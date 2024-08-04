Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Хрупкое лето Летние творческие резиденции по керамике стали традицией Пермского края Поделиться Твитнуть

Фото: Юлия Овчарук

С разницей в один день в двух населённых пунктах Пермского края завершились большие творческие резиденции, посвящённые керамике: 2 августа открытый обжиг керамической скульптуры проходил в Шеметях, на берегу Камы, а 2 августа — в Морозовском парке во Всеволодо-Вильве. Первая резиденция сформировала выставку в галерее «Марис-арт» в краевом центре, а финалом второй стало возрождение большого популярного фестиваля.

Пермское море

Арт-резиденция «Белый берег» — авторский проект одного из лидеров пермских керамистов Марины Еркович — прошла на одноимённой базе отдыха в Шеметях второй раз. Темой творческих поисков стал «Свет», но, разумеется, резиденты — 12 художников из Самары, Новосибирска, Кунгура, Москвы, Перми, Челябинска и Санкт-Петербурга — поняли и трактовали её очень вольно.

Забавно, но самые отвязные трактовки предложила худрук резиденции: работы Марины Еркович, новаторские с точки зрения эстетики керамики, минималистичные, метафоричные и в то же время привязанные к повседневности, кажется, к теме света вовсе отношения не имеют. Так, композиция «Начало» — это керамический рубанок, из которого изящным завитком вылезает ажурная и лёгкая, как фата, стружка из белой металлической сетки.

Из этой же серии работа «Картотека», где глину и металлическую сетку дополняет дрифтвуд — наверное, самый популярный нынче материал для ассамбляжей, который к тому же уверенно отсылает именно к шеметинскому берегу, знаменитому своими корягами, реликтами времён затопленного водохранилищем леса, которые в период низкой воды украшают здешние пляжи, как тотальные инсталляции open-air.

Вообще, в работах, созданных в «Белом береге», совершенно очевидно прослеживается связь с вдохновляющим пейзажем, на фоне которого проходила резиденция. Просторы водохранилища, огромные массы воды — всё это трансформировалось в образы загадочного Пермского моря, а главным источником света в этой Вселенной стали маяки.

Маяков здесь целых три — в миниатюрной скульптуре Вячеслава Гладкова, в плакетке Веры Даниловой и в большой скульптуре коллективного авторства, открытый обжиг которой стал завершением резиденции.

Обилие плакеток — отличительная особенность результатов этой резиденции: итоговая выставка работ, которая прошла в галерее «Марис-арт», планировалась изначально, и Марина Еркович заранее задумалась о том, как украсить стены помещения; было заготовлено несколько плакеток одинакового формата, которые выполнили функцию «картин» в этой выставке. Худрук резиденции рекомендовала художникам в этих работах использовать абстрактные сюжеты, но послушались, разумеется, не все — на плакетках появились и морские пейзажи, и парусные лодки, и уже упомянутый маяк.

В таинственном мире Пермского моря, созданного коллективными усилиями керамистов, разумеется, есть обитатели — фантастические существа. Серия петербурженки Надежды Лим «Ужасно красивые» как раз этих существ и предъявляет; так же как и гигантская — так и хочется сказать «доисторическая» — стрекоза Олеси Фрич из Екатеринбурга, это огромные членистоногие, которые, возможно, населяли камские берега в пермский период — ужасно красивые, сияюще-переливчатые многоножки.

«Ужасно красивые» Надежды Лим демонстрируют все новейшие возможности керамики: здесь и тонкость выделки «теста» при изготовлении многочисленных тонких ножек, и всё великолепие модной техники обжига раку, очень древнего японского искусства, которое вдруг стало актуальным в современной России.

Тот же зеркально-радужный обжиг раку, металлические детали плюс авторская свобода и фантазия — и получилось «Покорение Марса» кунгурячки Анны Черных. Художница работает в основном по металлу, но в «Белом береге» её любимый материал в гармонии со столь же технологически сложной глиной стал основой для создания двойственного образа — дикие, корявые, аморфные тела, покрытые тонкими, изящными металлическими бабочками и цветочками, нечто совершенно нечеловеческое по биологии, но человечное в своих эстетических пристрастиях.

Выставка по мотивам «Белого берега» «Свет. Форма. Цвет» (16+) прошла в галерее «Марис-арт» стремительно, менее чем за две недели, но с огромным успехом. Всё-таки керамика — любимая многими тема.

Огонь решает всё

О непредсказуемости огня, о его решающем слове в создании керамической скульптуры много говорили на Всероссийском фестивале керамики и творческих индустрий «Terra Cotta. Сотворение мира» (6+) во Всеволодо-Вильве.

Всеволодо-Вильва — место, о котором хочется много говорить, хотя бы потому, что такой острый постиндустриальный кризис редко где увидишь во всей красе. Если в относительно недавнем 2016 году градообразующее предприятие «Метил» ещё худо-бедно работало, что-то производило и даже получало предложения вой­ти в холдинг с самим «Метафраксом», то нынче завод не только полностью остановлен, но и уже разобран на металлолом, а посреди жилой застройки посёлка ширятся проплешины, где дома были брошены, снесены, сожжены, и пространство заполняется дикой растительностью.

Функции поддержания целесообразной жизни в посёлке взял на себя музей «Дом Пастернака» — восстановленный особняк управляющего заводом Бориса Збарского, где в 1916 году несколько месяцев гостил Борис Пастернак. Специалисты считают, что именно в этот период произошло становление поэта, осознание своей миссии и возмужание таланта. Руководитель музея Анастасия Фирсова тоже вполне осознаёт свою миссию: она понимает, что сам по себе музей, даже очень интересный и наполненный, — недостаточная точка роста, нужны ещё событийные поводы. В «Доме Пастернака» устраивают литературные гостиные, чаепития, праздники урожая с дегустациями — всё это привлекает в посёлок туристов, а Анастасия Фирсова, кроме всего прочего, специалист по региональному туризму и прекрасно знает, что такое комплексный турпродукт.

Возможно, кейс Всеволодо-Вильвы в будущем войдёт в учебники по преодолению постиндустриального кризиса.

Крупнейшим зрительским событием в Вильве является фестиваль «Terra Cotta» — один из первых ландшафтных фестивалей России, который впервые прошёл в 2009 году по инициативе пермского фонда «Юрятин» и его пассионарного руководителя — профессора-филолога Владимира Абашева. Фестиваль стал отправной точкой для создания керамической мастерской «Артель», а в наши дни уже она стала базой для проведения творческих событий, а художница Алёна Печёнкина, мастерскую возглавляющая, выступает в роли куратора творческой резиденции, которая открылась за две недели до фестиваля.

В этом году фестиваль прошёл после четырёхлетнего перерыва благодаря финансированию из Фонда президентских грантов и стал десятым, юбилейным.

Заявленную тему арт-резиденции «Сотворение мира», как и «Свет» на резиденции в Шеметях, художники поняли каждый по-своему. Здесь довольно много библейских и евангельских цитат, обращений к пермскому звериному стилю, к прикамской древности. Но не меньшее впечатление на художников произвела близость к Пастернаку, и его сочинения стали одним из источников вдохновения для участников резиденции, приехавших из Санкт-Петербурга, Самары, Томска, Екатеринбурга, Перми, Кунгура и Соликамска.

В скульптуре резидента «Артели» Светланы Шустовой «День шестой» ангел баюкает на руках крошечного, только что созданного человечка, а большая керамическая книга о сотворении мира Алёны Печёнкиной состоит из шести страниц: «На седьмой день мы отдыхаем», — напоминает художница.

Некоторые восприняли слово «мир» как многозначное — и синоним слова «вселенная», и антоним слова «война». Так, Адам в скульптуре Татьяны Каримовой из Санкт-Петербурга молится о мире, а на другой её же скульптуре его двойник нарекает именами зверей — процесс сотворения мира в разгаре.

Среди продуктов вильвенской резиденции множество диковинных рыб и гадов морских — древнейших обитателей Земли, буквально свидетелей сотворения мира. А рядом — обращение к человеческому гению в скульптуре «Ливень на Вильве» Юрия Малыгина из Самары, навеянной пастернаковскими строками «Во всём мне хочется дойти до самой сути…» и непосредственными впечатлениями от вильвенской природы и погоды.

Эти парные вазы абстрактной формы, напоминающие и волны, и облака, как раз и стали поводом для рассуждений о решающей роли огня в создании керамической скульптуры. Юрий Малыгин признаётся, что, пока он раздумывал, покрыть ли глазурью ножки ваз или оставить красноглиняными, изделия вышли из обжига с красными, но покрытыми красивыми голубыми потёками ножками, и художник понял, что всё уже решено без него.

Выставка по результатам арт-резиденции прошла в Морозовском парке, который и стал местом действия всего фестиваля. Современную керамику оттеняли исторические образцы из коллекции Александровского краеведческого музея: «Terra Cotta» не на пустом месте родилась, здешние места известны качественными промышленными глинами. На протяжении многих прошлых десятилетий центром керамического производства было старинное село Усть-Игум, где работал кирпичный завод, именно усть-игумскую керамику и привёз на фестиваль музей.

Здесь же расположилась «Ярмарка промыслов и смыслов» — изделия народных промыслов, домашняя выпечка, травяные чаи, потрясающие съедобные сувениры — варенья из диких ягод и шишек, солёные грибы… Множество соблазнов, из которых местные ребятишки, правда, выбирали сладкую вату, попкорн и мороженое.

Не меньший наплыв посетителей — и местных, и приезжих — вызвали палатки мастер-классов: можно было под руководством мастеров общими усилиями вылепить Чудо-юдо-рыбу-кит, создать собственный керамический домик-светильник или расписать готовое керамическое изделие; можно было и поучиться игре на коми-пермяцких национальных инструментах под руководством легендарной исполнительницы Даши Калиной.

Это имя выводит нас на разговор о музыкальной составляющей события, ведь фестиваль без концерта немыслим. Список исполнителей был недлинный, но исключительно качественный. Даша Калина выступила с большой программой, в которой были и колыбельные, и плясовые, и шуточные песни на коми-пермяцком языке, и этот богатый набор, как и личность самой исполнительницы, прекрасной, молодой и талантливой — вернейшее доказательство того, что этот язык и эта культура живы, и у них большое будущее.

Ещё один длинный и разнообразный концерт выдала популярная пермская команда «Пальчик мимо», как пошутил ведущий Алексей Поляков, «дуэт в составе пяти человек». Действительно, бывший девчачий дуэт Алёны Ивановой и Миры Плюсниной выступает нынче в компании троих парней-инструменталистов, а Сергей Ефимов, бывший солист хора «Млада», ещё и спеть может хорошо поставленным баритоном. В репертуаре группы — и старинная музыка, и зарубежная эстрада, и кантри, и русский рок, и бардовская песня, и, что особенно приятно, сочинения пермских авторов: среди прочего звучали песни Евгения Чичерина и Андрея Гарсии.

На выступлении «Пальчика мимо» начались танцы, ставшие всеобщими и безудержными, когда на сцену вышли хедлайнеры — екатеринбургская команда «Перемотка». Профессионализм, мастерство владения голосом, богатые аранжировки гостей впечатляют, но музыкальный материал у «Пальчика мимо» куда интереснее, а вот чего у «Перемотки» не отнять — так это умения завести публику.

В сумерках началось главное действо — огненная феерия. Этот непременный атрибут керамических фестивалей и резиденций — повод для особого разговора.

Сотворение миров

Открытый обжиг огненной скульптуры — главный и обязательный элемент больших событий, связанных с керамикой. Огненная скульптура — это особенный жанр в керамическом творчестве: она должна быть полой и ажурной, чтобы во время обжига светилась изнутри. Создаётся огромное произведение всеми участниками события, это коллективное творчество.

Обжиг на открытом воздухе ещё более непредсказуем, чем в печи: здесь велика вероятность появления трещин, прихотливая древняя технология не позволяет создать тщательно выверенный температурный режим и прочие условия, доступные в специальной печке, — словом, это риск, огромный труд и великолепное зрелище, которое этот риск и этот труд оправдывает.

Открытый обжиг может быть обставлен по-разному, но это непременно мистерия и феерия.

В «Белом береге» скульптура «Маяк» обжигалась десять часов в специальном технологичном коробе, установленном на берегу Камы. В назначенный момент шесть створок-лепестков короба раскрылись, как цветок, и «Маяк», раскалённый и сияющий своими многочисленными окнами, явился миру, как пестик этого цветка или как устремлённая в космос ракета, от которой только что отошли держатели пусковой установки.

Во Всеволодо-Вильве обжиг происходил внутри «одеяла» из минеральной ваты, и скульптура мистической птицы Рык появилась из него, как из кокона. Пока специалисты пожарной охраны разматывали «кокон», все участники арт-резиденции стояли вокруг и приветствовали новорождённую, осыпая её опилками, которые вспыхивали огненными вихрями. Рядом священнодействовали файерщики из березниковской группы Asteria с их искрами, огнями и цветными дымами, и всё это под электронную музыку пермского проекта Jackie Komutatsu.

Во время фестиваля часто звучали пожелания того, чтобы птица Рык стала началом скульптурного парка во Всеволодо-Вильве, но, похоже, сейчас здесь ещё недостаточно антивандальная среда, и скульптура нашла своё место в «Доме Пастернака».

Что же касается «Маяка», то он будет установлен на пирсе в «Белом береге» и украсит и без того нарядную шеметинскую марину.

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