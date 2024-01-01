Поедем — поглядим! Туробъекты Прикамья, к которым уже построили или обновят дороги Поделиться Твитнуть

«Пора в дорогу старина, подъем пропет...» 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. А что самое главное в туризме? Это дороги! Туризму помогает дорожный нацпроект «Безопасные качественные дороги», который предусматривает и развитие дорожной инфраструктуры к популярным туристическим объектам.

Вместе с Министерством транспорта Пермского края мы посмотрели, как проводятся работы по строительству и ремонту дорог, которые ведут к живописным природным достопримечательностям и культурным объектам Прикамья.

1. Гора Крестовая и горнолыжный курорт «Губаха»

Гора Крестовая — центр зимнего отдыха в Пермском крае. Располагается она недалеко от Губахи, на высоте 471 м над уровнем моря.

С неё открываются великолепные виды на вершины хребта Басеги, на окрестные посёлки и собственно на саму Губаху. Здесь находится один из крупнейших горнолыжных курортов региона — «Губаха», куда туристы едут как летом, так и зимой. Открывается горнолыжный сезон вначале декабря. Здесь оборудованы 19 трасс различного уровня сложности длиной от 80 (учебная) до 2600 метров, их обслуживают 6 подъёмников.

Летом на курорте проходят фестивали, соревнования по даунхиллу, сплавы по рекам и другие виды активностей.

Что сделано/делается?

«Проведён капитальный ремонт моста через Косьву на дороге п. Первомайка—Верхняя Губаха. Это не только повысило безопасность движения, но и упростило доступ туристов к курорту», — комментируют в минтрансе.

2. Пещера Двухэтажка и Голубые озёра в Александровске

Двухэтажка — уникальный памятник природы и археологии. Это сквозная двухэтажная пещера длиной 72 м. Её можно пройти насквозь и выйти с другой стороны скалы. А наверху — ещё одна пещера, и тоже сквозная, с небольшими боковыми входами. При этом оба уровня пещеры не связаны друг с другом.

Рядом с пещерой находятся Голубые озёра — бывшие известняковые карьеры, окружённые лесами, с крутыми и сыпучими берегами, с чистейшей бирюзовой водой. Популярное место для отдыха и дайвинга.

3. Дом-музей Бориса Пастернака в поселке Всеволодо-Вильва

Музей открыт в доме, где шесть месяцев 1916 года жил Борис Пастернак. Поэт приезжал во Всеволодо-Вильву в гости к известному химику Борису Ильичу Збарскому, и его настолько впечатлили места и окрестности уральского Севера, что их обобщённый образ Пастернак описал в своём известнейшем романе «Доктор Живаго».

Дом Пастернака был отреставрирован и открыт в 2008 году.

Что сделано/делается?

«Ведётся ремонт автомобильной дороги Кунгур—Соликамск. Работы по поддержанию дороги в нормативном состоянии проводятся в постоянном режиме. Это позволяет значительно улучшить транспортную доступность, что особенно важно для туристов, прибывающих на отдых к озёрам и в дом-музей Бориса Пастернака», — рассказывают в минтрансе.

4. Чусовой и Парк истории реки Чусовой

В Чусовой туристы приезжают, чтобы посмотреть Парк истории реки Чусовой, Музей Ермака и Дом-музей писателя Виктора Астафьева. Недалеко от города находится Музей политических репрессий «Пермь-36».

Что сделано/делается?

«Проводится капитальный ремонт моста через Чусовую в городе Чусовом. Работы должны быть завершены к концу 2024 года. Этот объект является важным элементом дорожной инфраструктуры, обеспечивающим транспортное сообщение не только с Чусовым, но и с другими значимыми туристическими объектами Пермского края», — уточняют в минтрансе.





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