Писательская мастерская и юбилей ротонды Афиша уикенда 27-29 сентября Поделиться Твитнуть

Первой премьерой 98-го сезона на большой сцене Театра-Театра стал сатирический спектакль «Мизантроп» по мотивам одноимённой пьесы Мольера. Главный герой утверждает, что люди ему противны. Альцест не принимает лицемерия и лжи насквозь фальшивого общества, но сам становится жертвой чар светской кокетки Селимены. Смешно это или грустно — решать зрителям. Постановка стала для режиссёра Елизаветы Бондарь поводом поразмышлять не только о вечных социальных проблемах, но и о судьбе самой пьесы — разумеется, в ироничном тоне. Текст Мольера, переосмысленный автором пьесы Александром Плотниковым, сохраняет присущий оригиналу градус сатиры и накал страстей, но приближает персонажей классицистической комедии к сегодняшнему дню.

Какая она — женщина? То страстно любящая, то холодная и недоступная, то выискивающая в толпе прохожих того самого, то гордо принимающая своё одиночество. А ещё женщина — всегда актриса... Заслуженная артистка РФ Валентина Лаптева у зелёного камина в фойе ТЮЗа примерит на себя разные лики женщин и вживётся в образы из текстов Александра Блока, Тэффи и других авторов. Аккомпанирует лауреат международного конкурса Максим Сон на раритетном фортепиано «Гётце».

В рамках выставки керамики «Создание», которая сейчас работает в Пермской Арт-резиденции, организована серия арт-медитаций. Медиатор и педагог Дарья Гусева в формате диалога знакомит гостей со смыслами работ автора выставки Ольги Ладкиной. Формат медитации предполагает полное вовлечение зрителя в процесс — не просто смотреть и слушать, а говорить и участвовать. Ближайшая встреча будет посвящена ключевому образу экспозиции — Марусе. Участники поразмышляют, зачем быть Марусей и почему это важно. Необходима предварительная регистрация по ссылке или по тел. 8-995-910-92-72.

Концерт, который в мельчайших деталях воссоздаст звучание легендарных хитов Rammstein и окунёт в атмосферу стадионных концертов. Sonne, Du hast, Ich will, Engel и другие песни оживут в исполнении сочинского проекта Rammproject. Зрителей ждут два часа любимых песен немецкой металл-группы, детально проработанный звук со всеми нюансами «Раммов», включая оригинальные синты, неотличимый от Тиля голос и яркое шоу со спецэффектами.

Фестиваль «Кинопозитив» проходит в Перми с 2018 года. Это площадка для кинодеятелей и авторов музыкального искусства, уникальная система по выявлению и поддержке молодых талантов в этих областях, объединённых общей позитивной идеологией. Фестиваль откроется большим гала-концертом в культурном пространстве «Часовой завод». Затем гостей ждут два дня кинопоказов и музыкальных выступлений, творческие встречи, презентации творческих студий, мастер-классы от ведущих деятелей киноиндустрии, воркшопы по режиссуре, операторскому мастерству, работе с актерами, написанию сценариев и многое другое. Подробную программу можно посмотреть здесь.

В конце сентября в Перми в гостях будут Филипп Жевлаков и Елена Копцева. Филипп — автор и ведущий подкаста «Базаров порезал палец», Елена — режиссёр и сценарист. Три дня в городе они посвятят небольшому курсу для подростков 15-17 лет по придумыванию историй и текстов. На курс приглашают всех ребят, кому нравится исследовать себя и мир вокруг при помощи слов, кто любит сочинять истории и хотел бы научиться это делать в классной компании. Участники мастерской узнают, как превращать свои мысли и чувства в захватывающие истории, исследуют разные техники повествования и найдут свой уникальный стиль, а также создадут собственную «Карту вдохновения» и узнают, как обогащать тексты живыми деталями, персонажами и диалогами. Чтобы зарегистрироваться на мастерскую, необходимо заполнить небольшую анкету по ссылке.

Пермской ротонде в парке им. М. Горького в этом году исполняется 200 лет. Эта белая изящная постройка является самой старшей ротондой в городе. Её построили в 1824 году к приезду императора Александра I. Юбилей ротонды решено отметить большим праздником, на котором будет воссоздана атмосфера XIX века. Каждый гость парка сможет принять участие в торжественном шествии, получить удовольствие от бала-приёма в честь императора, насладиться концертом живой музыки и ярким дефиле свадебных и вечерних платьев. Также атмосферу той эпохи помогут создать номера театра танца «Однажды», живые статуи театра Custodes и личный конвой Александра I.

Этой осенью PERMM продолжит свою новую программу «Большое стекло», посвящённую исследованию пермских брендов. Это серия мастер-классов, участники которых узнают удивительные факты о, казалось бы, знакомых местах и явлениях, а затем, вдохновившись новыми образами, создадут коллективную инсталляцию в технике коллажа на большом стекле музея. Темой первой осенней встречи станут пермские реки. Вместе с художником Сергеем Сигерсоном гости PERMM порассуждают о том, как влияют водяные трассы на местных жителей, узнают о судьбе некоторых творений художников-авангардистов, вспомнят наводные памятники, акции, инсталляции в долинах малых рек, выяснят причину живучести легендарных разбойников прошлых веков и покопаются в проблемах кладоискательства.

В основу либретто положена пересказанная Генрихом Гейне легенда о призраках умерших невест — виллисах. Они парят ночью над кладбищем, готовые до смерти закружить любого встречного мужчину. Такая участь ждала и графа Альберта, из-за которого погибла обманутая им крестьянка Жизель. Но даже после смерти Жизель готова пожертвовать собой ради любимого. В 1926 году «Жизель» в канонической хореографии Мариуса Петипа (1884, Мариинский театр) открыла первую страницу в истории Пермского балета. В 2008 году реставрацию постановки осуществила экс-солистка Мариинского театра Татьяна Легат.

Боди-хоррор с Деми Мур в главной роли, получивший награду за лучший сценарий на Каннском кинофестивале. Главная героиня Элизабет Спаркл, звезда популярного телешоу по аэробике, уволена в свой 50-й день рождения. Она возвращается домой, её моральный дух в упадке. Но тут женщина получает неожиданное предложение от бизнесмена, который хочет продвинуть своё изобретение: таинственную сыворотку, которая при инъекции создаёт версию Элизабет в возрасте 20 лет, одновременно делая её самой красивой и «идеальной» версией себя. Новая форма Элизабет называет себя Сью. Сью принимают в телешоу вместо Элизабет, она сразу добивается быстрого карьерного роста. Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать.

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