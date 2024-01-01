Алёна Морозова Комплексные возможности В Перми обсудили механизм реализации КРТ Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Камского форума

Реализация механизма комплексного развития территорий (КРТ) стала темой одной из ключевых секций XVIII Камского форума профессионалов рынка недвижимости, который состоялся в Перми на площадке «Пермь Экспо».

Механизм КРТ существует четыре года и является инструментом комплексного планирования и стратегического развития территорий. Преимущество КРТ по сравнению с точечной застройкой состоит в его кумулятивном эффекте: его реализация предполагает не только появление новых квадратных метров, но и реализацию социально-экономических эффектов, затрагивающих вопросы развития дорожной и инженерной сети, а также развития социальной инфраструктуры и улучшения качества жизни населения.

Ещё одним положительным эффектом использования механизма КРТ является редевелопмент заброшенных территорий или территорий, занятых аварийным жильём, что способствует обновлению облика города и снижению социальной напряжённости.

В настоящее время на государственном уровне КРТ рассматривается как оптимальный механизм, который позволит совместно с нацпроектами создать комфортную для жизни среду, отметила директор департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич. По данным Минстроя России, с его помощью ежегодно осваивается 32 тыс. га, на данный момент заключено и действуют 584 договора о комплексном развитии территорий. Всего же с 2020 года по всей России через механизм прошла уже 1261 территория. Введено в эксплуатацию почти 1,5 млн кв. метров, а градостроительный потенциал оценивается в 116 млн кв. метров.

«Пермский край является регионом, активно использующим возможности КРТ. Когда речь идёт о редевелопменте территорий, каждый проект индивидуален в силу локальных особенностей и проблем. Сейчас часть решений, выработанных в Прикамье, транслируется на другие регионы, в частности, меры налоговой поддержки при строительстве объектов социальной инфраструктуры», — сказала Мария Синичич.

Отвечая на вопрос о роли КРТ в градостроительном развитии региона, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что это приоритетный механизм развития территорий. «Всё жилищное строительство должно осуществляться в рамках КРТ, точечная застройка сейчас не интересна ни властям, ни жителям. Мы готовы предоставлять земельные участки достаточно дёшево при условии, что в рамках КРТ будет возведена социальная инфраструктура, созданы общественные пространства и комфортное жильё. В настоящий момент в Пермском крае заключено 18 договоров о КРТ», — сказал Дмитрий Махонин.

На профильной секции представители Пермского края, Новосибирской и Челябинской областей обсудили взаимодействие органов власти и девелоперов при реализации КРТ. О площадках рассказывали как представитель власти, так и девелопер.

Как отметила министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова, информация о планах властей по комплексному развитию территорий является открытой. Территории, на которых планируется комплексная реновация, отмечены в Правилах землепользования и застройки, что даёт застройщикам возможность планировать свою деятельность.

Прежде чем будет заключён договор о КРТ, Институт территориального планирования анализирует территорию, разрабатывает концепцию, которую согласовывает с профильными министерствами с точки зрения социального и транспортного развития. Каждая площадка проходит транспортное моделирование с учётом объёмов планируемого жилья. При этом земельный участок рассматривается не изолированно, в отрыве от городской ткани, а с текущей застройкой, планируемой застройкой и долгосрочными планами всей окружающей территории.

«Комплексный анализ предполагает учёт особенностей территории по всем направлениям. Мы рассматриваем нормативы по градпроектированию в части социальной нагрузки. При этом анализируем не только сложившуюся на данный момент ситуацию, но и её изменение с учётом выданных разрешений, реализуемых КРТ и даже тех КРТ, которые пока только планируются. В мастер-плане прорабатываются зоны рекреации — парки, скверы и её связь с зелёным каркасом города. Если объект находится в центральном планировочном районе, в достопримечательных местах, либо примыкает к ОКН, в обязательном порядке проводится градсовет в части архитектурных фасадов», — рассказала Лариса Ведерникова.

В свою очередь девелоперы, заходящие в КРТ, имеют возможность получить полную информацию о планах региона по развитию смежных территорий, чтобы комплексно оценить потенциал проекта. Кроме того, при министерстве имущества и градостроительной деятельности создана рабочая группа, на которой совместно с застройщиками регулярно обсуждаются проблемные вопросы. При необходимости приглашаются сетевые компании и другие отраслевики.

Отдельно Лариса Ведерникова отметила, что особенностью реализации механизма КРТ в Пермском крае является синхронизация проектов разных застройщиков. Если раньше каждый проект реализовывался изолированно от остальных, то теперь территориально смежные проекты разрабатываются и реализуются в увязке друг с другом, в том числе с точки зрения архитектурного облика.

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