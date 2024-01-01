Осень в «Хохловке», звёздная выставка и панк-рок Афиша на неделю 2-8 сентября Поделиться Твитнуть

Новый сезон в частной филармонии «Триумф» начнётся 2 сентября с показа немого фильма Чарли Чаплина «Пилигрим». В этот день зрителей будет ждать настоящий праздник: джаз-бэнд в фойе, стилизованная фотозона, беспроигрышная лотерея, скидки на билеты, приветственный welcome и многое другое. Помимо проекта «Немое кино в «Триумфе»», в новом сезоне продолжатся и другие проекты филармонии: Piano Gala, встречи киноклуба «Кино, вино и домино», показы спектаклей, совместный проект «Триумфа» и судоходной компанией «ВодоходЪ» — «Музыка на воде», концертные программы в церквях Abendmusik и Fiori musicali. Кроме того, впервые появятся регулярные семейно-детские события — уже с октября стартует проект «Сказки с оркестром». В нём примут участие постоянный резидент филармонии AGIDEL-ORCHESTRA и известная пермская актриса Екатерина Романова, а визуальным рядом будут настоящие плёночные советские диафильмы. Первой покажут сказку «Спящая красавица» Шарля Перро.

Пермский астрономический клуб «Телескоп» приглашает посмотреть и обсудить кино про науку и космонавтов. В программе этой киновстречи клуба — российский исторический фильм «Время первых» (6+) 2017 года. Картина рассказывает о первом в истории выходе человека в открытый космос, который в 1965 году совершили Павел Беляев и Алексей Леонов. Участники встречи обсудят не только художественные качества фильма, работу режиссёра и игру актёров, но также исторические подробности этой удивительной миссии. Они узнают много интересных аспектов биографии известных космонавтов, поговорят о внештатных ситуациях, трудностях и рисках, с которыми они столкнулись при выполнении задач. Чтобы принять участие, нужно написать руководителю астроклуба «Телескоп» Сергею Полищуку.

В данной сценической версии балет «Золушка» Сергея Прокофьева впервые был представлен в Перми в 2016 году. По замыслу Алексея Мирошниченко, архетипический сюжет о девушке, которая много работает и находит своё счастье, перенесён в театральную среду конца 1950-х. Приём «театр в театре» позволяет воплощать действие балета Сергея Прокофьева и в советских реалиях, и в пространстве волшебной сказки. Главная героиня спектакля — юная балерина Вера Надеждина, которая готовит партию Золушки в новом балете. На её руку и сердце претендуют сразу два принца — звезда Парижской оперы Франсуа Ренар и начинающий советский балетмейстер Юрий Звёздочкин. Нелёгкий выбор разрешается просто: за героиню его делает само время и её окружение.

Юлия Вараксина — экономист-плановик по профессии. Всё изменилось, когда ей пришлось уехать с мужем по месту его работы по зарубежному проекту, где и появилась возможность заняться творчеством. После окончания курсов фотошколы Анны Крауклис был найден любимый стиль — портретная фотография в стиле fine art. В этом стиле используются приёмы классической живописи — образы, свет и стилистика. Созданные фотографом оммажи («дань уважения», «признательность автору» — пер. с франц.) не повторяют работу художника, а переосмысливают картину и являются самостоятельным художественным произведением. Работы Юлии Вараксиной публиковались в журналах Photo Vogue и Iconiс (Италия), Dehazed (Германия), Sguardo (Испания) и One Eyeland (Индия). До 8 сентября в арт-пространстве «Другие круги» работает персональная выставка фотографа. На лекции-встрече автор подробнее расскажет о стиле fine art. Записаться на лекцию можно в группе арт-пространства ВКонтакте.

Новая выставка в галерее Анастасии Поповой, на которой будут представлены работы 18 пермских авторов. У всех из них — своё видение и свой стиль, но все они объединились вокруг одной темы, и это уже само по себе захватывает. Звёзды как символ мечтаний и вдохновения с давних времён привлекали внимание людей, вызывая восхищение и побуждая к раздумьям о бесконечности Вселенной и нашем месте в ней. Звёзды загадочны, их свечение и движение вызывают вопросы и пробуждают фантазию. Они как бы рассказывают нам истории, но их язык не всегда понятен. Они могут олицетворять разные моменты: от печали и потери, до славы и успеха. Это делает их универсальным символом. «Кто рассыпал эти звёзды?» — риторический вопрос, который не имеет однозначного ответа и открывает широкий круг тем для размышлений. Каждый художник представит свою версию, используя разные техники и сюжеты, а у гостей будет возможность загадать желание, которое непременно исполнится. Выставка будет работать до 15 сентября. Вход на вернисаж свободный, в остальные дни — по билетам галереи (100-200 руб.).

Русский земледельческий народный календарь своими важными событиями и обрядами прочно привязан к православным праздникам и датам памяти святых, чьи имена были закреплены в святцах церковной историей. Таким образом, крестьянская деятельность через народную память, выразившуюся в приметах, оказалась регулируемой датами православного календаря. Отсюда появлялись местные варианты названий праздников, отражающие особенности конкретных трудовых и хозяйственных задач, выпадающих на определённый период времени года. Фестиваль «Осень в Хохловке» объединит несколько фольклорных праздников: 7 сентября — «От Агафона Огуменника до Тита и Варфоломея», 15 сентября — «От Ивана Постного до Симеона Столпника», 22 сентября — «Рождество Богородицы». Подробную программу каждого праздника можно посмотреть на сайте Пермского краеведческого музея.

CAGMO представляет новую объединённую программу, дающую уникальную возможность услышать сразу все фантастические баллады легендарной панк-рок группы «Король и Шут» в исполнении струнного оркестра и хора. Оркестровое звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен и позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад. В программу концерта входят все песни из предыдущих двух программ: «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и многие другие хиты, ставшие классикой русского рока.

Определение жанра спектакля как «человеческая комедия» намекает на одну великую историю мистического путешествия по Аду, Чистилищу и Раю... Мистическая история, где «светило русской медицины» — профессор Преображенский — решается не просто на рискованный опыт, он хочет примерить на себя роль Творца, повторив великое таинство сотворения человека... Опыт превращения собаки в человека оборачивается трагикомическим фарсом.

«Йорш» — команда, проделавшая огромный путь от маленьких андеграундных клубов до главных сцен крупнейших рок-фестивалей страны. Песни коллектива звучат на радио, слышны из проезжающих машин, доносятся из летних ночных дворов и из открытых настежь окон. Это они написали ту самую композицию «Андеграунд», которую знает уже не одно поколение любителей рок-музыки, а их трек «Половинки» в прошлом сезоне был назван песней года по итогам главного рок-хит-парада страны «Чартова Дюжина». В этом году группе исполняется 18 лет. Всё лето команда копила силы, чтобы громко и безудержно отпраздновать свой день рождения сольным концертом в компании любимых слушателей.

Итальянская драма режиссёра Симоне Петральи. Маргарита ради актёрской карьеры и международной славы когда-то пожертвовала отношениями с любимым мужчиной. Добившись всего, она узнаёт, что больна, а он снова появляется в её жизни. Антонио приезжает, чтобы уже никогда больше её не бросить. Вместе они вспоминают прошлое и стараются исправить разрушенные отношения.

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