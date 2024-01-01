Благотворительный ужин, Ночь кино и парад яхт Афиша уикенда 23-25 августа Поделиться Твитнуть

В винотеке Wine25 пройдёт благотворительный ужин — гастро-сценарий Harvest (Сбор урожая). Организатором выступает благотворительный проект «Еда — валюта любви». Участники будут готовить, накрывать на стол с цветочной студией UTROM и студией винтажной посуды Fragile, играть в лото и много говорить — всё как дома с друзьями. Одновременно с этим они будут делать доброе дело — все деньги от продажи билетов будут направлены в благотворительной фонд «Помощь», который помогает пожилым людям. Приобрести билет можно в соцсетях Wine25.

Музыкальная комедия по мотивам пьесы Николая Коляды «Баба Шанель». Амбициозный музыкант Сергей Сергеевич руководит вокальным ансамблем «Наитие» при ДК и грезит о всемирной популярности. Решено: нужно покорять Евровидение! У Сергея Сергеевича в арсенале целых пять звёзд — пять энергичных и талантливых вокалисток. Правда, младшей из них 70 лет, а старшей — 90... Зато каждая обладает харизмой, которой невозможно сопротивляться, а значит — успех обеспечен. Осталось только написать хит, найти деньги и выбрать солистку. Спектакль состоит из ярких живых характеров, ёмких остроумных диалогов и, конечно, музыки в исполнении известного на всю страну квартета народных инструментов «Каравай». Энергетика артистов, разнообразие стилей и использование неожиданных приёмов, в том числе пародии и музыкальной эксцентрики, превращают каждый номер в настоящий музыкальный аттракцион.

В ночь на 24 августа состоится финальное событие летнего фестиваля «Город встреч» — «Ночь города». Программа начнётся в 22:00 на эспланаде у Театра-Театра. Первыми на сцену выйдут COOLT All Stars — проект диджея Паши Корейца, мастера сочетания электронной музыки и живого звучания инструментов. COOLT All Stars исполнят песни группы «Кино» и свои произведения. Затем выступят Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» с программой, посвящённой 40-летию легендарной группы Nautilus Pompilius. Музыканты выступят с ретроспективой песен группы в актуальном прочтении в сопровождении мультимедийного шоу. После полуночи на набережной пермяков и гостей города ждут выступления пермских диджеев, на Каме состоится парад яхт, а с променада можно будет увидеть световое шоу аэростатов.

«ЧАЙКАрт» — это молодёжный фестиваль в сфере креативных индустрий. События фестиваля начнутся 23 августа в 17:00 на площади Карла Маркса в Чайковском с арт-зарядки творцов. Затем выступит пермская группа elcapitan!, а после неё на сцену выйдет DJ Lina Lova. Закроет вечер модный перформанс у фонтана. Программа второго дня состоит из различных мастер-классов и воркшопов, выступления группы Chicken Gun и шоу с участием хедлайнера фестиваля — поп-певицы Анет Сай. Также на протяжении двух дней на площади Карла Маркса будет работать лаунж-зона и «Модный базар» — выставка-продажа дизайнерской одежды и предметов от производителей и брендов из Пермского края.

В Перми состоится 11-й российский литературный фестиваль «Компрос». Как говорил вдохновитель фестиваля Борис Эренбург, главная задача «Компроса» — открыть новых авторов, которых будут читать тысячи людей. Публика увидит выступления поэтов на улицах, в акватории Камы, на закрытых площадках и в клубах. Главными событиями фестиваля станут литературный арт-парад по Комсомольскому проспекту, слэм прозаиков и поэтов, поэтическая лаборатория «Корабль поэтов» на экоходе, литературная мастерская, презентации новой книги Павла Селукова и документального сериала о пермских поэтах. Завершится «Компросс» спектаклем «Солнце ромеев» на стихи Фёдора Сваровского от театра Les Partisans. Подробную программу можно посмотреть здесь.

Фестиваль «День кино» — отличный повод провести время с семьёй, посмотреть любимую классику и увидеть новые для экранов Перми картины. В программе — семейное и авторское кино, советская классика: «Бери да помни» с Розой Хайруллиной в главной роли, «Вы меня видели?» с Никитой Ефремовым и «Каждый вечер в одиннадцать». Для детей покажут «Приключения маленького Бахи» о восьмилетнем мальчике и недетских проблемах, мультфильм «Знаешь, мама, где я был?» по мотивам детских воспоминаний сценариста культового «Мимино» и серию анимационных фильмов от студии «ШАР». Также запланированы лекции от ведущих представителей киноиндустрии, мастер-классы по созданию кинотарелки и хлопушки для фильма про себя, воркшопы по актёрскому мастерству и ораторскому искусству. Специальное событие фестиваля — творческий вечер в честь 35-летия пермской киностудии «Новый курс». Подробная программа и регистрация — по ссылке.

Восьмой фестиваль-реконструкция «Губаха Alive» посвящён 80-м годам прошлого столетия. Он напомнит жителям города и гостям об индустриальной Губахе и повседневной жизни города того периода. Именно тогда, например, телевещание с Московской Олимпиады велось на аппаратуре губахинского завода АДС, сборные команды страны выступали в спортивных костюмах губахинской фабрики трикотажных изделий, сувенирную продукцию с олимпийской символикой завода «Смена» знали во многих уголках Советского Союза. В программе фестиваля: музыка 1980-х, театральное представление, различные мастер-классы, реконструкция радиоплощадки и ретро-ЗАГС.

В пермском музее электротранспорта пройдёт фестиваль «Это электробус». Мероприятие посвящено электробусному движению в городе. В рамках фестиваля состоится две экскурсии — в 15:00 и 17:00. Гостей познакомят с историей и современной работой общественного транспорта. Во время экскурсии посетители смогут попробовать себя в роли водителей не только постоянных экспонатов «Музея-Т» — трамвая и троллейбуса, но и современного электробуса КАМАЗ-6282, который в этот день специально прибудет на площадку музея. Также участники смогут задать вопросы водителю электробуса, который расскажет об устройстве этого транспортного средства и его технических особенностях. Кроме того, планируется провести розыгрыши с призами. Количество человек в экскурсионных группах не должно превышать 50, поэтому нужна обязательна предварительная запись по электронному адресу: getpress2@yandex.ru.

Пермский край 24 августа вновь присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». В рамках акции в 138 социальных кинозалах Пермской синематеки в разных населённых пунктах Прикамья будут организованы бесплатные показы трёх новинок отечественного кинематографа. Гости «Ночи кино» увидят масштабную военную драму Алексея Германа-младшего «Воздух» (16+), новую фэнтези-экранизацию культовой повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперед» (6+) и сказку «По щучьему велению» (0+). Список социальных кинозалов с адресами и ссылки на их соцсети, где можно посмотреть расписание, — на сайте Пермской синематеки.

Двухдневный этно-фолк-фестиваль откроется концертом потомственного музыканта из Индии, хедлайнера международных фестивалей Битту Маллика на «Часовом заводе» (вход по билетам). На второй день фестиваль перенесётся на набережную Камы. Там пройдёт Ратха-ятра — Праздник колесниц, одно из главных событий в вайшнавской традиции индуизма. На него вход будет бесплатным. Гостей будут ждать живая музыка, песни на хинди, бенгали и санскрите в сопровождении индийских музыкальных инструментов, торжественный проезд колесницы, шествие танцовщиц и большой хоровод.

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