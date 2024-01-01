Нефть не терпит дилетантов Пермские нефтяники стали лучшими в шести номинациях из семи на Международном конкурсе профмастерства ЛУКОЙЛА Поделиться Твитнуть

В этом году соревнования среди лучших представителей рабочих профессий нефтегазодобывающих предприятий Компании «ЛУКОЙЛ» состоялись в Пермском крае. Конкурс профессионального мастерства проходит каждые два года с 2001-го. Тогда события конкурса были организованы в Западной Сибири — в Когалыме, Лангепасе, Покачи. Конкурс проводится в разных территориях присутствия компании. Прикамье принимало его уже в третий раз. Думается, не случайно: пермские неф­тяники накопили огромный опыт проведения подобных состязаний — исторически первый в регионе конкурс «Лучший по профессии» состоялся ещё в 1969 году!

Цели конкурса остаются неизменными — распространение передовых методов работы, развитие культуры производства, повышение производительности труда.

Профессионалы предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», работающих в 12 регионах России и в Республике Узбекистан, соревновались в семи номинациях. Работники ООО «ЛУКОЙ­Л-ПЕРМЬ» стали сильнейшими в шести из них.

Конкурсанты выполняли теоретические задания и подтверждали свои умения на практике: на производственных объектах Полазненского нефтегазопромысла проверяли исправность оборудования, меняли расходные материалы и запускали агрегаты для подготовки товарной нефти, при этом демонстрируя знание норм промышленной безопасности и охраны труда. Все операции участники выполняли на скорость.

Хозяева соревнований подтвердили свой высокий профессиональный класс. Золотые медали получили работники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»: оператор по добыче нефти и газа Евгений Кустов, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки Илья Краснов, оператор товарный Рустам Гильманов, машинист компрессорных установок Денис Сотников, машинист технологических насосов Данил Ипанов и звено электромонтёров по ремонту и обслуживанию оборудования в составе Артёма Мацкевича и Вячеслава Сорова.

Иногородние конкурсанты завоевали лишь одно «золото» — в номинации «Электрогазосварщик» не было равных Фуату Сафину из «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь».

Лучшим нефтяникам Компании «ЛУКОЙЛ» вместе с традиционными дипломами «Лучший по профессии» и наградными алыми лентами впервые вручили медали, сделанные из керна карбонатной породы. Исходный материал для медали был поднят с глубины 1,56 км из скважины месторождения имени Василия Татищева — основателя Перми.

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