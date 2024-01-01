Расписная суббота, ЭкоКотофест и «Баядерка» Афиша уикенда 20-22 сентября Поделиться Твитнуть

В селе Посад стартовал Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту, который должен был состояться в июле, но в итоге был отложен. В соревнованиях принимают участие спортсмены из Прикамья, Свердловской, Московской, Тюменской и Нижегородской областей. Их ждёт несколько дней полётов, а в воскресенье подведут итоги состязаний и объявят победителя.

«Пармапроходцы» — это новый фестиваль о родной земле и людях «её обитающих». Он вырос из инициативы Русского географического общества объединить людей, трепетно относящихся к культуре, природе, активно путешествующих по Пермскому краю и желающих узнать его историю. «Пармапроходцы» — способ исследовать себя через географию и историю Прикамья. Фестиваль пройдёт на четырёх основных площадках: в ПДНТ «Губерния», Доме Мешкова, фондах Пермского краеведческого музея и архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». В программе: концерт, экскурсии, музейные занятия и другие события, которые с новой стороны преподнесут научные знания в понятной, интересной и популярной форме. Изучить программу и оформить бесплатный билет можно по ссылке.

В музее PERMM открываются творческие лаборатории для детей, которые объединят самые разные форматы, способствующие развитию концептуального мышления — фундамента всех направлений современного искусства. Ребят ждут мастер-классы, творческие эксперименты, упражнения и арт-игры. Первые мастерские пройдут 21 и 22 сентября. Запланирован арт-эксперимент «Искусство оживления», мастер-классы «Мастерская сновидений», «Моя чайник» и «Мой аватар». Автор и ведущая — Марина Муляева, художница, менеджер социально-культурных проектов, поэтесса, член Союза профессиональных литераторов России. Программа рассчитана на детей 7—10 лет.

С 2012 года всероссийский фестиваль народной росписи «Расписная суббота» собирает мастеров народных промыслов и художественных ремёсел, сотрудников краеведческих и этнографических музеев и всех, кто неравнодушен к традиционной культуре. В этом году фестиваль будет проходить на трёх площадках: в ПДНТ «Губерния», архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» и посёлке Ильинском. Одним из главных событий «Расписной субботы» традиционно станет конкурс профессионального мастерства среди мастеров народной росписи Пермского края и регионов России. Во время конкурса мастера будут расписывать предметы в той живописной традиции, которую представляют. Каждый год предмет меняется. На это раз участникам предложат расписать скворечник. Также гостей ждут лекции, кинопоказы, мастер-классы и экскурсии. Кроме того, у всех желающих будет возможность научиться азам традиционных росписей, характерных для разных регионов России. Подробная программа фестиваля — на сайте ПДНТ «Губерния».

Вторая звуковая лаборатория по трамвайному маршруту в рамках проекта «Линии наблюдения». В прошлый уикенд участники вместе с медиахудожницей и музыкантом Асей Фиддлер изучали звуковое пространство города по пути следования трамвайного маршрута №8. В этот раз им предстоит проделать всё то же самое на маршруте №5. Они поговорят о том, что такое звук и как он на нас влияет, познакомятся с техникой полевых записей и исследуют город от Перми II до Бахаревки. Затем осмыслят полученные звуки, а по итогам групповой работы создадут саундтреки трамвайного маршрута, которые войдут в подкаст проекта, а может быть, станут независимыми арт-объектами в рамках выставки. Для участия в лаборатории необходимо зарегистрироваться.

«Флаэртиана» — один из крупнейших в России фестивалей документального кино. Флаэртиановские фильмы — про человека, ценность жизни, про умение созерцать и обсуждать, про диалог между людьми. Это реальные истории с разных уголков планеты, которые способны отзываться в каждом. Картины фестиваля сняты документалистами по эстетическим принципам, которые заложил режиссёр Роберт Флаэрти в своём фильме «Нанук с Севера». Длительное наблюдение за героем, «привычная» камера — постулаты, по которым отбираются киноленты в программу «Флаэртианы». В программе XXIV фестиваля: международный, национальный и студенческий конкурсы, спецпоказы фильмов из программ других кинофестивалей, а также серия деловых и образовательных мероприятий «Флаэртиана-Форум» и зрительская лаборатория Doc.Talk, где можно принять участие в обсуждении конкурсных фильмов. Подробная программа и билеты — на сайте «Флаэртианы».

Fiori musicali (в переводе с итальянского — «цветы музыки») — проект частной филармонии «Триумф», цикл органных концертов в атмосфере церквей Перми. Проект назван в честь сборника сочинений для органа Fiori musicali Джироламо Фрескобальди, который оказал огромное влияние на европейскую музыку. Программу Fiori musicali в новом сезоне открывает концерт духовных органных мелодий в атмосфере исторического здания Лютеранской церкви в исполнении Виктории Гамазовой, талантливой органистки и автора книг о старинной музыке.

В Прикамье завершается фестиваль «Осень в Хохловке», объединивший несколько фольклорных праздников. Последним праздником в цикле событий фестиваля станет «Рождество Богородицы». Он отражает традиции следующих дат народного календаря: 19 сентября — Михайлово чудо, 21 сентября — Рождество Богородицы, 23 сентября — Пётр и Павел Рябинники. В программе: рассказ о традициях осенних праздников, выступление певческих коллективов, пение старообрядческих духовных стихов Пермского края, демонстрация процесса обработки льна с использованием мялки, трепала и чесалки, «капустные» посиделки после «помочей», застолье, частушки про рябину, кадрили, мастер-класс по приготовлению местных традиционных блюд из капусты и рябины.

«ЭкоКотофест» — самый добрый и экологичный фестиваль помощи бездомным животным. Будет организована большая выставка кошек и собак из приютов, на которой можно будет выбрать себе друга. Тем, у кого уже есть питомец, тоже будет чем заняться. В программе фестиваля: экомаркет с товарами для многоразового пользования, зелёный фудкорт с полезной едой, живая музыка, ярмарка одежды eco second, лекции о том, как просто начать вести экологичный образ жизни, консультации от ведущих ветеринаров Перми, экологичные и творческие мастер-классы и конкурс веганского пирога. Также на праздник можно будет принести подарки для подопечных приютов — им всегда нужны сухие и влажные корма премиум-класса, наполнители, антигельминтики, домики и лежанки.

Балет «Баядерка» — один из шедевров Мариуса Петипа, без которого сегодня немыслим классический репертуар. В основе его сюжета — история любви храмовой танцовщицы Никии и знатного воина Солора, обернувшаяся трагедией из-за ревности Великого брамина и дочери раджи Гамзатти. Имея чёткие представления, по каким законам должен быть создан балетный спектакль, Петипа соединяет в одной постановке романтический жанр в образах несчастных влюблённых, холодный академизм царства теней и антураж фантазийного Востока. Оригинальная хореография Петипа на музыку Людвига Минкуса в качестве бенефиса балерины Екатерины Вазем прошла через интерпретации многих постановщиков: от Агриппины Вагановой до Рудольфа Нуреева. Балетмейстер Алексей Мирошниченко, работая над первой классической постановкой «Баядерки» в Перми, обращается к канонической редакции Владимира Пономарёва и Вахтанга Чабукиани, а также включает отдельные танцы Константина Сергеева и Николая Зубковского.

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