Первая премьера сезона в ТТ, звуковая инсталляция и artist talk Афиша на неделю 23-29 сентября Поделиться Твитнуть

Металл — один из древнейших классических материалов, используемых для украшения предметов декоративно-прикладного характера. Он часто встречается в бытовых вещах, ювелирных изделиях, в интерьерных и архитектурных решениях. В галерее «Переход» которая работает в составе культурного пространства «Часовой завод», открывается выставка «Металл в искусстве», которая покажет накопленный опыт в области работы с металлом, в его соединении с другими материалами и способами декорирования предметной среды. В выставке участвуют экспонаты, выполненные в качестве итоговых квалификационных и курсовых работ студентами кафедры декоративно-прикладного искусства Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова. Выставка направлена не только на демонстрацию мастерства и таланта художников, но и на повышение значимости металла как материала, способного вдохновлять на создание произведений, которые вызывают эмоции у зрителей и побуждают их задуматься о важных и вечных ценностях. Зарегистрироваться на можно тут.

Центр городской культуры продолжает серию медитаций по выставке «Хроника цветущих событий», которая объединила более двадцати нижегородских художников. Во вторник, 24 сентября, пройдёт медиация «Что здесь будет через 10 лет?». Название медитации отсылает к работе уличного художника Синего Карандаша «Что здесь будет через 1000 лет?», но сужает этот вопрос до границ нашего восприятия. Участники поговорят о памяти и наследии — собственном, общем и чужом, подумают, как можно с ними работать и необходимо ли это, а также обсудят, как эти темы могут отражаться в различных художественных практиках.

Знаменитая опера Гаэтано Доницетти о любви, столкнувшейся с чужими интересами и обернувшейся смертью, — первая постановка Константиноса Контокристоса в музыкальном театре. Вместе с художниками Тимофеем Рябушинским и Анастасией Бугаевой режиссёр обращается к теме двойничества и выбирает в качестве главного визуального решения спектакля огромное зеркало, которое становится порталом в другое измерение. Зритель таким образом наблюдает за реальной артисткой, которая мечтает исполнить партию Лючии — вершинную в искусстве бельканто, — и за вымышленным персонажем с таким же именем, сокровенная мечта которой — обрести счастье со своим возлюбленным. Опера исполняется на итальянском языке с русскими титрами.

Хор Parma Voices под руководством хормейстера Даниила Журилова представит в пространстве Дома Мешкова звуковые инсталляции. По замыслу режиссёра Фёдора Федотова, каждая из них будет создавать особую атмосферу, позволяя не только слышать, но и ощущать время. Сочетание звука и пространства станет уникальным опытом, открывающим новые грани восприятия исторического контекста и культуры.

Первой премьерой 98-го сезона на большой сцене Театра-Театра станет сатирический спектакль «Мизантроп» по мотивам одноимённой пьесы Мольера. Главный герой утверждает, что люди ему противны. Альцест не принимает лицемерия и лжи насквозь фальшивого общества, но сам становится жертвой чар светской кокетки Селимены. Смешно это или грустно — решать зрителям. Постановка стала для режиссёра Елизаветы Бондарь поводом поразмышлять не только о вечных социальных проблемах, но и о судьбе самой пьесы — разумеется, в ироничном тоне. Текст Мольера, переосмысленный автором пьесы Александром Плотниковым, сохраняет присущий оригиналу градус сатиры и накал страстей, но приближает персонажей классицистической комедии к сегодняшнему дню.

В пятницу, 27 сентября, в Перми подведут итоги XXIV международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Победители международного, национального и студенческого конкурсов получат дипломы и статуэтки, символизирующие героя «Флаэртианы» — Нанука. Всего в международном конкурсе в этом году за победу борются 12 фильмов, в национальном — 16 документальных лент, в студенческом — тоже 12. Жюри также выберет лучшие фильмы в номинациях «За открытие новых тем и новых героев» и «За оригинальное художественное решение». Картины конкурсной программы можно посмотреть в кинотеатре «Кристалл» до конца этой недели. Также сейчас там проходят спецпоказы фильмов из программ других кинофестивалей, серия деловых и образовательных мероприятий «Флаэртиана-Форум» и зрительская лаборатория Doc.Talk.

Участники встречи познакомятся с художницей пятого сезона резиденции MaxArt Наталией Фёдоровой. Сама Наталия из Сафоново (Смоленская обл.), сейчас живёт и работает в Москве. Ей интересно то, как природное восстает против человеческого господства извне и внутри самого человека. Автору важно транслировать именно тот опыт и те ощущения, которые проживаются ей лично как женщиной. Через знакомство с художественной практикой Наталии Фёдоровой гости artist talk поговорят про мифологическое мировоззрение коми-пермяков. В частности, обсудят мифологические персонажи в их традиционной культуре, а также распространённые образы низшей мифологии, табу и предписания. Регистрация — по ссылке.

На встречах киноклуба «Кино, вино и домино» смотрят и обсуждают вместе с экспертами под аккомпанемент вина фильмы, которые незаслуженно прошли незамеченными, новые картины, режиссёрские дебюты и фильмы, которых нет в прокате. В этот раз будут смотреть мелодраму Марка Уэбба «500 дней лета». Главный герой работает в агентстве, выпускающем поздравительные открытки. Молодой человек влюбляется в коллегу и решает, что она — «та единственная». Но 500 дней их отношений показывают герою, что путь к счастью непредсказуем, неконтролируем и невероятно забавен. Гостями-экспертами на этой встрече будут пермский художник Клим Вихарев (Milkev) и музыкант Марина Ивонина.

Знаменитый булгаковский текст в версии театра «У Моста». Постановка с невероятной филигранностью затягивает зрителя, как в воронку. Затягивает Туда, за грань сознания, что особенно проявляется во время бала у Сатаны. Есть у этого спектакля сердце, а у этой воронки дно — это сцена Страшного Бала. Квартира из «нехорошей» становится жуткой, раздвигаются стены, исчезает зал, «как будто не существовал вовсе», и остаётся лишь Это — Нечто, хватающее за душу, раздирающее ощущение катарсиса…

Российской инди-рок-группе «Буерак» из Новосибирска в этом году исполняется 10 лет. День рождения коллектив отмечает большим концертным туром. На этой неделе, сразу после Тюмени и Екатеринбурга, «Буерак» приедет в Пермь. Зрителей ждёт большой двухчасовой концерт c live составом, лучшие и редкие треки группы, незабываемое шоу и подарки.

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