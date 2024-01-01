Алёна Бронникова Поддержка учёных и налоговые льготы Парламент Прикамья открыл осеннюю сессию Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Законодательное собрание Пермского края 22 августа провело первое пленарное заседание осенней сессии. Депутаты обсудили инициативы губернатора Дмитрия Махонина о налоговом вычете для некоторых предприятий, увеличении выплат докторам наук, а также заслушали доклад о подготовке региона к отопительному сезону.

Стимул помогать

Парламентарии во втором чтении приняли законопроект, который позволит предприятиям региона получить инвестиционный налоговый вычет за безвозмездную передачу имущества школам и учреждениям среднего профессионального и высшего образования, имеющим государственную аккредитацию. Размер вычета по налогу на прибыль организаций составит не более 50% от стоимости переданного имущества, при этом ставка налога при расчёте величины налогового вычета составит 10%.

В первом чтении проект закона был принят в июне. Как отметил председатель комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам Алексей Мельников, изначально документ предполагал применение льготы только при оказании поддержки ограниченного круга техникумов и колледжей. Однако затем перечень организаций был расширен до школ и вузов.

«Теперь у предприятий разных отраслей есть возможность инвестировать в систему образования и готовить те кадры, которые им нужны. Я считаю, что это очень правильное и своевременное решение. Пока предприятия делают это за счёт своей прибыли, а после вступления в силу законопроекта это уже будет идти в себестоимость, что также будет стимулировать их вкладывать средства в систему образования. Кроме того, они получат стимул помогать вузам, что даст дополнительный приток кадров», — рассказал он.

Председатель краевого парламента Валерий Сухих обратил внимание, что в данный момент в регионе формируется устойчивая система, при которой подготовка будущих кадров начинается со школы.

«В крае успешно реализуется система «школа — вуз — предприятие». Наши учебные заведения получают оснащение от предприятий, которое позволяет школьникам и студентам начать осваивать будущую профессию уже на ранней стадии. Этот важный шаг обеспечит качественную практико-ориентированную подготовку, для того чтобы выпускники были готовы приступить к непосредственной работе сразу после обучения», — отметил спикер.

Законопроект вступит в силу с 1 января 2025 года. При этом действие льготы не распространяется на легковые автомобили и имущество, приобретённое в результате реорганизации или бывшее в эксплуатации.

Сохранить научный потенциал

В продолжение темы о системе образования и научном потенциале региона в повестку заседания также вошёл вопрос об увеличении предельного размера ежемесячной денежной выплаты докторам наук. Депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект о повышении выплат на 10 тыс. руб.

По данным министерства образования Прикамья, эта мера поддержки докторов наук осуществляется с 2010 года, сейчас её размер составляет 20 тыс. руб. Получают её 187 человек. Для этого они должны выполнять ряд условий по публикациям и подготовке кандидатов и докторов наук. В случае принятия поправок к закону о дополнительных мерах соцподдержки докторов наук с нового года выплата вырастет до 30 тыс. руб.

«Чтобы сохранить научный потенциал края, его нужно соответствующим образом поддерживать. Это повышение и есть прежде всего элемент привлечения и сохранения тех кадров, которые работают сегодня в науке, в образовании и, как следствие этого, имеют достаточно высокий потенциал для социально-педагогического развития нашего края», — прокомментировал депутат краевого парламента Алексей Андреев.

По его словам, на минувшем заседании Совета ректоров вузов Пермского края с участием губернатора была разработана целая программа поддержки студентов, аспирантов и преподавателей, которая будет реализована в ближайшее время.

«Подход края сегодня принципиальный: лучшие кадры должны оставаться здесь. А эффект от этого — социально-экономическое развитие нашего региона», — добавил депутат.

Снижение заболеваемости

Глава краевого минздрава Анастасия Крутень рассказала депутатам о состоянии здоровья населения и санитарно-эпидемиологическом благополучии региона по итогам 2023 года. Несмотря на тенденцию к сокращению общей численности населения, показатель смертности в прошлом году почти достиг доковидного уровня и составил 13,3 промилле, что на 4% ниже, чем в 2022 году. Показатель рождаемости составил 9,0 промилле — по этому показателю Прикамье занимает лидирующие позиции в ПФО. За 2023 год в регионе родилось 22,5 тыс. младенцев. Всего в Пермском крае проживает 2,5 млн человек.

Министр отметила снижение количества зарегистрированных случаев заболеваний в 2023 году на 166 тыс. случаев. В структуре общей заболевае­мости первое место занимают болезни органов дыхания — почти 32%, на втором месте болезни системы кровообращения (13,7%), на третьем — болезни костно-мышечной системы (8%).

Как обратил внимание заместитель председателя комитета по социальной политике Александр Буторин, по заболеваниям, которые вносят большой вклад в структуру смертности, отмечается снижение количества летальных случаев: в результате инфаркта на 138 случаев, инсульта — на 468; количество онкологических заболеваний снизилось на 8%. В этом значительную роль играет системный подход к выявлению и лечению заболеваний.

«В последнее время стало больше уделяться внимания амбулаторно-поликлинической помощи. Кадровый состав у нас всегда направлен на то, чтобы участковая служба работала в полном объёме. В каждой поликлинике открыты кабинеты раннего выявления злокачественных новообразований. Также существует проект «Онкопатруль». Хотелось бы отметить и наличие льготных лекарственных препаратов для пациентов, перенёсших инфаркт и инсульт. Из краевого бюджета выделяются большие средства на приобретение лекарств, депутаты Законодательного собрания всегда поддерживают эти инициа­тивы. Общая динамика положительная, но есть к чему стремиться», — поделился депутат.

Готовность к отопительному сезону

В рамках «правительственного часа» министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артём Балахнин представил доклад о готовности региона к предстоящему отопительному сезону. По его словам, готовность объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду должна быть обеспечена к 15 сентября.

По оценке ведомства, на 10 августа общая готовность объектов составила 64%, все плановые работы проводятся в соответствии с утверждёнными планами-графиками, серьёзных отставаний не зафиксировано. График подготовки выполнен в отношении 10,5 тыс. многоквартирных домов, что составляет 63% от общего числа, а также 4,8 тыс. объектов социальной сферы (65%), котельных — на 60%, тепловых сетей — на 63%. На эти цели предусмотрено 3,8 млрд руб.

Отдельно министр остановился на реализации региональной программы модернизации системы теплоснабжения. Так, за счёт краевого бюджета за четыре года в 11 муниципальных образованиях был реализован 21 проект по строительству и реконструкции котельных. В данный момент ведётся работа по строительству ещё 10 источников теплоснабжения в шести муниципалитетах, работы завершат в этом году. Благодаря этому теплом будут обеспечены более 19 тыс. человек. В 2025—2026 годах будет направлено ещё 728 млн руб. на четыре объекта в трёх муниципалитетах.

Обновление объектов сетевой инфраструктуры осуществляется за счёт федеральных средств. Всего за три года будут реализованы планы по строительству и модернизации 40 источников теплоснабжения, замене более 55 км сетей в 12 муниципалитетах, качество услуги повысят для более чем 620 тыс. человек. В рамках 58 концессионных соглашений удалось привлечь 18 млрд руб. С 2022 по 2025 год благодаря частным инвестициям надёжность теплоснабжения повысится для 322 тыс. жителей Прикамья.

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