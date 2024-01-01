Защита зелёных богатств В Перми прошёл форум «Леса России», посвящённый Дню работников леса и лесной промышленности Поделиться Твитнуть

В Перми 18 и 19 сентября состоялся ежегодный всероссийский форум «Леса России», приуроченный к профессиональному празднику «День работников леса». По данным краевого правительства, мероприятие посетили около 4 тыс. человек из Прикамья и других регионов России, а также из Беларуси и Киргизии. Гостями стали представители федеральных и региональных органов власти, науки и общественности, руководители крупнейших промышленных российских предприятий.

В течение двух дней на площадках форума в конгрессно-выставочном центре Perm Expo (ш. Космонавтов, 59) обсуждались ключевые вопросы развития данной отрасли. В рамках события прошёл чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб-2024», выставка техники и оборудования «ЛесПермьЭкспо».

В мероприятиях принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Во время выступления на пленарной сессии он поблагодарил коллег и партнёров за поддержку инициативы провести форум в Перми и за помощь в организации. Он обратил внимание, что Прикамье — лесной регион, поэтому защита зелёных богатств является важной задачей.

«Мы заинтересованы не только развивать глубокую деревообработку, но и заниматься вопросами лесовосстановления. Для этого развиваем питомники, укрепляем материально-техническое оснащение лесхозов. Отдельное внимание уделяем охране лесов от пожаров, — отметил глава региона. — Кроме этого, развиваем региональную цифровую систему "Умный лес". Постоянно наращиваем объём инвестиций в лесную промышленность Прикамья».

В пленарной сессии также приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Кувшинников, министр лесного хозяйства Республики Беларусь Александр Кулик. Спикеры высоко оценили потенциал и развитие ЛПК Пермского края, а также озвучили стоящие перед отраслью важные задачи, требующие системного подхода.

В рамках сессии Дмитрий Махонин вручил благодарственные письма работникам лесного хозяйства края за многолетний плодотворный труд и выдающиеся заслуги.

Участников форума ожидала насыщенная деловая программа. В первый день эксперты обсудили взаимодействие государства и бизнеса в инвестиционной деятельности, опыт регионов и проблемные вопросы, ознакомились с инвестиционным потенциалом Прикамья. Во второй день состоялись круглые столы по лесоустройству, цифровизации, защиты лесов от пожаров, специальная программа «Молодёжный день» и др.

Делегация с участием Дмитрия Махонина и Александра Кулика посетила деревообрабатывающее предприятие «Красный Октябрь», реализующее приоритетный инвестиционный проект. В его рамках был построен третий в Прикамье завод по производству берёзового шпона и фанеры, что позволило создать 200 новых рабочих мест.

Генеральный директор «Красного Октября» Александр Суслопаров рассказал, что на предприятии организован полный цикл работы с деревом. Осуществление инвестпроекта позволило нарастить обороты, комплексно подойти к освоению сырьевых ресурсов и повысить эффективность лесной промышленности. Сейчас завод поставляет продукцию в российские регионы и 12 зарубежных стран.

Он обратил внимание, что завод получил финансирование и право на долгосрочную аренду благодаря федеральной и краевой поддержке. В свою очередь, Дмитрий Махонин отметил совместную работу Минпромторга РФ, правительства Пермского края и заводчан в создании уникального предприятия.

«Уникальность в том, что при реализации инвестпроекта и в своей работе в целом "Красный Октябрь" применяет принципы бережного лесопользования. Используются наиболее экологичные химические компоненты, работает система воздухоочистки, которая предотвращает возможные выбросы и запыления. Также отмечу, что предприятие в рамках договорных отношений занимается полным восстановлением пространств, попадающих под законные рубки леса», — пояснил губернатор.

Александр Кулик высоко оценил разработки региональных промышленников. По его словам, несмотря на различия форм ведения лесного хозяйства, работа обоих государств направлена на одну цель — охрану, защиту и воспроизводство лесов, и совместными усилиями страны смогут продолжать наращивать объёмы торговли и экспорта.

Кроме того, в рамках форума «Леса России» профильным службам региона передали ключи от восьми новых автомобилей высокой проходимости "Садко NEXT". В церемонии вручения принял участие Дмитрий Махонин.

Организаторами Всероссийского форума «Леса России» выступили Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, Министерство промышленности и торговли РФ, Правительство Пермского края.

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