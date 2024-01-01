Зарина Ситдикова Дорога к знаниям К началу нового учебного года в Перми в рамках дорожного нацпроекта отремонтировали подъезды к школам Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае продолжается дорожно-строительный сезон-2024. По всему региону приводятся в порядок проезжие части, восстанавливаются тротуары, обновляются остановочные комплексы, ремонтируются мосты и путепроводы. Работы ведутся на средства регионального и муниципальных бюджетов. Большой вклад в обустройство дорожных объектов вносит национальный проект «Безопасные качественные дороги», запущенный по инициативе президента России Владимира Путина пять лет назад. С помощью него обновляются самые востребованные и социально значимые участки.

В Перми в этом году при помощи нацпроекта были отремонтированы дороги на улицах, расположенных вблизи учреждений образования. Все работы были завершены к началу нового учебного года.

Всего в плане ремонта на текущий год оказалось десять таких объектов, по которым дети ежедневно едут за новыми знаниями. Это ул. Лядовская, ул. Героев Хасана, техпроезд по бульвару Гагарина, ул. Народовольческая, ул. Максима Горького, ул. Екатерининская, ул. Куфонина, ул. Космонавта Леонова, ул. Ласьвинская и ул. Достоевского.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что нацпроект позволяет подходить к ремонту дорог комплексно. Благодаря этому на ремонтируемых участках появляется не только новый асфальт, но и устанавливаются ограждения, организуются съезды, тротуары, оборудуются светофоры и комплексы фотовидеофиксации. Всё это делает дороги комфортными и безопасными не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Особенно это важно на улицах, где расположены учреждения образования, в которых учатся дети.

Министерство транспорта Пермского края

На въезде и в центре

Сразу два дорожных участка привели в порядок на ул. Героев Хасана. Помимо того, что улица является «южными воротами» Перми, на ней также сконцентрированы многие социальные объекты: медико-санитарная часть МВД России по Пермскому краю, средняя общеобразовательная школа № 77 с углублённым изучением английского языка, лицей № 10, детские сады № 96 и 312. Ремонт был выполнен АО «Уралмостострой» на въезде в город и на участке от ул. Хлебозаводской до ул. Белинского. Подрядная организация провела фрезеровку старого асфальта и демонтаж бортового камня, затем уложила новые выравнивающий и верхний слои дорожного покрытия и отремонтировала тротуары. Завершающим этапом стало нанесение разметки и установка новых дорожных знаков.

Этот же подрядчик восстановил дорожное покрытие на ул. Достоевского, расположенной вблизи школы № 28. Ремонт затронул участок от ул. Николая Островского до ул. Парковой. В рамках контракта были приведены в порядок дорожная и тротуарная части.

На участке ул. Горького от ул. Пушкина и до ул. Революции протяжённостью 470 м работы провёл подрядчик ООО «Аракс». Организация отремонтировала дорожное покрытие, заменила бортовой камень, отремонтировала горловины люков, а также нанесла дорожную разметку и установила дорожные знаки. На участке, к слову, расположены лицей им. М.В. Ломоносова и детский сад № 404.

Ул. Екатерининскую отремонтировали на участке от ул. Крисанова до ул. Плеханова. Общая площадь ремонта составила свыше 7,3 тыс. кв. м. Ученики гимназии № 4 им. братьев Каменских теперь безопасно и быстро будут добираться на учёбу и возвращаться с неё.

Министерство транспорта Пермского края

Повсеместное обновление

Ремонт техпроезда по бульвару Гагарина был необходим для учеников, родителей и педагогов школы дизайна «Точка». Помимо этого, дорогой-дублёром пользуются студенты филиалов Высшей школы экономики и Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, фармакадемии и других учебных заведений. Подрядная организация АО «Уралмостострой» начала работу на этом объекте с геодезических исследований. Только после этого на проезде был выполнен комплексный ремонт.

В рамках дорожного нацпроекта была также приведена в порядок ул. Народовольческая на участке от ул. Народовольческой, 42 до ул. Рабоче-Крестьянской. Общая протяжённость ремонта составила 444 м. Здесь расположен детский сад № 422. На объекте, помимо традиционного перечня работ, обустроили искусственные неровности.

В Дзержинском районе Перми благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт ул. Куфонина, где расположились два корпуса школы «Энергополис». Подрядчик ООО ДСК «Магистраль» выполнил работы по фрезеровке старого дорожного покрытия, замене бортового камня, ремонту горловин колодцев, укладке выравнивающего слоя асфальта.

Министерство транспорта Пермского края

В удалённых районах

Вблизи ул. Лядовской расположена средняя общеобразовательная школа № 118 с дошкольным отделением. Кроме того, здесь находятся социально значимые объекты для жителей нескольких микрорайонов: филиалы городской детской клинической поликлиники № 1 и городской поликлиники № 7, секция кикбоксинга. Объект стал самым длинным в планах на 2024 год – ул. Лядовскую отремонтировали на участке от ул. Завьялова до развязки на Восточном обходе. Общая протяжённость ремонта составила 4,5 км. Комплексный ремонт выполнила подрядная организация ООО «Газпромнефть дорожное строительство Прикамье».

Подрядная организация ООО «Аракс» провела также работы на ул. Космонавта Леонова на участке от ул. Мира до ул. Рязанской, который ведёт к детскому саду № 403. Для безопасности малышей здесь было установлено пешеходное ограждение.

В Кировском районе Перми отремонтировали ул. Ласьвинскую, на которой расположена школа № 64. Подрядчик ООО ДСК «Магистраль» отремонтировал парковочные карманы, проезжую часть и тротуары. Дорогу привели в порядок на участке длиной 1,27 км между ул. Магистральной и ул. Сивашской.

Министерство транспорта Пермского края

Контроль качества

Как подчеркнули в министерстве транспорта Пермского края, перед приёмкой все объекты подверглись тщательной проверке: сначала был произведён обязательный отбор проб. Если по результатам лабораторных исследований у специалистов возникали вопросы к качеству использованных материалов, подрядчик за свой счёт обновлял слой асфальтобетонного покрытия и устранял все замечания.

В минтрансе добавили, что традиционно пробы берутся в нескольких местах на отремонтированном участке. Когда дорожная лаборатория даёт положительное заключение, на объект для приёмки выезжает специальная комиссия, в состав которой входят представители министерства, Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, общественные контролёры и сотрудники ГАИ.

Министерство транспорта Пермского края

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