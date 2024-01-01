Алёна Морозова Окно возможностей Менее чем за три года пермский Центр развития агробизнеса стал одним из самых востребованных у аграриев региона учреждением Поделиться Твитнуть

В Пермском крае готовится к открытию «Школа фермеров» — уникальный образовательный курс, который позволит бесплатно научить созданию и ведению успешного бизнеса в аграрной отрасли. Набор слушателей в школу и консультации по форме участия в проекте и практической пользе образовательного курса ведут специалисты ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса». Сотрудники этого учреждения всегда знают, на какую помощь могут рассчитывать аграрии Прикамья, и что нужно им сделать, чтобы получить поддержку для развития своего дела.

Пермский Центр развития агробизнеса открыл свои двери перед сельхозтоваропроизводителями Прикамья в январе 2022 года. С первых дней он стал востребованным учреждением, где по принципу «единого окна» осуществляется приём документов на получение всех мер государственной поддержки, предусмотренных для аграриев региона.

Помимо этого, Центр предоставляет фермерам и агробизнесменам важную информацию, оказывает консультации. Причём такая помощь оказывается бесплатно, в том числе благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Обучение

Центр развития агробизнеса стал связующим звеном между сельхозпредприятиями и государственными ведомствами. Отдельное внимание специалисты учреждения оказывают вопросам повышения квалификации и обучения заявителей. При участии Центра в Прикамье регулярно организуются семинары, тренинги и курсы для специалистов агропрома, направленные на улучшение профессиональных навыков и получения дополнительных знаний.

В этом учебном году в Перми при содействии Центра начнёт работу «Школа фермера» — совместный образовательный проект регионального министерства агропромышленного комплекса, Пермского аграрно-технологического университета и Пермского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Теоретическая часть курса будет включать в себя посещение лекций и занятий, а практические занятия на ведущих предприятиях агропрома позволят учащимся перенять успешный опыт передовых сельскохозяйственных производителей. Завершится обучение защитой бизнес-планов.

Кроме того, сотрудники Центра помогают представителям фермерских хозяйств и сельхозпредприятий правильно пользоваться федеральными информационными системами ФГИС «Зерно» и ФГИС «Семеноводство». Особым спросом пользуются семинары с разъяснениями по вступающим в силу изменениям в законодательство.

Гранты и субсидии

Важнейшей задачей, которой занимается Центр развития агробизнеса, является консультирование по вопросам получения государственных субсидий и грантов. Ежегодно специалисты учреждения принимают более двух тыс. обращений от сельхозтоваропроизводителей.

До 19 сентября в ГКУ «Центр развития агробизнеса» ведётся приём заявок на возмещение части затрат по уплате первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды. Данная мера поддержки реализуется по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

С 19 по 30 сентября в Центре можно подать документы на предоставление субсидий для обеспечения своих хозяйств и предприятий квалифицированными кадрами.

Продолжается также отбор на предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам Пермского края на развитие материально-технической базы. Он продлится до 25 сентября.

Аграрии могут обратиться в ГКУ «Центр развития агробизнеса» по адресу: г. Пермь, ул. Степана Разина, 34 (1-й этаж), либо позвонить по телефонам: 8 (342) 258-19-01, 8 (342) 258-19-02. Кроме того, обращение можно отправить на электронную почту info@cra.permkrai.ru.

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