Алёна Морозова С новыми силами Пермская городская дума открыла осеннюю сессию с обсуждения поправок в бюджет и готовности образовательных учреждений Перми к учебному году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

На первое после летних каникул пленарное заседание Пермской городской думы депутаты собрались с целым рядом вопросов, касающихся бюджетной политики, реализации социальных задач и исполнения наказов жителей. Они накопились после перерыва в работе парламентариев, во время которого народные избранники вели активную общественную деятельность в своих округах, встречались с жителями, готовили запросы, отслеживали ход решения текущих проблем. Впереди — работа над городским бюджетом на будущую трёхлетку, поэтому так важно было ещё раз обозначить приоритетные задачи, которые необходимо заложить в главный финансовый документ Перми.

Повестка августовского заседания думы была традиционной. Прежде всего, она включала в себя оценку работы городской администрации по подготовке образовательных учреждений к учебному году, а также вопросы продления мер социальной поддержки и корректировки бюджета с учётом объёма доходов и этапов реализации разного рода проектов.

Готовность номер один

В рамках часа депутата был заслушан доклад заместителя главы администрации Перми Екатерины Мальцевой, которая рассказала о том, с какими результатами подошли учреждения образования города к 2024/25 учебному году. Проверку готовности прошли 102 школы, 78 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования.

В ряде школ в новом учебном году откроются профильные классы, благодаря которым ребята смогут освоить азы интересующей их профессии. Продолжается также реализация проекта «Уникальные школы», в этих школах специалисты крупных пермских предприятий работают с детьми, как в учебном заведении, так и на производстве.

Большое внимание в докладе было уделено вопросу обновления инфраструктуры. Сейчас в Перми строятся корпус кадетской школы №1 на ул. Целинной, 15, здания школ на ул. Ветлужской, 89 и на ул. Уральской, 110. В сентябре планируется открыть детский сад «Динамика» на 235 мест. За счёт участия в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» в 2024 году в Перми проводятся ремонты в школах №44, 123, 118, лицее №10 и гимназии №2. Все работы планируется завершить уже в ноябре.

Депутат Олег Бурдин уточнил, как будет организован трансфер учеников этих школ. Екатерина Мальцева ответила, что часть школьников будут доставлять на уроки на автобусах, а, например, детям школы №44 из бюджета города будут выделены средства на оплату проездных документов.

Отдельно было сказано о готовности учреждений допобразования. С началом нового учебного года на базе Детской музыкальной школы №6 «Классика» начнёт работу «Школа креативных индустрий», откроется новый корпус Детской художественной школы им. Е. Н. Широкова на ул. 25 Октября, 1а. Приёмку прошли также 26 учреждений физкультуры и спорта, в которых занимаются порядка 1615 детей, и 23 спортивные школы, где тренируются около 16 тыс. воспитанников.

Депутат Антон Мелюхин напомнил, что в новом учебном году для старшеклассников вводится новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины». В связи с этим его интересовал вопрос о том, готовы ли школы к его преподаванию и нужно ли для этого предусмотреть финансирование.

Екатерина Мальцева ответила, что дополнительных средств не потребуется, поскольку все педагоги уже прошли переподготовку.

«Безусловно, в социальном блоке много вопросов. Инфраструктура в сфере образования совершенствуется с каждым годом. Но существует проблема обеспеченности учреждений педагогами. Кроме того, есть локальные вопросы по капитальному ремонту старых корпусов, к ним нужно подходить планово», — отметил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин и призвал коллег из мэрии совместно с депутатами системно решать эти задачи.

Бюджет и меры поддержки

В рамках основной повестки депутаты рассмотрели большой блок вопросов, касающихся мер социальной поддержки населения. До 2027 года было решено продлить обязательства по перевозке детей из микрорайона Налимиха в школу «СинТез», по ежемесячным денежным выплатам студентам и учащимся с малолетними детьми, по обеспечению премии «Золотой резерв», которую ежегодно получают талантливые школьники города Перми.

Депутат Наталья Рослякова пояснила, что сейчас поменялся подход при назначении премии. В 2024 году будет повышен её размер, но упор сделают на выпускников, оставшихся учиться в Перми. Премия «Золотой резерв» будет присуждаться в размере 25 тыс. руб. 15 выпускникам девятых классов и в размере 50 тыс. руб. — 40 выпускникам 11-х классов.

В числе других одобренных мер поддержки — предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, единовременные выплаты при рождении тройни и молодым семь­ям взамен земельного участка, обеспечение отдыха и оздоровления детей, оплата проезда в медучреждения на процедуру гемодиализа, материальная помощь горожанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Заместитель главы администрации города Яна Фурман представила проект решения по корректировке бюджета Перми. Изменениями преду­сматривается увеличение доходов и расходов бюджета в 2024 году на 1,4 млрд руб., в 2025-м — на 644 млн руб., в 2026 году — на 693 млн руб. Планируется также увеличение доходов бюджета за счёт безвозмездных поступлений от юридических лиц в 2024 году на 407 млн руб. и увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2024 году на 1 млрд руб., в 2025 году — на 644 млн руб., в 2026-м — на 693 млн руб.

С 2024 на 2025 год было решено перенести средства на строительство питомника растений и спортзала в школе №79, обустройство долины реки Данилихи и пожарного водоёма в микрорайоне Бахаревка, реконструкцию здания на ул. Ижевской. Дополнительные доходы в 2024 году в сумме 68 млн руб. направят на приобретение оборудования, мебели, инвентаря для новой школы на ул. Ветлужской.

Безвозмездные средства в сумме 407 млн руб., поступившие от юридических лиц на финансирование объектов социальной инфраструктуры, предлагалось направить на строительство здания школы в Индустриальном районе.

Первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник подчеркнула, что с учётом перечисленных изменений дефицит бюджета города в 2024 году не изменится и составит 245 млн руб. Высвобождаемые средства направят на другие социальные проекты.

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин отметил, что в городской парламент уже поступил проект основных направлений бюджетной и налоговой политики. Но к этому документу есть серьёзные вопросы, поскольку в нём не указана информация о финансировании мероприятий по исполнению наказов избирателей.

«Наказы избирателей — это вопросы и проблемы, которые волнуют граждан. Они помогают сформировать правильные приоритеты в работе, а их исполнение позволяет обеспечить высокий уровень доверия к власти в целом. Работа с населением, с наказами должна быть в центре нашего внимания, и мы должны идти к нашим избирателям с достойными результатами», — заключил Дмитрий Малютин.

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