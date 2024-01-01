Алёна Морозова По современным стандартам В Перми прошла ежегодная августовская конференция педагогических работников Прикамья Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого министерства образования

Министерство образования Пермского края

В преддверии нового учебного года пермские педагоги традиционно собрались для обсуждения актуальных тенденций в сфере образования, современных подходов к обучению, а также значимых вопросов, требующих внимания как со стороны властей, так и со стороны самих учителей, преподавателей, руководителей учреждений. С учётом передового уровня пермского образования главной задачей представителей отрасли на протяжении многих лет остаётся сохранение высоких показателей развития.

Ежегодная августовская конференция педагогических работников прошла в обновлённом зале краевой филармонии. Она объединила учителей, директоров учебных заведений, руководителей органов управления образованием муниципалитетов, членов родительского совета при минобре Прикамья и других. В мероприятии принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В онлайн-формате гостей конференции поприветствовал министр просвещения России Сергей Кравцов.

По словам главы региона Дмитрия Махонина, главная задача отрасли сегодня — создание для каждого ребёнка таких условий обучения, которые соответствуют современным образовательным стандартам.

«Не сбавляем темпы строительства школ, детских садов и объектов СПО. Со следующего года программа капитального ремонта школ благодаря решению президента будет расширена на детские сады и техникумы. Мы уже подали заявки на получение федеральных средств», — отметил губернатор Пермского края.

В планах региона — приведение в порядок школьных дворов, а также территорий детских садов и техникумов. С 2026 года начнётся строи­тельство спортивных залов в учреждениях, где их раньше никогда не было и дети занимались физкультурой в неприспособленных помещениях или на улице. Уже сейчас сформирован перечень из 18 школ, где спортзалы появятся до 2030 года.

Единый подход

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что в новом учебном году будет продолжена работа по формированию единого образовательного пространства.

Ранее Минпросвещения России для выстраи­вания образовательного процесса и системы управления качеством образования создало проект «Школа Минпросвещения России». Пермский край вошёл в десятку регионов — лидеров по его реализации.

В рамках проекта были разработаны единые федеральные образовательные программы. Важные изменения коснулись и подходов к использованию школьных пособий. К концу учебного года будут утверждены единые учебники истории для пятых—девятых классов и обществознания для девятого класса.

С 1 сентября во всех школах будут введены новые учебные предметы: «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд» (технология). В Пермском крае будет продолжена работа по оснащению мастерских для мальчиков и девочек за счёт средств краевого бюджета. Губернатор Дмитрий Махонин поставил задачу ускорить темпы закупок оборудования, чтобы к 2027 году оснастить все кабинеты труда соответствующей техникой и инвентарём.

Со школьной скамьи

Особое внимание в ходе конференции было уделено развитию профильного образования, которое позволяет сформировать у молодёжи начальный уровень профессиональных компетенций и подготовить кадры для востребованных в регионе секторов экономики и социальной сферы.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что с 1 сентября в Прикамье будут работать свыше 300 профильных классов (инженерные, медицинские, космические, психолого-педагогические и другие). Профобучение школьников продолжится также в рамках краевых проектов «Первая профессия», «Открытый университет» и «Профильные школы в вузах».

В учреждениях среднего профессионального образования, техникумах и колледжах, открыты 10 образовательно-производственных кластеров (металлургия, химическая отрасль, сельское хозяйство, РЖД, ТЭК, педагогика, медицина и другие). В 2025 году будут открыты ещё два кластера — по туризму и сфере услуг, а также по химическому направлению.

За два года в регионе созданы 13 учебно-производственных комплексов. В 2025 году их количество вырастет вдвое. Комплексы откроются для практической подготовки студентов и предоставления учащимся СПО временной работы.

Развитие способностей

Отдельно на конференции обсудили систему дополнительного образования. В регионе им охвачены 86,4% детей. В новом учебном году благодаря нацпроекту «Образование» начнут работу два школьных технопарка «Кванториум» — в лицее «ВЕКТОРиЯ» (Лысьва) и гимназии в Чернушке, центр цифрового образования «IT-куб» в Гамовской школе, 72 центра образования «Точка роста». Кроме того, в 2025 году в Пермском крае появятся ещё три мобильных технопарка «Кванториум» — в Чусовом, Березниках и Чайковском. В декабре по инициативе главы региона будет объявлен конкурсный отбор муниципалитетов на создание радиокружков в школах и центрах допобразования.

Дополнительно Раиса Кассина объявила об увеличении грантов и количества победителей краевого проекта «Дети решают», который позволяет школьникам проявлять инициативу и запускать собственные проекты по решению социально значимых вопросов. С 2025 года ребята смогут получить по 300 тыс. руб. на реализацию 15 проектов. Ранее грант составлял 200 тыс. руб. Перед муниципалитетами поставлена задача: до конца учебного года создать во всех школах центры детских инициатив.

Поощрение кадров

Большое значение краевые власти придают материальной поддержке работников отрасли. Из резервного фонда дополнительно выделено 2,5 млрд руб. на зарплату воспитателям, педагогам и преподавателям техникумов и колледжей.

По инициативе Дмитрия Махонина рассматривается законопроект об увеличении до 100 тыс. руб. выплат молодым специалистам. Дополнительно готовится законопроект о выплате стипендий студентам-целевикам педагогических направлений, которые выбирают востребованный профиль подготовки.

С 1 сентября по поручению президента России советникам директоров по воспитанию будут дополнительно выплачивать 5 тыс. руб. Выделены средства на увеличение ежемесячных выплат классным руководителям и кураторам в малых населённых пунктах.

В ходе конференции 16 педагогам вручили знак профильного министерства «Отличник просвещения». В этом году его были удостоены 48 работников отрасли в Прикамье. Кроме того, 521 представитель сферы образования Пермского края получили ведомственные награды Минпросвещения РФ.

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