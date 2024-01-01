«Флаэртиана», лекция о перформансах Марины Абрамович и неджазовый джаз Афиша на неделю 16-22 сентября Поделиться Твитнуть

Программу «Лаборатории современного зрителя», приуроченную к премьере спектакля «Пиковая дама» в Пермском театре оперы и балета, открывает показ легендарного фильма Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде». На первый взгляд он не имеет отношения ни к опере Чайковского, ни к повести Пушкина. Но именно этот шедевр европейского киномодернизма 1960-х годов стал одним из главных источников вдохновения для создателей спектакля — режиссёра Владиславса Наставшевса и его команды. Картина ставит под вопрос действительность, память и восприятие. В этом она перекликается с темами «Пиковой дамы». В фильме отсутствует чёткий сюжет, вместо этого зритель погружается в мир ощущений и эмоций, которые помогают раскрыть глубинные смыслы и позволяют каждому интерпретировать увиденное по-своему. Зарегистрироваться на показ можно здесь.

Часовой спектакль по одноимённой пьесе, которая стала первым драматургическим опытом актрисы Люси Прохоренко. Она же — исполнитель спектакля. «Пьяный „Космонавт» — это монодрама о зависимости, показывающая, как человека, который ищет опору и не может найти её в себе, влекут соблазны. Именно так героиня попадает в космос, где чёрная дыра затягивает и безвозвратно меняет её. Аскетичная сценография, музыкальная партитура, собранная из осколков пьяной вечеринки, выразительная пластика актрисы и хлёсткий, пугающе честный текст. Спектакль не романтизирует алкозависимость и не бичует её, но позволяет понять состояние человека, который однажды улетел в космос и уже не вернётся прежним.

«Севильский цирюльник», написанный Джоаккино Россини в 1816 году, — одна из наиболее часто исполняемых опер итальянского композитора. В основу либретто легла заимствованная у драматурга-сатирика Пьера Бомарше история про графа Альмавиву и находчивого цирюльника Фигаро, который помогает своему патрону жениться на прелестной Розине вопреки козням её сластолюбивого опекуна. В режиссёрской версии Валерии Бородиной сюжет оперы изъят из времени её написания и транспонирован в современную реальность. Применяя классический приём «театра в театре», постановщик использует коллизии либретто ХVIII века, чтобы рассказать о театре нашей эпохи. Опера исполняется на итальянском языке с русскими титрами.

Самый популярный трубач России Вадим Эйленкриг и его группа Eilenkrig Crew приглашают на программу «Неджазовые истории». Это увлекательный концерт-разговор о том, как слушать и слышать музыку. Музыкальные произведения в оригинальных аранжировках станут иллюстрациями жизненных зарисовок, прямо или косвенно связанных с музыкой. Главная идея «неджазовости» программы — это отступление от строгой жанровой принадлежности. Вадим Эйленкриг и музыканты Eilenkrig Crew покажут и расскажут, как найти джаз в «Нежности» Александры Пахмутовой, как разоблачить хасидские мелодии в «Караване» Эллингтона (и не Эллингтона вовсе) и ещё многое другое. Активно сочиняющий свою музыку, Эйленкриг умеет и к аранжировке произведений других авторов подойти нестандартно. Ему удаётся привлечь внимание слушателей, заинтриговать их, заставить сопереживать и забыть о времени.

В доме-музее Николая Славянова открывается выставка «Камская ГЭС. Время энергии», приуроченная к юбилею гидроэлектростанции: 18 сентября 2024 года будет 70 лет со дня пуска там первого гидроагрегата. На выставке будут представлены материалы корпоративного музея и архива ГЭС: оборудование, фотографии, документы, воспоминания ветеранов. Впервые широкому зрителю покажут проектные документы ГЭС 1945 года, документы о переселении из зоны затопления, акт приёмки государственной комиссией в 1964 году, а также детали оборудования 1950 годов и костюм водолаза 1960-х. Помимо этого будут выставлены материалы из различных коллекций Пермского краеведческого музея. Например, серия живописных и графических работ Анатолия Тумбасова и Леонида Попова.

В концерт-холле «Свобода» состоится главный трибьют метал-группы Metallica. Будут отмечать 40-летие Ride the Lightning — второго студийного группы, вышедшего летом 1984 года. Несмотря на отсутствие ротации в радиоэфире и всего один сингл в поддержку, альбом обрёл армию преданных фанатов, достигнув 100-го места в национальном хит-параде Billboard 200, и в ноябре 1987 года завоевал «золотой» статус на родине музыкантов при первоначальном тираже всего в 75 тыс. копий. По мере роста популярности группы альбом обрёл культовый статус среди поклонников жанра и любителей метала — к 2012 году он был сертифицирован как шестикратно «платиновый». Впоследствии многие рок-издания отмечали Ride the Lightning в числе лучших альбомов всех времён, подчёркивая его длительное влияние на жанр.

Новый концерт симфонической музыки в Пермском театре оперы и балета. На сцену вместе с оркестром Пермской оперы под руководством главного дирижёра Владимира Ткаченко выйдет один из ведущих российских виолончелистов — Александр Рамм. Его выступления характеризуются точной техникой и глубоким пониманием музыки, что делает его одним из самых востребованных виолончелистов своего поколения. В этом уже могли убедиться поклонники классической музыки из многих городов России, а также из Великобритании, Германии, Швеции, Австрии, Японии и других стран.

«Флаэртиана» — один из крупнейших в России фестивалей документального кино. Флаэртиановские фильмы — про человека, ценность жизни, про умение созерцать и обсуждать, про диалог между людьми. Это реальные истории с разных уголков планеты, которые способны отзываться в каждом. Картины фестиваля сняты документалистами по эстетическим принципам, которые заложил режиссёр Роберт Флаэрти в своём фильме «Нанук с Севера». Длительное наблюдение за героем, «привычная» камера — постулаты, по которым отбираются киноленты в программу «Флаэртианы». В программе XXIV фестиваля: международный, национальный и студенческий конкурсы, спецпоказы фильмов из программ других кинофестивалей, а также серия деловых и образовательных мероприятий «Флаэртиана-Форум» и зрительская лаборатория Doc.Talk, где можно принять участие в обсуждении конкурсных фильмов. Подробная программа и билеты — на сайте «Флаэртианы».

«Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие, которое проходит во всех субъектах РФ. В Пермском крае забег состоится одновременно в 43 территориях региона. Центральный забег будет проходить в краевой столице, на лыжной базе «Динамо». Всего предусмотрено шесть дистанций: 1000 м для лиц с ОВЗ и инвалидностью, 1000 м для девушек и юношей 2015 г.р. и младше, 2000 м для всех желающих, 4000 м для участников 2005 г.р. и младше, 6000 м для женщин и мужчин 2004 г.р. и старше, а также семейный забег на 1000 м и эстафета семей с детьми. В течение всего дня на центральной сцене будут творческие номера и выступления артистов. Зарегистрироваться на забег можно на Госуслугах. Участники допускаются только при наличии медицинского заключения от врача. Подробнее с правилами проведения соревнований можно ознакомиться в Положении.

В арт-пространстве Центрального выставочного зала «Другие круги» пройдёт встреча с культурологом и искусствоведом Натальей Спиридоновой, которая раз в год приезжает в ЦВЗ с лекциями. В этот раз участников встречи ждёт лекция «Марина Абрамович: как перформанс стал методом». Они услышат рассказ о жизненном пути «бабушки перформанса»: боли, выносливости, превратностях судьбы и самых шокирующих работах. Также будет краткий экскурс в историю феномена перформанса и разговор об отношении между художником и аудиторией, возможностями тела и ума. Кроме того, можно будет самим попробовать несколько практик «Метода Абрамович», которые художница применяет в перформансах, чтобы сохранить энергию и максимально расширить границы. Зарегистрироваться на встречу можно через сообщения группы арт-пространства «Другие круги» ВКонтакте. Дресс-код: total black, удобная одежда и обувь.

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