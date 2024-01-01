Алёна Морозова Все в кино Социальные кинозалы в Прикамье устроили массовый бесплатный показ фильмов Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Пермский край принял участие в девятой всероссийской акции «Ночь кино». Отечественные новинки кинематографа посмотрели более 8 тыс. пермских зрителей.

В минувшие выходные, 24 августа, на территории всей страны прошла ежегодная масштабная акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кино. Кинопоказы, лекции, экскурсии, мастер-классы, викторины — эти и другие события посетили зрители из разных уголков Пермского края.

В кинопрограмме этого года были представлены три отечественные ленты – новинки российского кинопроката: масштабная военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух» (16+), новое фэнтези-экранизация по культовой повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд» (6+) и сказка «По щучьему велению» (0+).

Большую бесплатную программу ко Дню российского кино 27 августа представила «Пермская синематека». В «Кристалл-центре» прошли бесплатные кинопоказы с обсуждением, мастер-классы, лекции, детская программа и другие события. В течения дня на площадке показали лучшие работы Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино»: анимационные ленты, документальные и игровые короткометражки. В кинопрограмму дня «Пермская синематека» собрала знаковые киноленты нового тысячелетия, снятые после «нулевых». Для всех желающих познакомиться с историей и процессом создания кино состоялись экскурсии «Кино в Перми. История синематеки» и «Кинотеатр изнутри».

Ирина Ясырева, генеральный директор «Пермской синематеки»:

— Акция «Ночь кино» прошла по всей стране. Пермские кинотеатры показывали три фильма, рассчитанные на разную целевую аудиторию. Выделить какой-то один не представляется возможным. Одни — детские, другие — для людей постарше. Думаю, все ленты нашли своего зрителя и пользовались популярностью — всё-таки это бесплатные показы.

Министерство культуры Пермского края

Основными площадками «Ночи кино» в Прикамье стали социальные кинозалы, работающие на базе домов культуры, библиотек, клубов, музеев в небольших населённых пунктах региона. Это современные площадки для бесплатного просмотра фильмов, которые знакомят зрителей из разных уголков Пермского края с российским кино. Проект реализуется с 2019 года министерством культуры Пермского края в рамках региональной составляющей национального проекта «Культура» и программы развития кинематографии региона.

В эту «Ночь кино» приняли участие 126 социальных кинозалов в Пермском крае. По данным «Пермской синематеки», общее количество зрителей составило 8608 человек. На трёх площадках состоялся показ кинолент с субтитрами и/или тифлокомментариями для зрителей с ограниченными возможностями по слуху и зрению. В 17 кинозалах, кроме просмотра фильмов, были проведены дополнительные активности, приуроченные к акции «Ночь кино».

Ирина Рюмина, руководитель социального кинозала в с. Гамово:

— Накануне акции «Ночь кино» мы сделали хорошее анонсирование фильмов. Перед показами сделали викторины, для ребят — раскраски и другие активности, чтоб познакомить с русскими сказками. Ленты были рассчитаны на зрителей разного возраста. На сказку «По щучьему велению» (0+) и фэнтези по известной повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд» (6+) пришло чуть больше зрителей, чем на драму «Воздух» (16+). Взрослые посещают кинозал менее активно, обычно они приводят детей и смотрят вместе с ними. Подросткам, которые пришли посмотреть фэнтези, понравились спецэффекты и сюжет. Было много положительных отзывов! Для взрослых зрителей это был фильм-ностальгия, отсылка в детство.

В этом году на «Ночь кино» пришло чуть меньше зрителей, чем в прошлом году. Всё-таки у нас сельская местность и погодные условия играют большую роль. Выходные были тёплыми, и многие семьи отправились работать на огороды. Но если бы был дождь, то зал был бы полный!

Министерство культуры Пермского края

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