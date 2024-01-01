Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Культура обновления Восемь муниципальных музеев в Пермском крае в 2024 году получили возможность приобрести новое оборудование благодаря участию в национальном проекте «Культура» Поделиться Твитнуть

Чердынский краеведческий музей

Министерство культуры Пермского края

Совсем недавно, в середине сентября, министр культуры Пермского края Алла Платонова приняла участие в работе Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур. Событие стало для главы краевого минкульта не только значимым, но и приятным: министр культуры РФ Ольга Любимова в выступлении на форуме особо отметила Пермский край как один из лидеров страны по исполнению национального проекта «Культура».

Ольга Любимова, министр культуры РФ (в своём телеграм-канале):

— Поблагодарила региональных министров за совместную плодотворную работу и рассказала об основных задачах до конца года. Также выделила регионы-лидеры по кассовому исполнению нацпроекта «Культура». Ими стали Пермский край, Ярославская область, Республика Адыгея, Смоленская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и город Байконур.

Впрочем, и без специальных упоминаний всё большее число жителей Прикамья осознаёт, насколько важным и полезным для территории оказался национальный проект «Культура», насколько активно и вдумчиво участвуют в нём учреждения Пермского края и насколько эффективно применяет его краевое министерство культуры.

Взять хотя бы музейную сферу. «Новый компаньон» неоднократно писал о том, как участие в нацпроекте преображает музеи Прикамья. Так, в нынешнем году Чусовской музей благодаря федеральному финансированию смог значительно обновить материально-техническую базу: появились 40 современных светильников, 16 удобных шкафов для хранения экспонатов и 11 стильных витрин. Новые элементы оснащения делают музей более привлекательным для посетителей и создают комфортные условия для хранения и демонстрации экспонатов.

Чусовской краеведческий музей

Министерство культуры Пермского края

Татьяна Власова, директор Чусовского музея:

Министерство культуры Пермского края

— Благодаря поддержке минкульта, благодаря участию в национальном проекте мы впервые получили профессиональный музейный свет на три наших помещения, и эффект этого обновления стал очевиден на первой же выставке — это была выставка графики и живописи, и посетители отметили, что картины выглядят совершенно по-другому.

Летом у нас прошла выставка минералов, которая не могла бы вообще состояться без профессионального освещения: камень — это такой предмет, который без подсветки невозможно достойно показать.

В конце прошлого года мы выиграли большой грант краевого минкульта на создание новой постоянной экспозиции об истории металлургии, и этот свет очень пригодится для того, чтобы экспозицию хорошо оформить. Она откроется уже в этом году.

Одним из самых популярных среди туристов музеев Пермского края является Чердынский краеведческий музей имени А.С. Пушкина, отмечающий в этом году 125-летие; и дело не только в том, что Чердынь — популярное направление на туристической карте Прикамья, где посещение музея входит в экскурсионные маршруты; нет, музей сам по себе является точкой притяжения благодаря феноменальной коллекции предметов пермского звериного стиля и Строгановской старины.

Руководство Чердынского музея понимает, что туристическая привлекательность — ценность труднодостижимая: мало обладать интересными экспонатами, надо их ещё интересно подать и создать качественную инфраструктуру для посетителей. Музей активно внедряет цифровые технологии, так, в этом году был создан удобный сайт, где теперь можно купить билет без очередей — простой или экскурсионный, в любой из филиалов музея или комбинированный, выбрав возрастную категорию и количество человек.

Как рассказала «Новому компаньону» директор музея Ирина Трофимова, кроме того, установлены новые терминалы по продаже билетов — и в основном здании музея, и в выставочном зале, и в Музее истории веры, и в Центре памяти Романовых в Ныробе. Продажи через терминалы и через сайт уже идут, руководство музея активно собирает пользовательские отзывы и на их основе отлаживает систему.

Музей истории веры в Чердыни

Министерство культуры Пермского края

Ирина Трофимова, директор Чердынского краеведческого музея:

— Новая билетная система — это не только удобство для посетителей, но и эстетика, потому что новые билеты очень красивые; кроме того, система облегчает музею работу по финансовой отчётности. Мы давно хотели усовершенствовать билетную инфраструктуру, но возможностей для этого у нас не было, поэтому, когда мы узнали о проведении конкурса на техническое перевооружение музеев по национальному проекту «Культура», мы приняли в этом конкурсе участие и выиграли!

Ещё один интереснейший музей прикамского севера — Гайнский краеведческий музей им. А.Я. Созонова, основанный в 1959 году, культурный центр самого северного района Пермского края с богатым историческим наследием. Несмотря на удаленность посёлка Гайны от оживлённых туристических трасс, ежегодно музей посещает более 5 тыс. человек.

В собрании музея, насчитывающем более 11 тыс. единиц хранения, значительное место занимают документальный фонд, этнографическая коллекция и коллекция древнерусского искусства. Активно работающий музейный коллектив проводит творческие встречи с интересными людьми, лекции, традиционные народные праздники, творческие мастер-классы.

Наибольшую ценность в собрании музея представляет коллекция иконописи, которая включает в себя иконы Строгановской школы — более 40 единиц хранения. Она была собрана в 1960-е годы, иконы поступали в музей из разных уголков Гайнского района, где располагались старинные церкви и часовни. В числе экспонатов — иконы из знаменитой Свято-Никольской церкви в деревне Монастырь.

В 2024 году благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины» национального проекта «Культура» музей приобрёл выставочное оборудование для демонстрации коллекции древнерусского искусства — стильные современные витрины и подиумы. В экспозиционном зале по истории образования и развития Гайнского района установлен интерактивный стол — дополнительный инструмент по заполнению экспозиции фото- и видеоматериалами.

Обновился и Суксунский историко-краеведческий музей, который начал свою историю в 1977 году. Суксун известен как родина самоваров: ещё в 1740 году здесь началось производство самоваров, в городке работали восемь самоварных фабрик и более 80 небольших мастерских. Самовары стали настоящим символом города, посмотреть на посвящённую им музейную экспозицию приезжает множество заинтересованных туристов.

Ещё одна важная страница истории города — деятельность пароходчиков, купцов и промышленников Каменских. Благодаря участию в национальном проекте «Культура» Суксунский музей смог закупить экспозиционно-выставочное оборудование для мемориальной комнаты семьи Каменских — новые витрины и рамки для фотографий.

Елена Никифорова, директор Суксунского историко-краеведческого музея:

— В результате приобретения этого оборудования у музея появилась возможность впервые наглядно представить посетителям историю первопроходцев, предпринимателей пароходчиков Каменских — семьи, деятельность которой имела огромное значение для Суксуна и всего Пермского края. Посвящённая им экспозиция приобрела солидный и эстетичный вид, соответствующий огромному вкладу Каменских в развитие промышленности и судоходства в Прикамье. Мы смогли в лицах показать всю семью Ивана Григорьевича Каменского — последнего владельца Демидовского завода в Суксуне.

В Верещагинском музейно-культурном центре обновились и экспозиция, и хранилище коллекции, и офисы сотрудников, и фойе. Здесь было приобретено оборудование на сумму более 4 млн руб., благодаря чему культурный центр получил множество новых возможностей.

Верещагинский музейно-культурный центр

Министерство культуры Пермского края

Людмила Тиунова, директор Верещагинского музейно-культурного центра:

— Федеральные средства в рамках национального проекта «Культура» стали большим подспорьем в развитии нашего учреждения. Прежде всего, мы ставили перед собой задачу обеспечить благоприятные условия хранения нашей коллекции, которая насчитывает более 16 тысяч единиц.

Хранилище коллекции было оборудовано устройствами для климат-контроля — гигрометрами и увлажнителями воздуха; появились новые каталожные тумбы, газетные накопители, шкафы для открыток и конвертов, оружейные и офисные сейфы, шкафы для архивных документов, стеллажи для экспонатов. Сейчас хранилище Верещагинского музея соответствует всем требованиям для хранения музейных экспонатов.

Главный хранитель получил профессиональный сканер для документов и профессиональный фотоаппарат. Теперь у музея есть возможность размещать информацию о своих экспонатах в каталогах самого высокого уровня и делать для экспозиций копии редких и ветхих документов.

В основной экспозиции появились новые витрины — современные, с подсветкой. Особый интерес посетителей, прежде всего школьников, вызывает интерактивный информационный стол. По мнению Людмилы Тиуновой, он способен пробудить интерес к музею даже у тех подростков, которые не видят ничего, кроме своих гаджетов. Благодаря интерактивному столу они узнают новое об истории города и округа, об интересных земляках.

Впервые Верещагинский музей получил оборудование для организации временных экспозиций — передвижные стенды, которые Людмила Тиунова предполагает применять в первую очередь для создания выставок в большом концертном зале центра, где работает молодёжный театр «Лира» и проходят фестивали и праздники. Теперь там же будут проходить фотовыставки, выставки живописи, графики и декоративно-прикладного искусства — как из коллекции музея, так и привозные. Кроме того, музей планирует организовывать передвижные выставки в населённых пунктах округа.

В фойе музея появился интерактивный информационный киоск — электронный помощник администратора, благодаря которому посетители могут самостоятельно узнать цены на билеты, тарифы и льготы, ознакомиться с анонсами мероприятий и расписанием работы музея. Со временем в киоске можно будет приобрести электронный билет.

У Верещагинского музейно-культурного центра — огромные планы развития. Здесь предстоит создание новой основной экспозиции с привлечением профессиональных музейных проектировщиков и дизайнеров. Для этого музей намерен участвовать в конкурсе Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Всего в 2024 году восемь муниципальных музеев Пермского края обновили техническое оснащение благодаря участию в национальном проекте «Культура». Федеральное финансирование получили Александровский, Верещагинский, Гайнский, Кочёвской, Очёрский, Чердынский, Чусовской и Суксунский музеи: на сумму 15 млн руб. для музеев было закуплено более 130 единиц оборудования.

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