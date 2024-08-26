Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стандарт единый — творческие решения разные В Перми библиотека им Владимира Короленко преобразована по модельному стандарту национального проекта «Культура» Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Библиотека № 13 им. В.Г. Короленко на проспекте Декабристов в Перми открылась недавно в новом качестве. Библиотека выиграла федеральный конкурс и получила беспрецедентно высокую субсидию — около 8 млн руб. на преобразование по модельному стандарту. Вместе с муниципальными средствами это позволило обновить в учреждении буквально всё: не только пространство и оборудование, но и книжный фонд, и даже событийное наполнение.

Теперь здесь есть возможности «тихого» чтения, участия в культурно-массовых мероприятиях, мастер-классах и других событиях.

Пространство библиотеки впервые было зонировано: весь второй этаж отдан детям. Раньше библиотека занималась в основном обслуживанием взрослых читателей, теперь же ради привлечения подрастающего поколения закуплено оборудование для самых разных мастер-классов, в том числе, например, цифровое пианино, и, по словам директора Объединения муниципальных библиотек Перми Светланы Хаерзамановой, дети теперь буквально «зависают» в библиотеке.

Министерство культуры Пермского края

Среди новинок — компьютеры для сотрудников и пользователей, оборудование для демонстрации видео и две телевизионные панели; высокоскоростной интернет позволяет обеспечить доступ к полнотекстовым информационным массивам документов, к коллекциям лицензированных электронных книг разных жанров.

Впервые в практике пермских библиотек появился робот-промоутер по имени Борис. Он трудится в качестве помощника библиотекаря и может квалифицированно рассказать, почему библиотека носит имя Владимира Галактионовича Короленко и какое отношение этот писатель имеет к Пермскому краю. Борис может проводить экскурсии по библиотеке, читать вслух аудиокниги, информировать о планируемых мероприятиях через сенсорный экран, выступать в качестве ведущего мероприятий, управлять видеотрансляциями.

Министерство культуры Пермского края

Фонд библиотеки № 13 обновился на 3280 книг. Закуплены новые произведения классиков литературы по школьной программе, а также много современных книг — как художественных, так и научно-популярных.

Пермский край — один из «чемпионов» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. Две первые, пилотные модельные библиотеки были открыты в Перми в 2019 году. Сложный «ковидный» 2020 год стал прорывным в области библиотечного дела Пермского края: за год в регионе было модернизировано десять библиотек! Это стало возможно благодаря тому, что подключилось Министерство культуры Пермского края: сейчас библиотеки региона модернизируются не только за счёт нацпроекта, но и за счёт средств краевого бюджета, а также всё больше библиотек обновляются за счёт средств муниципалитетов.

Министерство культуры Пермского края

Практика показывает: после модернизации количество посещений библиотек увеличивается вдвое. Неудивительно, что учреждения активно включаются в конкурс, победители которого получают субсидии на превращение обычной библиотеки в модельную.

В 2024 году в Пермском крае по модельному стандарту будут преобразованы пять библиотек, после чего количество модельных библиотек в регионе достигнет 40.

Как рассказала Светлана Хаерзаманова, ещё две пермские библиотеки готовятся стать модельными: за библиотекой им. Владимира Короленко последуют детская библиотека № 5 им. Евгении Трутневой и библиотека № 2 им. Николая Гоголя. Сейчас в этих библиотеках заканчивается ремонт за средства пермского муниципалитета, после чего оба учреждения будут участвовать в соответствующих конкурсах: библиотека № 2 уже подала документы на федеральное финансирование, а детская библиотека № 5 планирует участвовать в конкурсе, проводимом министерством культуры Пермского края.

Министерство культуры Пермского края

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