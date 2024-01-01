Зарина Ситдикова Азиатский вектор Пермский край продолжает укреплять сотрудничество с Республикой Узбекистан Поделиться Твитнуть

Природно-ресурсный потенциал, производственная специализация, давняя история, традиционные ценности, понятный язык — всё это и ещё многое другое объединяет Пермский край с Республикой Узбекистан. Взаимные интересы, схожие подходы и общие задачи способствуют постепенному расширению деловых отношений и всеобъемлющего сотрудничества. На укрепление экономических и гуманитарных связей нацелены обе стороны. Подтверждением тому служат визиты делегаций Прикамья и Узбекистана друг к другу, которые за последние годы приобрели регулярный характер.

Результаты совместной работы отражаются на товарообороте между регионом и Республикой, основная часть которого приходится на экспорт. По итогам 2023 года Узбекистан остаётся одним из торговых партнёров при экспорте, занимая 14 место. При этом в последние годы фиксируется рост спроса на высокотехнологичную продукцию машиностроения. В частности, объём экспорта в Узбекистан по группе «Машины, оборудование и транспортные средства» в 2023 году, по сравнению с 2022-м, увеличился на 40%.

Итоги и дальнейшие перспективы сотрудничества Пермского края и Узбекистана на этой неделе обсудили губернатор региона Дмитрий Махонин и премьер-министр Республики Абдулла Арипов.

Знакомство на месте

Накануне двусторонней встречи в Узбекистане с бизнес-миссией побывали представители предприятий и правительства Прикамья. Они посетили ряд заводов Бухарской и Кашкадарьинской областей, а также провели переговоры с хокимиятами регионов.

Основной целью поездки было развитие международной промышленной кооперации, увеличение экспорта пермской продукции, проработка возможности создания совместных производств. В составе пермской делегации были представители таких компаний, как Александровский машиностроительный завод, Суксунский оптико-механический завод, «Камский кабель», «ИНГК-ПРОМТЕХ», «Новомет-Пермь», «Эрис», «Техника медицины», «Кредо-Пласт», «Торум», «БИГОЛЕНД», ИП Пчелин И.В. и АНО «ДПО Становление», а также специалисты Регионального центра инжиниринга и Центра поддержки экспорта Пермского края.

Бизнесмены познакомились с работой нефтехимических, газоперерабатывающих, текстильных и других предприятий Узбекистана: Бухарский нефтеперерабатывающий завод, Каганское управление магистральных газопроводов («Узтрансгаз»), PETROCHEM SEPEHR, Кандымский газоперерабатывающий комплекс («ЛУКОЙЛ»), Дехканабадский калийный завод («Узкимёсаноат»), Uber Labs («Узбекуголь»), Шуртанский газохимический комплекс, Uzbekistan GTL, Мубарекский газоперерабатывающий завод и Кокдумалакское нефтегазоконденсатное месторождение («Узбекнефтегаз»), Buxoro Varnet, Parvoz Plyus Fayz, SULTON TEX GROUP, Uzshoes, Ecvatorial, Mergantek. По итогам визита был достигнут ряд перспективных соглашений, в том числе по локализации производств прикамских предприятий на территории Узбекистана.

Ответный визит

Спустя неделю промежуточные итоги взаимных бизнес-миссий подвели Дмитрий Махонин и Абдулла Арипов. Во встрече также приняли участие министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов и другие представители узбекской стороны. Основной темой обсуждения стало развитие промкооперации между регионом и республикой.

Дмитрий Махонин отметил, что благодаря ранее достигнутым договорённостям в ходе официальных визитов делегаций продолжается плодотворная работа. На основе проведённых встреч, переговоров и консультаций были сформированы предложения по наиболее востребованным промышленностью республики товарам. Это, например, насосная, горно-шахтная, кабельная и другая продукция для нефтеперерабатывающих и горнодобывающих предприятий.

Как подчеркнул глава Пермского края, на сегодняшний день уже есть конкретные примеры взаимодействия промышленников Прикамья и Узбекистана, налажено сотрудничество в поставке оборудования для обеспечения промышленной безопасности. Отдельно Дмитрий Махонин обозначил планы расширения сотрудничества и в сфере подготовки специалистов для машиностроительной отрасли Узбекистана.

Результаты переговоров легли в основу проекта дорожной карты по взаимодействию министерства энергетики Республики Узбекистан с правительством Прикамья. Ключевыми направлениями сотрудничества станут промышленная кооперация, торгово-экономическое развитие, реализация совместных инвестпроектов, развитие кадрового потенциала, разработка и внедрение передовых технологических решений, а также поддержка науки. На сегодняшний день со стороны Пермского края завершена работа над проектом стратегического документа. Он находится на согласовании в минэнерго Узбекистана. Дорожную карту планируется подписать на Петербургском международном газовом форуме в октябре этого года.

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