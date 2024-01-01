Юрий Куроптев Приручение пространства Парад по проспекту, чтения в акватории Камы, литературные встречи и битвы писателей — в Перми прошёл литературный фестиваль «Компрос» Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

За более чем десятилетнюю историю своего существования «Компрос» опробовал множество литературных форматов и в результате стал фестивалем, который сегодня знают и ценят. Ради которого приезжают в Пермь. «Компрос» причудливо смешивает массовые и камерные события. Не боится экспериментировать. На одном из прошлых фестивалей поэтессы читали стихи «ужасным» экспонатам в Музее пермских древностей — чтения назывались «Красавицы и чудовища». На другом — поэты сочиняли экспромты в кабинках колеса обозрения в парке Горького.

Вот и в этом году «Компрос» приручал городские пространства. Фестиваль стартовал с «Арт-парада» (12+) по главной городской артерии, подарившей название фестивалю. Разноцветная волна поэтов, косплееров, любителей фан-фикшена, музыкантов и зрителей захватила Комсомольский проспект. Колонну возглавлял музыкант с большим барабаном. От парка Горького до Соборной площади поэты читали в мегафон стихи. Расслышать тексты из толпы было невозможно, но, думается, перформанс был обращён к прохожим, которые, сами того не ведая, становились соучастниками карнавального действа.

«Корабль поэтов» (12+) — центральное событие «Компроса». Аналогов ему нет не только в Перми, но и в России. Литературный фестиваль использует главную природную достопримечательность Перми — Каму. И если на прошлых фестивалях публика вместе с поэтами отправлялась в путешествие по акватории на теплоходе, то в этом году его заменил экологический катамаран «Экоходъ». На двух палубах водного судна публика слушала стихи и презентации новых поэтических и прозаических книг.

На «Корабле» прошли и традиционные поэтические чтения «Биармия» — прекрасная возможность познакомиться как с молодой пермской поэзией, так и с гостями из разных городов России. Наряду с пермяками Игорем Ваньковым, Яной Полевич, Андреем Сухоруковым, Ольгой Абатуровой и многими другими здесь выступали Ирина Кадочникова (Ижевск), Артём Носков (Екатеринбург), Михаил Червяков (Липецк), Ирина Волынская (Санкт-Петербург).

Встретиться с писателями на фестивале можно было и в более привычной обстановке. В пространстве «ИльТЮЗион» бывший «певец Пролетарки» Павел Селуков презентовал свой только что вышедший в «Редакции Елены Шубиной» роман «Отъявленные благодетели» (18+). Павел рассказал, в каких обстоятельствах писал роман. Мастер короткой прозы год назад проходил лечение от наркотической зависимости и всё это время обдумывал замысел романа. В итоге получился «экзистенциальный боевик», роуд-муви, в котором герои отправляются развеять прах товарища над Красной площадью, Невой и Чёрным морем.

Обладатель совсем другого темперамента прозаик Илья Кочергин на встрече (12+) рассказывал о природном пейзаже — традиционном жанре в литературе, который всё больше раздражает сегодняшнего читателя, считающего его «затянутым описанием», «длиннотами». На встрече Кочергин объяснял, что это не так. Писатель родился в Москве, долгое время жил в Сибири, где работал лесником, пожарным, сторожем и участвовал в геологических экспедициях. Сейчас Кочергин живёт в деревне под Рязанью и считает, что его место жительства — это центр мира. Своими руками писатель построил дом, сажает картошку и ухаживает за конём Феней, которого они с женой взяли на доживание. Проза Кочергина берёт начало из его жизненного опыта. Неспешной сельской жизни вдали от больших городов посвящены две последние книги писателя — «Присвоение пространства» и «Запасный выход».

Эмоционально заряженной вышла и встреча с Виталием Кальпиди (16+) — поэтом, издателем и культуртрегером, который ввёл в общероссийский культурный контекст понятие «уральская поэтическая школа». Виталий Кальпиди ругал молодых поэтов, раздавал советы о том, как издавать книги и снимать фильмы. Поводом для встречи стал проект «Живая поэзия» — документальный сериал о пермских поэтах, который снимает киностудия «Новый курс».

Связи визуальности и поэзии был посвящён конкурс поэтических видеоклипов «Третий глаз» (16+). В этом году на него прислали более 70 заявок из разных городов России. Жюри в составе писателя Павла Селукова, режиссёра Павла Печёнкина и директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой выбрало победителя — поэтический клип пермского режиссёра Алексея Романова на стихи Ивана Муравьёва, который стал главным героем сумрачного видео.

Наиболее захватывающими и зрелищными мероприятиями на фестивале стали слэмы — батлы писателей в барной атмосфере, лучших из которых определяли сами зрители. На слэме прозаиков (16+) победу одержал юный писатель Андрей Сухоруков — в этом году он окончил школу и уже успел напечататься в литературном журнале «Вещь». А в поэтическом слэме все призовые места достались поэтессам. Актриса Театра-Театра, драматург и поэт Люся Прохоренко стала победительницей пермского слэма (18+) и скоро отправится на Всероссийский поэтический слэм.

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