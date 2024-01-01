«Цифровая кафедра» В Перми студенты двух вузов могут получить дополнительное ИТ-образование Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПГНИУ

Студенты Пермского классического университета и Пермского Политеха смогут получить дополнительное ИТ-образование на «Цифровой кафедре», организованных на базе двух пермских вузов. Выпускники «цифровых кафедр» ориентируются в языках программирования, основах информационной безопасности, работают с искусственным интеллектом и новыми информационными технологиями на российском ПО. Проект реализуется по инициативе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Пройти обучение могут студенты 2-4 курса бакалавриата; 2-5 курса специалитета; а также магистратуры не ИТ-профиля и ординатуры. Подать заявку можно до 30 сентября, а уточнить информацию о поступлении на кафедры необходимо в вузах.

Как сообщили в Минцифре РФ, практика на «цифровых кафедрах» занимает не менее 60% учебного времени, а средняя продолжительность курса — 10 месяцев. Студенты могут пройти практику в ИТ-компаниях, по окончании обучения выдаются дипломы о профпереподготовке.

Какие есть программы обучения?

На «Цифровой кафедре» в ПГНИУ обучаются около 1300 студентов по четырём программам. Например, студенты Физико-математического института, Института компьютерных наук и технологий и направления «Бизнес-информатика» и «Прикладная математика и информатика» экономического факультета осваивают «Анализ данных и машинное обучение» и «Администрирование операционных систем GNU/Linux».

Фото: пресс-служба ПГНИУ

Программа для студентов остальных факультетов не ИТ направлений называется «Прикладной анализ данных». По словам завкафедрой информационных систем и математических методов в экономике, кандидат физико-математических наук Марины Радионовой, в рамках этой программы студенты осваивают актуальные способы анализа больших данных, изучают возможности машинного обучения и знакомятся с возможностями нейросетей.

«Компетенции крайне востребованы работодателями, поэтому выпускники «Цифровой кафедры ПГНИУ» легко находят работу», — отметила Марина Радионова.

Преподаватели Цифровой кафедры ПГНИУ работают с курсантами Пермского военного института войск национальной гвардии (ПВИ). Они учатся по программе «Создание компьютерной модели промышленного изделия средствами современных систем трехмерного моделирования» и «Администрирование операционных систем GNU/Linux».

В Пермском Политехе на «Цифровой кафедре» обучение уже успешно завершили более 900 студентов. В сентябре свои дипломы получат ещё 194 человека.

В ПНИПУ студенты обучались на 18 программах профессиональной переподготовки по 7 приоритетным отраслям экономики страны: строительство, финансовые услуги, городское хозяйство, энергетическая инфраструктура, добывающая промышленность, обрабатывающая промышленность, ИКТ.

Потенциальными работодателями для выпускников вузы выступают известные компании: Promobot, ПроИнфоСервис, ЭР-Телеком, Morion Digital, Промкибер, GreenData, Редуктор-ПМ, ЛУКОЙЛ-Инжиниринг, Stepik, Форсайт и другие.

Отзывы студентов

Впечатлениями от учёбы на «Цифровой кафедре» поделились и сами обучающиеся. Студентка четвертого курса ПГНИУ направления «Бизнес-информатика» Анастасия учится на цифровой кафедре на программе ДПО «Анализ данных и машинное обучение» рассказала, что ребята знакомятся с технологиями искусственного обучения, изучают нейросети и работу с ними.

Фото: пресс-служба ПГНИУ

«Сейчас это очень перспективное направление и является весомым бонусом при дальнейшем трудоустройстве в IT. В компании, где я сейчас прохожу стажировку, мы уже активно применяем ИИ, поэтому мне интересно получать дополнительные компетенции и применять полученные знания на практике», — поделилась Анастасия.

Студентка Пермского Политеха Анастасия Сысоева, которая обучалась на направлении «Экономика и управление на предприятиях нефтегазодобывающей и горнодобывающей промышленности в условиях цифровизации», отмечает, что преподаватели очень интересно рассказывали про организацию, нормирование и оплату труда на предприятиях, профстандарты, организационные документы предприятия, цифровую трансформацию.

«Лекции подкреплялись практическими занятиями, на которых мы с преподавателями разбирали различные задания, решали задачи, учились проводить оценку эффективности работы предприятия, инвестиций, проводили SWOT-анализ, изучали Трудовой Кодекс. Было много заданий, требующих индивидуального подхода к выполнению. Больше всего мне запомнились занятия, на которых мы разрабатывали собственные проекты», — пояснила она.

Сейчас цифровые кафедры открыты в ведущих российских вузах, которые участвуют в госпрограмме поддержки российских университетов «Приоритет 2030». Эти кафедры — часть федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

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