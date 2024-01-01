Анастасия Леонтьева Дело в кадрах В Прикамье реализуется видеопроект о преимуществах работы на агропредприятиях Поделиться Твитнуть

В последние годы Прикамье показывает устойчивое развитие агропромышленного комплекса. Этому способствует не только государственная поддержка товаропроизводителей, но и рост внутреннего спроса. Однако за развитием АПК не всегда успевает масштабироваться кадровый потенциал. Для решения этой проблемы Краснокамский РМЗ — производитель передовой кормозаготовительной техники из Пермского края — реализует видеопроект «Кадры решают всё».

В Прикамье сегодня действует большое количество прогрессивно развивающихся сельхозпредприятий. Компании активно расширяют свою деятельность, внедряют новое оборудование и запускают инновационные способы производства и управления. Растущему бизнесу жизненно необходимы специалисты, способные решать поставленные отраслевые задачи, руководствуясь прогрессивными подходами и пользуясь передовым оборудованием. При этом с каждым годом наблюдается тенденция на снижение количества профессионалов в сфере АПК.

Дмитрий Теплов, директор КРМЗ, входит в состав Попечительского совета Пермского государственного аграрно-технологического университета им. Д.Н. Прянишникова. Предприятие повышает качество подготовки будущих специалистов АПК: при участии Центра методической поддержки клиентов КРМЗ для студентов ПГАТУ разработан учебный модуль для курса «Кормопроизводство». Будущие агрономы изучают в нём прогрессивные кормозаготовительные технологии. Предприятие также помогает развивать в вузе центр компетенций по заготовке кормов — для обучения и переподготовки действующих профессионалов АПК.

Для привлечения в сельское хозяйство молодых специалистов, а также для продвижения пермских товаропроизводителей КРМЗ готов использовать и нестандартные решения. Одним из них и стал необычный видеопроект.

«Кадры решают всё» — проект о людях и коллективах, которые расширяют агропромышленный потенциал региона благодаря самоотверженному отношению к своей профессии. В его рамках инициаторы снимают серию репортажей о местных фермерских хозяйствах, о жизни специалистов, работающих и живущих в селах, об их быте и благоустройстве. С начала 2024 года уже было выпущено три ролика о молочных заводах из Пермского края: о председателе СПК «Колхоз им. Чапаева» Ольге Поповой, директоре агрофирмы «Победа» Ольге Туневой, о руководителе СПЖПСК «Суксунское молоко» Сергее Пестрикове. Все репортажи размещаются на одноименном канале платформ YouTube и RuTube. Кроме этого, ролики презентуются на ежегодном фестивале «Агрофест».

Примечательно, что в съёмках задействуют не только административных представителей, но и рядовых тружеников предприятий, которые составляют большую часть команды. Именно они каждый день создают продукт и обучают новых специалистов. Так, зритель узнает об уникальном опыте заводов, ознакомится со всеми тонкостями ведения хозяйственного бизнеса. Например, в видеоматериале о СПЖПСК «Суксунское молоко» было подробно рассказано об особенностях содержания редкой породы коров — красной суксунской.

Как пояснил директор КРМЗ Дмитрий Теплов, цикл роликов «Кадры решают всё» создан для борьбы со стереотипами об АПК, а также для формирования положительного отношения к трудоустройству на агропредприятиях и к жизни на селе.

«Сейчас в сельское хозяйство не идёт достаточное количество людей, поскольку многие ошибочно полагают, что работать там непрестижно и тяжело. Однако АПК на сегодняшний день — это, в первую очередь, конкурентоспособная отрасль с точки зрения зарплат, условий труда и самореализации специалистов», — подчеркнул Дмитрий Теплов.

Недавно КРМЗ посетили студенты ПГАТУ — третьекурсники, будущие агрономы. Ролики из проекта «Кадры решают всё» произвели на них большое впечатление!

Дмитрий Теплов считает, что проблему с нехваткой кадров можно решить, создав для будущего поколения особую мечту о жизни на селе. Это должен быть комплекс не только профориентационных мер, но и мер социальной и финансовой поддержки, направленных на повышение качества жизни на сельских территориях: развитие инфраструктуры, системы медицинского обслуживания, строительство детских садов и школ.

«Успешные агрохозяйства, прошедшие модернизацию и заинтересованные в дальнейшем росте, сегодня находят способы развития действующих и привлечения новых специалистов, в том числе за счёт улучшения условий жизни на селе. Об этих хозяйствах и рассказывает канал «Кадры решают всё». В наших планах — расширение географии проекта, создание роликов о руководителях агрохозяйств разных направлений по всей России», — поделился Дмитрий Теплов.

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