В частности, перенесли центр ответственности за реализацию этих проектов с районного уровня на городской. В ближайшее время также планируется увеличить финансирование на реализацию данного конкурса.

Заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов отметил, что Пермь — это город-пионер в плане поддержки общественных организаций, НКО и ТОСов. В краевой столице уже разработано и принято много механизмов поддержки такой общественной активности. Один из инструментов — конкурс инициативных проектов.

«Его суть в том, что наши ТОСы имеют возможность в рамках конкурса подготовить какой-либо проект, защитить его и получить финансирование на его реализацию до 3 млн руб. Эта система у нас работает уже с 2021 года. За это время масса полезных инициатив была реализована, создано много объектов, начиная от новых спортплощадок на муниципальной территории и заканчивая оборудованием и оснащением наших общественных центров», — пояснил он.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.