Алёна Морозова Тратим и зарабатываем Возможности пользователей банковских карт, которые могут способствовать увеличению кешбэка Поделиться Твитнуть

После отмены ограничений на переводы средств из одного банка в другой клиенты стали быстро и легко менять финансовых партнёров. В этой ситуации банки активизировались: сразу несколько из них весной-летом этого года изменили свои программы лояльности, предлагая различные бонусы и повышая возврат за покупки. Однако даже без заманчивых предложений от кредитной организации каждый владелец банковской карты при грамотном подходе может повысить сумму кешбэка.

Обменять баллы на рубли

Большинство россиян — 68% — предпочитают получать кешбэк на банковскую карту живыми рублями, а не бонусами, баллами и прочими условными единицами. Таковы результаты опроса, который в апреле 2024 года провели ВТБ и банк «Открытие». При этом клиенты готовы даже получать меньше кешбэка, если его можно будет сразу потратить на любые цели. Согласно тому же исследованию, 65% российских клиентов банков утверждают, что им хотелось бы получать кешбэк в размере 5-15%, ещё 17% респондентов говорят, что их вполне устроит возврат 3-5%.

Этот тренд подтверждают и сами банки, которые с весны этого года начали менять программы лояльности. Так, ВТБ с 1 мая перешёл с начисления бонусов на выплату кешбэка рублями. По словам управляющего ВТБ в Пермском крае Владимира Стрельникова, банк существенно упростил выплату и использование кешбэка. Теперь клиент сам решает, как и на что потратить полученное вознаграждение — не нужно искать, на что использовать бонусы, выбирать покупки для компенсации. Сумма возвращается на счёт карты и её сразу можно потратить. Кроме того, клиентам стали доступны категории с повышенным кешбэком до 25% вместо фиксированных 2-4%. Список категорий индивидуален для каждого человека и обновляется в конце месяца.

В «Т-Банке» для каждой карты бонусы начисляются по отдельности. На выбор предлагают четыре категории кешбэка, в том числе, 1% «на все покупки». Сумма кешбэка за один период может достигать 30 тыс. руб., весь полученный кешбэк зачисляется сразу на счёт карты.

В «Альфа Банке» предлагают четыре категории кешбэка плюс одну бонусную. За все покупки можно получить 1% на карту, суммарно клиент может накопить до 15 тыс. руб. в месяц. Однако есть ограничения по сумме возврата в каждой категории.

Больше карт — больше кешбэка

В соответствии с условиями использования банковских карт, многие кредитные организации начисляют повышенный кешбэк по некоторым категориям или добавляют ещё одну категорию возврата за покупки.

Любой банк заинтересован в том, чтобы клиент оформил несколько продуктов: открыл вклад, оформил кредит или использовал ещё одну карту, тем самым повышая транзакционную активность. Поэтому кредитная организация готова поощрять таких клиентов.

ПСБ, например, предоставляет дополнительные возможности тем, кто перевёл в банк зарплату или пенсию. А ВТБ предлагает дополнительную категорию повышенного кешбэка держателям кредитных карт.

Копить бонусы вместе

Получить максимальную выгоду можно, объединившись с родственниками или друзьями. Многие клиенты банков заводят несколько карт, для каждой выбирают свои категории с повышенным возвратом за покупки.

Проще всего реализовать это в семье: с карты одного супруга оплачивать бензин, покупки в супермаркетах, а с карты другого — тратиться на отдых, развлечения, медицинские процедуры, лекарства и т.д. В результате, семейный бюджет будут пополнять не три-четыре, а до 10 категорий повышенного кешбэка.

Изучить предложения партнёров

Помимо фиксированной ставки кешбэка, держатели карт могут получать дополнительный доход и от компаний, у которых они приобретают товары и услуги. Чаще всего такие предложения нужно находить и активировать самостоятельно, а действуют они однократно. В этом случае имеет смысл при планировании какой-либо покупки заглянуть в приложение банка и изучить акции с повышенными ставками кешбэка от партнёров.

Как отмечают сами банкиры, по таким предложениям возврат может достигать 50% от суммы покупки. Отдельные программы поощрения держателей карт предлагают и платёжные системы. По картам МИР, например, регулярно начисляется дополнительный возврат у различных компаний-партнёров.

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