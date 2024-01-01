Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Документальное кино: вызовы времени В Перми в 24-й раз пройдёт фестиваль неигрового кино «Флаэртиана» Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

«Флаэртиана» (18+) — один из старейших фестивалей России: впервые он прошёл в Перми и Усть-Качке аж в 1995 году. В его истории были более и менее лёгкие периоды, бывали и перерывы в два-три года, однако в последнее время он стал общероссийской институцией и стабильно проводится каждый год в середине сентября.

Нынче «Флаэртиана» состоится 20-27 сентября; все фестивальные события, кроме церемонии открытия, пройдут в «Кристалл-центре». Открытие, по традиции, состоится в Органном концертном зале.

В этом году на фестиваль было подано 593 заявки из 45 стран. В программу международного конкурса вошли 12 фильмов, снятых в 2023 и 2024 году в Китае, Тайване, Франции, Великобритании, Израиле, Венгрии, Германии, Хорватии, Нидерландах, Киргизии и России. Эти картины погружают зрителей в реальные жизненные истории со всего мира: герои противостоят стихиям в борьбе за существование своей земли («Против ветра», 16+), борются за семейное счастье («Нас трое», 16+), осуществляют детские мечты («Стекло, моя несбывшаяся жизнь», 16+) и проявляют преданность своему делу («Медик», 16+).

В национальном конкурсе «Российская Флаэртиана» — 16 картин, снятых в Екатеринбурге, Сургуте, Поморье, Югре, Москве и даже в Антарктиде. Пермских картин в национальном конкурсе в этот раз нет. На церемонии открытия, думается, не случайно, будет показан фильм из национального конкурса «Человек труда» (12+), снятый режиссёром из Донбасса.

В студенческом конкурсе — 15 фильмов, снятых студентами киношкол Москвы, Санкт-Петербурга, Молдовы и Беларуси. Есть даже один фильм, снятый школьником.

Как всегда, особый интерес для киноманов представляет внеконкурсная программа, в которой можно увидеть шедевры документалистики со всего мира. Специальные показы этого года включают программы «Панорама документального кино России», «Замочная скважина времени» (любительское кино), «Зеркало будущего» (фильмы, снятые детьми и подростками), «10 лет студенческому конкурсу», программу фестивалей «Миллениум» и «Море зовёт», фильм «Дом Романовых» (12+), сделанный на основе архивных кино- и фотоматериалов, детскую программу документальных короткометражек от Российского государственного архива кинофотофонодокументов (Красногорск) и многое другое.

По традиции, на фестивале пройдёт премьера нового фильма режиссёра — выходца из Перми Бориса Караджева «Толстые и тонкие» (16+) — о феномене советских литературных журналов (22 сентября в 19:00).

«Альянс Франсез» организует показ фильма «Три чума» (16+), снятого французскими кинематографистами на Приполярном Урале (25 сентября в 15:00).

Всего на площадках «Кристалл-Центра» запланировано 135 показов фильмов в шести кинозалах.

На «Флаэртиане» пройдут обсуждения фильмов с кинокритиками и авторами фильмов, в том числе семь обсуждений в рамках программы «Doc.talk», а также 13 мастер-классов и лекций с ведущими специалистами в сфере кино и семь медиазанятий для детей «Doc.урок».

Посетители «Флаэртианы» смогут познакомиться с фотовыставкой «История: в кругу семьи» (0+), которая будет располагаться в холле первого этажа. Выставка, посвящённая Году семьи, подготовлена Российским государственным архивом кинофотофонодокументов (Красногорск).

Церемония закрытия фестиваля пройдёт 27 сентября в 18:00 в «Кристалл-центре». Её зрители увидят фильм-победитель международного конкурса.

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