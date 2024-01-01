День кино и фестиваль электронной музыки Афиша на неделю 26 августа — 1 сентября Поделиться Твитнуть

Мюзикл по мотивам романа Эриха Марии Ремарка. Германия, Берлин, 1928-1929 годы, эпоха Веймарской республики. Неопределённые, шаткие времена между двумя войнами. У трёх фронтовых товарищей — Роберта Локампа, Отто Кестера и Готтфрида Ленца — в прошлом нет ничего, кроме чудовищных сражений. У них нет ничего и в будущем. Они живут одним днём, с азартом меняют женщин, с таким же азартом ремонтируют и продают автомобили. У них есть машина по имени Карл, которая однажды сводит эту лихую компанию с красавицей Патрицией Хольман. Между Робертом и Пат вспыхивает любовь, щемящая и пронзительная, как последняя надежда, как несвоевременный подарок судьбы, как отчаянная попытка зацепиться за ускользающую жизнь и найти в ней, наконец, содержание и смысл.

Пермская синематека приглашает присоединиться к празднованию Дня российского кино. В кинопрограмму включили знаковые киноленты нового тысячелетия, снятые после «нулевых»: признание в любви к Белграду в кинодебюте режиссёра из Перми Любови Мульменко «Дунай» (18+) и «сердечно-сосудистую» трагикомедию Бориса Хлебникова «Аритмия» (18+). Также запланированы экскурсии, воркшопы, лекции и открытые дискуссии. Детская программа включает просмотр сказки «Летучий корабль» (6+) и мастер-класс по рисованию. Для самых маленьких зрителей предлагается знакомство со сборником серий атмосферного мультсериала «Гора самоцветов» (0+) и мастер-класс по созданию любимого персонажа из мультфильма. Подробная программа — на сайте Пермской синематеки. На некоторые события нужна регистрация.

Творчеством Баха вдохновляются современные композиторы, а режиссёры с удовольствием используют его музыку в кинематографе. В концертной программе солиста Красноярской краевой филармонии, органиста Андрея Бардина компанию шедеврам легендарного немецкого композитора составят захватывающие саундтреки из любимых отечественных фильмов и шедевров мирового кинематографа. Прозвучат известные органные сочинения Баха (Фантазия соль мажор BWV 572, Токката и фуга ре минор BWV 565), а также киномузыка композиторов с мировым признанием, исполненная в версии для сольного органа: «Дорога без конца» Сергея Баневича из к/ф «Никколо Паганини», «Мелодия» Валерия Зубкова из к/ф «Цыган», «Любовь» Игоря Корнелюка из т/с «Мастер и Маргарита», «Тема» Джона Уильямса из к/ф «Парк юрского периода» и другие мелодии.

Пять хореографов с разными стилями и подходами представят свои миниатюры, раскрывая одну и ту же тему с различных ракурсов. Каждая миниатюра — это уникальное видение, отражающее эмоциональные и физические аспекты молодости и страсти. Этот вечер — не просто возможность насладиться красотой современной хореографии, но и шанс задуматься о том, что значит быть молодым и полным жизни. Организаторы хотят подчеркнуть, что молодость и страсть — это не только внешние проявления, но и внутреннее состояние, которое можно сохранить в себе на протяжении всей жизни.

Балет в трёх действиях по мотивам поэмы «Слово о полку Игореве». В данной сценической версии впервые был представлен в Перми в 2023 году. Идею постановки композитору Борису Тищенко предложил хореограф Олег Виноградов, он же выступил либреттистом и художником мировой премьеры «Ярославны», выпущенной в 1974 году в соавторстве с режиссёром Юрием Любимовым. Накануне своего полувекового юбилея иконическое название отечественного музыкального театра ХХ века вернулось на сцену в прочтении Алексея Мирошниченко: руководитель Пермского балета работал над «Ярославной» вместе с постоянными творческими партнёрами — дирижером Артёмом Абашевым, сценографом Альоной Пикаловой, художницей по костюмам Татьяной Ногиновой и художником по свету Алексеем Хорошевым.

Спектакль по пьесе ирландского драматурга Джона Синга. На сцене — бурлящая смесь абсурда, юмора и тонкой иронии с примесью фирменной мистики Сергея Федотова. Кто может стать героем в глазах типичных представителей народа, проводящего свои дни в беспробудном пьянстве, мелких потасовках и прочих «прелестях» жизни в глухой ирландской глубинке, где никогда ничего не происходит, а если и происходит, то становится поводом для сплетен? Какой поступок нужно для этого совершить? Оказывается, всё очень просто — достаточно зарубить лопатой своего отца-тирана и из неудачника и отшельника превратиться в знаменитого, снискав славу настоящего героя. Но убитый отец возникает вновь. Кто он — призрак или человек, который отправился на поиски своего убийцы?.. Что это — комедия, трагедия или откровенный фарс? Каждый зритель решит для себя сам.

Театральная Пермь — это отдельная яркая страница в культурной жизни города. Столица Прикамья всегда славилась невероятной творческой энергетикой и душевной публикой. Участники прогулки по театральному маршруту узнают, как разные театральные и концертные площадки города вплетаются в общую канву диалога зрителя и исполнителя, какой памятник Эрнста Неизвестного находится в Перми, что такое частная филармония и как она связана с электротеатром, а также как станцевать балетную партию на четверти сцены. Кульминационной точкой экскурсии станет театральный сквер — уникальное место, где публика и искусство встречаются раз и навсегда.

На встречах киноклуба «Кино, вино и домино» под аккомпанемент вина обсуждают незаслуженно незамеченные фильмы, новые картины, режиссёрские дебюты и киноленты, которых нет в прокате. На ближайшей встрече будут смотреть фильм греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», вышедший на экраны в прошлом году. Действие происходит в викторианском Лондоне. Сумасшедший хирург Годвин вылавливает из Темзы тело молодой беременной женщины, прыгнувшей с моста, пересаживает ей мозг её собственного нерожденного младенца и реанимирует. Белла поначалу передвигается как сломанная кукла и имеет весьма ограниченный словарный запас, но быстро учится. Чтобы наблюдать за ней, Годвин призывает на помощь студента-медика Макса, который заодно выглядит хорошей партией для девушки, но на Беллу кладёт глаз плейбой-юрист Данкан Веддерберн и увлекает её в путешествие, где она познает мир и себя.

Издательству Ad Marginem — 30 лет. Издательство специализируется на издании нон-фикшн литературы, трудов западных философов второй половины XX века, а также работ, посвящённых современной культуре, искусству и кураторству. Свой юбилей Ad Marginem отмечает фестивалем в новом городе каждую неделю. Фестивали продолжают идею стихийных ярмарок, которые на рубеже нулевых-десятых устраивало издательство. Предпоследняя остановка фестивального тура — Пермь. В программе: распродажа книг Ad Marginem, ридинг-группа, лекция, паблик-ток, экскурсия и виниловый диджей-сет от Spin OnLine. Подробную программу можно посмотреть на сайте Центра городской культуры, где будет проходить фестиваль. На часть событий программы требуется регистрация.

EFEST — один из самых сильных региональных фестивалей электронной музыки в России, ежегодно представляющий своим гостям актуальных исполнителей разных стилей и направлений. Его история началась в 2019 году. Традиционно самым популярным событием фестиваля становится многочасовое светомузыкальное лайв-шоу. В этом году в лайнапе: звёздный дуэт Natasha Wax & Sony Vibe, исполнительница из Южной Африки Lizwi, загадочный музыкант в маске AIWASKA, диджей и музыкальный продюсер с мировым именем Alexander Popov и другие исполнители. В основе визуальной концепции фестиваля этого года — фиджитал искусство. Сцена превратится в масштабную фиджитал-галерею, где физическое и цифровое пространства органично дополнят друг друга. Артисты станут частью визуального действа, передаваемого с помощью видеопроекций, а цифровая реальность интегрируется в музыкальное шоу и создаст «метамиры» с оптическими иллюзиями, которые противоречат физическим законам.

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