Алёна Морозова Дороги в будущее Более десяти улиц уже отремонтированы в рамках дорожного нацпроекта Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который инициировал президент РФ Владимир Путин, в 2024 году в Пермском крае запланировано привести в порядок более 50 км дорог, а также отремонтировать 16 мостов и путепроводов по всему региону. В текущем строительном сезоне только на территории Перми запланирован ремонт почти двух десятков улиц общей протяжённостью 22,4 км.

На сегодняшний день ремонт дорог завершён практически во всех районах города. На всех этих улицах проведена фрезеровка старого асфальта и демонтаж бортового камня, уложены новые выравнивающий и верхний слои дорожного покрытия и отремонтированы тротуары, а также нанесена разметка и установлены новые дорожные знаки.

В Дзержинском районе в рамках дорожного нацпроекта завершён ремонт всех четырёх объектов, общая протяжённость которых более 2 км: участки улиц Монастырской, Плеханова, Екатерининской и Куфонина. Первыми работы стартовали и, соответственно, закончились на улице Екатерининской. Подрядчик ООО «Аракс» провёл работы на участке от улицы Крисанова до улицы Плеханова, общей протяжённостью ровно 400 м.

На улице Монастырской были проведены работы на участке от улицы Крисанова до улицы Плеханова протяжённостью 430 м. Историческая часть улицы протягивается до улицы Попова, от которой начинается автомобильный мост через Каму. На этой улице довольно много исторических памятников архитектуры, среди которых встречаются как здания общественного назначения, так и купеческие особняки.

Также подрядчик АО «Уралмостострой» провёл работы на улице Плеханова от улицы Окулова до улицы Якуба Колоса общей протяжённостью 350 м. Важно отметить, что улицы Монастырская и Плеханова обе ведут к городской клинической поликлинике №4.

На улице Куфонина тот же подрядчик выполнил работы на участке от улицы Подлесной до моста через Мулянку. Протяжённость ремонта составила 840 м. Улица Куфонина является важной улицей крупного микрорайона Паркового. На ней расположены Центр горно-нефтяного обучения и конечная остановка нескольких автобусных маршрутов, также она ведёт к выезду на Западный обход Перми и Красавинский мост.

В Индустриальном районе подрядная организация ООО «Аракс» завершила ремонт улицы Космонавта Леонова. Её привели в порядок на участке от улицы Мира до улицы Рязанской. Протяжённость работ составила 610 м. На улице было установлено пешеходное ограждение протяжённостью более 1 км. Отметим, отделить проезжую часть от тротуара на этой улице очень важно, поскольку она ведёт к детскому саду №403, в который ходят дошколята со всего прилегающего жилого массива. Поэтому вопросы обеспечения безопасности пешеходов на данном участке являются первоочередными.

В Кировском районе Перми отремонтировали улицу Ласьвинскую, на которой расположена средняя общеобразовательная школа №64. Подрядчик ООО ДСК «Магистраль» отремонтировал парковочные карманы, проезжую часть и тротуары. Улицу привели в порядок на участке, расположенном между улицами Магистральной и Сивашской.

Помимо основных работ по ремонту проезжей части и пешеходных тротуаров, уделяется отдельное внимание адаптации объектов под нужды людей с ограниченными возможностями: устанавливаются звуковые секции на светофорных объектах для слабовидящих людей, на тротуарах обустраиваются специальные съезды для маломобильных жителей. Так, например, на улице Ласьвинской с тротуара обустроили съезды и понижение борта для маломобильных граждан.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что нацпроект позволяет подходить к ремонту дорог комплексно. Благодаря этому на ремонтируемых участках появляется не только новый асфальт, но и устанавливаются ограждения, остановочные павильоны, организуются съезды, тротуары, оборудуются светофоры и комплексы фотовидеофиксации. Всё это делает дороги комфортными и безопасными не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Кроме того, обновление ключевых транспортных артерий способствует развитию муниципалитетов и Пермской агломерации в целом.

В Ленинском районе подрядная организация ООО «Техдоргрупп» отремонтировала два объекта: участок Дороги Дружбы (2,33 км) и участок улицы Достоевского (0,369 км). Общая протяжённость этих объектов составляет чуть менее 3 км — 2,699 км.

Интересно, что Дорога Дружбы расположена в правобережных частях сразу двух районов: Ленинского и Мотовилихинского. Эта дорога является единственной в правобережной части Перми, которая связывает Орджоникидзевский район с Кировским и Дзержинским районами, а также выходом на федеральную трассу М-7 «Волга». Ремонтируемый участок расположен между остановками «Лесная поляна» и «Блочная». Подрядчик начинал работы с проведения комплекса необходимых геодезических исследований. Поскольку Дорога Дружбы расположена в сосновом бору и грунты там по большей части песчаные, имеющие большой коэффициент подвижности, — исследование грунтов играет очень важную роль. Напомним, подрядчики в течение пяти лет несут гарантийные обязательства по объектам, отремонтированным в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Улица Достоевского является небольшой, однако имеет особое значение: на ней расположились по соседству друг с другом прокуратура Перми, Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д. Н. Прянишникова и Следственный изолятор №1, который является объектом культурного наследия.

В Орджоникидзевском районе подрядчик ООО «Аракс» выполнил работы на участке между зданиями по адресам: улица Лянгасова, 141 и улица Лянгасова, 135, общая протяжённость ремонта составила почти 2 км — 1,87 км. Улица является центральной для нескольких микрорайонов Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми. Ремонт улицы Лянгасова стал продолжением ремонта улицы Целинной, которая была отремонтирована на смежном участке в 2023 году.

В Мотовилихинском районе, с которого в 1723 году образовался город Пермь, в рамках дорожного нацпроекта было отремонтировано четыре объекта: улица Лядовская (4,5 км), участок Дороги Дружбы (2,7 км) и технический проезд по бульвару Гагарина (950 м). Общая протяжённость всех этих объектов составила почти 10 км. Улицы района, которые отремонтированы в рамках дорожного нацпроекта, важны для всего города и играют значительную роль в жизни горожан.

На улице Лядовской подрядная организация ООО «Газпромнефтедорожное строительство Прикамье» на участке от улицы Завьялова до развязки на Восточном обходе провела полный комплекс ремонтных работ. Особенностью данной дороги было наличие пучинистых участков. Для того чтобы дорога была в нормативном состоянии на протяжении всего обязательного срока службы, строителям предстояло устранить пучины на дороге.

На техпроезде по бульвару Гагарина расположилась Школа дизайна «Точка». Подрядная организация АО «Уралмостострой» на этом объекте начинала с проведения комплекса необходимых геодезических исследований. Поскольку бульвар Гагарина проходит вдоль долины реки Егошихи и располагается на существенном возвышении, исследование грунтов играет очень важную роль, так как они могут оказаться неустойчивыми и подвижными. Бульвар Гагарина является одной из основных магистралей района, в связи с этим на нём всегда очень высокая интенсивность движения транспорта. Поэтому дублёр, который идёт вдоль всего бульвара, является спасением для жителей прилегающих домов и помогает объехать все пробки на бульваре Гагарина.

В Свердловском районе Перми, который является крупнейшим по численности населения (его население составляет 20,82% от всего населения Перми), в рамках дорожного нацпроекта отремонтированы два участка улицы Героев Хасана (0,65 км и 3,254 км), Южная дамба (0,992 км) и участок улицы Максима Горького (0,470 км). Помимо социальных объектов, которые расположены на этих улицах, почти все они имеют особое значение не только для жителей района, но и для всего города. Так, улица Героев Хасана является «южными воротами» Перми: она выходит на Восточный обход и федеральную трассу М-12 Пермь — Екатеринбург, кроме того, на ней сконцентрированы как социальные и туристические объекты, так и промышленные предприятия и крупные объекты инфраструктуры: Медико-санитарная часть МВД России по Пермскому краю, пермская ТЭЦ-6, завод «Редуктор-ПМ», который производит вертолёты для всей страны. Южная дамба возведена над малой рекой Егошихой и связывает Свердловский и Мотовилихинский районы — два самых больших и густонаселённых районов Перми. Также по ней проходит 10 городских и пригородных автобусных маршрутов. Отметим, что после введения в эксплуатацию данной автомобильной дороги существенно разгрузились Средняя и Чкаловская дамбы.

На улице Максима Горького ремонт проведён на участке от улицы Пушкина до улицы Революции, общая протяжённость ремонта от того же подрядчика составила 470 м. Подрядчик ООО «Аракс» отремонтировал парковочные карманы, проезжую часть и тротуары. Парковки по улице Максима Горького являются платными, поэтому требования к их качеству предъявляются особенные: асфальтобетонное покрытие должно быть ровным, бортовой камень — целым. Особенностью таких парковок является нанесение разметки синего цвета — так водители могут понять, что использование данного парковочного места является платным в будние дни и бесплатным в выходные и праздничные дни.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, от развития дорожной отрасли зависит состояние экономики и туризма, комфорт и безопасность наших жителей.

«Поэтому ежегодно направляем на её поддержку серьёзный региональный и федеральный ресурс. Очень важно вовремя контрактоваться, держать постоянную связь с подрядчиками, оперативно реагировать на все изменения. Все крупные проекты в крае должны быть реализованы», — подчёркивает он.

Все объекты тщательно проверяются перед приёмкой: сначала производят обязательный отбор проб, по результатам лабораторных исследований которых принимается решение о приёмке объектов: если у специалистов возникают вопросы к качеству использованных материалов, подрядчик за свой счёт должен уложить новый слой асфальтобетонного покрытия и устранить все замечания. Пробы берутся в нескольких местах непосредственно на отремонтированном участке и доставляются в лабораторию для подробных исследований. Если дорожная лаборатория даёт положительное заключение, на объект для приёмки выезжает специальная комиссия, в состав которой входят представители министерства и Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, общественные контролёры и сотрудники ГИБДД.

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