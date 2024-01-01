Оксана Кайгородова директор филиала МТС в Пермском крае Снова в школу Как настроить гаджет ребёнка и сохранить своё спокойствие Поделиться Твитнуть

В очередной раз отправила своих детей в школу. Каждый раз думаю, что на следующий год уже точно не буду переживать, они уже взрослые и самостоятельные, причин для волнения нет. Но нет, всё же материнский инстинкт не отпускает. Поэтому периодически ловлю себя на мысли, что нужно проконтролировать, где мои дети, чем они занимаются, с кем находятся.

Что бы ни говорили, но меня выручают детские смарт-часы и смартфон, который я настроила для ребёнка. Поделюсь с вами несколькими лайфхаками, как это сделать, защитив ребёнка от ненужного контента и оставаясь спокойным за его безопасность.

— Во-первых, создайте аккаунт для ребёнка и используйте только его. Такая учётная запись упростит установку специальных приложений и родительский контроль.

— Во-вторых, позаботьтесь об установке блокировки экрана. Если вдруг смартфон потеряется, то данные могут оказаться в чужих руках. Также на экран блокировки можно поставить текст с просьбой вернуть гаджет и указать свой номер телефона для связи.

— Настройте контроль геолокации ребёнка в приложении «Кто/Где» от МТС. Недавно в приложении появился новый функционал, где можно настраивать геозоны и push-

уведомления. Так родители будут получать сообщения, когда ребёнок пришёл в школу или вернулся домой.

— Отключите лишние уведомления, чтобы ребёнок на них не отвлекался. Не забудьте настроить смартфон так, чтобы родители могли в любом режиме дозвониться до ребёнка, и проделайте то же самое со своим смартфоном.

— Научите ребёнка пользоваться пауэрбанком и складывайте его ему с собой. Чаще всего батарея смартфона разряжается особенно быстро из-за просмотра видео. По опыту: именно для этого наши дети чаще используют свой гаджет.

— Наконец, выберите подходящий тариф. Это, пожалуй, самая непростая задача. Отталкивайтесь от первостепенных задач, а консультанты в любом салоне связи вам подскажут. Есть смысл сначала приобрести самый дешёвый тариф, а уже по итогам первого месяца посмотреть, на что по большей части расходуется трафик, и принять решение, подходит ли он вам или нужно поискать другой вариант.

Скажу честно, не факт, что вы станете меньше тревожиться за своих чад, оно и понятно, ведь вы родители, но однозначно попробовать стоит. А там, глядишь, дети действительно станут сильно самостоятельными и не будут нуждаться в нашем контроле.

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