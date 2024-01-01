Полина Путякова журналист Кредитные барьеры Малый и средний бизнес ищет новое топливо для роста Поделиться Твитнуть

После июльского повышения ключевой ставки власти публично допустили отмену льготного кредитования малого и среднего бизнеса: меры поддержки становятся слишком дорогими для бюджета. В том числе эта идея звучала при обсуждении инструментов развития МСП до 2030 года. Если такое решение будет принято, доступ малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам значительно осложнится. Дело в том, что из-за высоких рисков даже при умеренных процентных ставках стоимость финансирования МСП остаётся достаточно высокой, а при текущих — тем более.

Причинами сокращения объёмов кредитования МСП могут выступать два встречных фактора, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. С одной стороны, в текущих условиях высоких ставок МСП могут урезать планы по расширению и модернизации производства и в период высокой стоимости заёмного финансирования опираться в данных направлениях на внутренние ресурсы. С другой стороны, из-за высоких рисков снижается готовность банков кредитовать данные предприятия. В большей степени это может относиться к микропредприятиям, где в большинстве случаев нет имущества, которое можно было бы использовать как залоговое при получении кредита, что ведёт к низкой доле таких компаний, имеющих кредиты. В результате сокращается как спрос на кредиты, так и предложение, что ведёт к сокращению объёмов кредитования МСП.

Проблема в том, что оптимизм, который малый и средний бизнес демонстрировал последние годы, был связан как раз с высокой доступностью финансовых ресурсов, а также в целом с поворотом государственной политики в сторону различных льгот и программ поддержки для малого и среднего бизнеса, считает старший преподаватель кафедры экономики и финансов Юлия Стародумова. И теперь ситуация начинает разворачиваться в обратную сторону в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Центрального Банка, удорожанием кредитов и сворачиванием госпрограмм льготного кредитования и других программ поддержки. По её мнению, это основной фактор, сдерживающий развитие малого и среднего бизнеса.

Действительно, малый и средний бизнес по итогам июля пессимистично оценил свою деловую и инвестиционную активность — об этом свидетельствуют данные индекса RSBI, который рассчитывается ПСБ, «Опорой России» и Magram Market Research на основе опроса представителей бизнеса. С ужесточением денежно-кредитной политики компании снижают оценки фактических условий своей работы.

Тем не менее Юлия Стародумова уверена, что малый и средний бизнес не будет оставлен без внимания и государство не прекратит его поддерживать.

«Дело в том, что значительная часть занятых в малом и среднем бизнесе относится к социально незащищённым слоям населения, людям в социально опасном положении. Это часто не самые квалифицированные сотрудники — например, продавцы. И потеряв занятость, они могут пойти по криминальным дорожкам, начать употреблять алкоголь и другие средства. Таким образом, занятость в малом и среднем бизнесе решает определённые социальные проблемы, и государство в этом заинтересовано. Кроме того, малый и средний бизнес часто берёт на себя социальные функции, которые не может выполнять государство. Например, это люди, которые ухаживают за тяжелобольными, занимаются реабилитацией людей с ограниченными возможностями и так далее», — уверена эксперт.

Скорее всего, произойдёт локализация и отраслевая специализация мер поддержки, считает Юлия Стародумова.

Эксперты отмечают, что в регионе и стране в целом кредитный портфель МСБ в последние годы рос активнее корпоративного. В частности, в Пермском крае кредитный портфель МСБ с 2021 года вырос в 2,3 раза: с 67 млрд до 160 млрд руб.

Это объясняется тем, что микро- и малый бизнес до недавнего времени оставались недокредитованными. Согласно совместному исследованию Объединённого кредитного бюро и Frank RG, если в среднем бизнесе около 35% компаний имеют хотя бы один действующий кредит, то в микробизнесе с оборотом до 120 млн руб. в год их менее 10%. Между тем именно на компании последней категории приходится более 90% малого и среднего бизнеса в РФ.

Закупочная активность

Теперь новым фактором развития МСБ становятся госзакупки. С 2022 года квота закупок у МСП, которая составляет 25%, была распространена на широкий круг компаний, а 2023-й обновил рекорд по количеству закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, отмечает Юлия Стародумова. Их объём составил 8 трлн руб., что почти на 14% больше показателя предыдущего года.

По данным Корпорации развития МСП Пермского края, в Прикамье объём закупок у МСП-поставщиков за 2023 год составил более 88,6 млрд руб., увеличившись к предыдущему году на 71%. В целом по стране наибольшие объёмы закупок пришлись на продукцию обрабатывающих производств, сооружения и строительные работы, а также связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью услуги.

Соответственно, растёт число предпринимателей, использующих закупки в качестве одного из направлений сбыта. Количество МСП-поставщиков в Пермском крае по итогам прошлого года составило почти 4 тыс.

По оценкам Юлии Стародумовой, доля госзакупок, приходящаяся на малый и средний бизнес в Пермском крае, может вырасти до 50%.

«В регионе достаточное количество производственных субъектов МСП, IT-компаний и наукоёмких компаний. А примерно половина всех госзакупок имеет производственное назначение», — полагает эксперт.

Большой кусок

На сегодняшний день экономика России в значительной степени определяется работой малого и среднего бизнеса. По данным Frank RG, в масштабах страны на его долю приходится 30% выручки всего бизнеса и около 20% ВВП, при этом выручка МСБ выросла в 1,3 раза за пять лет.

Разброс доли малого и среднего бизнеса в ВРП регионов довольно значителен: по словам доцента кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ Оксаны Буториной, он составляет от 2 до 40% при среднем значении 24%. По доле в общей численности занятых регионы разнятся почти в пять раз: от 62,9% в Санкт-Петербурге до 13,3% в Ингушетии.

В Пермском крае МСБ обеспечивает около 20% валового регионального продукта и 28% всей занятости. Такие данные приводит Корпорация развития МСП Пермского края.

В абсолютном выражении в малом и среднем бизнесе работают более 320 тыс. человек. Оборот средних и малых предприятий (включая микропредприятия) по итогам 2023 года составил 1,2 трлн руб., что почти на 12% больше, чем в 2022-м. К началу текущего года на территории Пермского края было зарегистрировано 100 тыс. субъектов МСП, из них только 2,6 тыс. имеют нулевую выручку, остальные ведут хозяйственную деятельность.

В то же время показатели количества субъектов малого и среднего предпринимательства мало говорят о качестве этого сектора экономики, считает Юлия Стародумова. Доля занятых в малом и среднем бизнесе тоже не говорит о состоянии субъектов предпринимательства сегодня. Лучше с этой задачей справляется показатель дохода на одного сотрудника, а также число предприятий МСБ, выживших в первые два года деятельности, число предприятий, которые существуют дольше пяти лет. А также число предприятий, в которых количество сотрудников превышает средний показатель, — на сегодня это 2,5 человека.

При сравнении Пермского края с географически и структурно-экономически схожими регионами выясняется, что край имеет высокий показатель доли занятых в МСБ. Но при этом ряд таких регионов, включая наш, не достигают среднероссийского показателя по доле малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте, говорит Оксана Буторина. Это следствие ярко выраженного индустриального профиля.

Несмотря на то что основой экономики Пермского края является промышленность, это не значит, что малому и среднему бизнесу здесь развиваться сложно, говорит Юлия Стародумова. Дело в том, что МСБ всегда играет «обслуживающую» роль для промышленности, и поэтому чем более развита промышленность, тем лучше в этом регионе себя будет чувствовать МСБ. Потому что именно этот сектор экономики определяет средний уровень доходов населения, а население с высоким доходом охотно будет вкладываться в физкультуру и спорт, в дополнительное образование детей, у него достаточно средств для покупок и развлечений — а именно в этих сегментах преобладают предприятия малого и среднего бизнеса.

Азартные игры и барбершоп

Почти половина выручки российского малого и среднего бизнеса (47%) формируется в оптовой и розничной торговле. При этом, по данным Оксаны Буториной, в 2023 году наибольшая доля представителей МСП — 17% — приходилась на субъектов, занимающихся розничной торговлей по почте или через Интернет. Причём по сравнению с предыдущим годом их доля увеличилась на 7%.

На втором месте со значительным отрывом находятся обрабатывающие производства (16%), на третьем — строительство (10%).

В нашем регионе, по данным Корпорации развития МСП Пермского края, отраслевое распределение МСБ отличается. В торговле работают 33% субъектов малого и среднего бизнеса, 11% — в строительстве, 9% — в отрасли «Транспортировка и хранение».

Если говорить о наиболее перспективных на данный момент отраслях, то, по данным Frank RG, за 2021—2023 годы наиболее значительно увеличилось количество субъектов МСБ в таких сегментах, как «Деятельность по организации и проведению азартных игр, лотерей и заключению пари» (почти в пять раз), «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений» (в 1,8 раза), «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений» (в 1,7 раза), а также «Производство химических веществ и химических продуктов» (в 1,6 раза).

По данным компании «Эвотор», в первом полугодии по сравнению с прошлым годом выросло число открытий фирм, оказывающих услуги по ремонту (в 3,5 раза), алкомаркетов (в 2,5 раза), клиник эстетической медицины и магазинов кухонь (в 2 раза), турагентств (в 1,9 раза), медлабораторий (в 1,8 раза), барбершопов (в 1,5 раза), кофеен (в 1,3 раза) и магазинов цветов (в 1,2 раза). И наоборот, магазинов одежды открылось на 25% меньше, чем в прошлом году, зоомагазинов — на 31%, магазинов обуви — на 34%, пекарен — на 43%, магазинов вейпов и электронных сигарет — на 50%, а магазинов автотоваров — на 51%.

Оценивать перспективность отраслей с точки зрения развития малого и среднего бизнеса можно и другим способом, отмечает Юлия Стародумова. К их числу можно отнести те отрасли, которые государство выделяет в качестве приоритетных и на которые ориентирует меры поддержки. Согласно программе «1764», таких отраслей 15: среди них сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, здравоохранение, образование и другие.

«Кроме того, каждый регион сам определяет приоритетные для него отрасли и поддерживает их. Например, в Пермском крае большое внимание уделяется развитию внутреннего туризма, кинопроизводства. Также в регионе была принята целая программа по развитию пляжных территорий, а также по развитию загородного досуга. К приоритетным для регио­на отраслям относится сельское хозяйство и некоторые другие виды деятельности», — говорит эксперт.

С учётом мирового опыта развитых стран Оксана Буторина называет следующие значимые отрасли для малого и среднего бизнеса: деятельность в секторе ИКТ (Китай, США), коммерческое обслуживание и аренда (Китай), научно-исследовательская деятельность (Китай), здравоохранение (Китай), культура, спорт, досуг (Китай), образование (Китай, США).

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