Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Мы созданы для того, чтобы жить и радоваться» Идеолог проектов санатория «Демидково», кандидат медицинских наук Юлия Кузяева – о том пути, который санаторий прошёл за 20 лет, о том, как стать счастливым, и о смысле жизни Поделиться Твитнуть

В ближайший уикенд, 25 августа, в санатории «Демидково» состоится первый семейный арт-фестиваль «К прекрасному всей семьей!» (0 +). Вместе с арт-студией «Первая линия» гости санатория целыми семьями смогут посетить творческие мастер-классы, принять участие в квесте по мотивам бажовских сказов и посмотреть огненное шоу «Счастье здесь!» Это не просто развлекательное мероприятие: идеолог «территории счастья» «Демидково» Юлия Кузяева считает арт-терапию непременным элементом системы сохранения здоровья и достижения счастья. Она часто напоминает собеседникам любимую цитату из «Жизни господина де Мольера» Михаила Булгакова: «Из каких же элементов слагается счастье? — вопрошал философ, сверкая глазами. — Только из двух, господа, только из двух: спокойная душа и здоровое тело».

Юлия Кузяева

Система физического и ментального здоровья, которая сегодня разрабатывается и применяется в «Демидково» — это результат двух десятилетий поисков собственного пути. Санаторий в этом году отмечает 20-летие: под нынешним своим именем бывшая ведомственная «Чайка» открылась в 2004 году.

— Юлия Владиславовна, что стало поводом для проведения семейного арт-фестиваля?

— Мы отмечаем 145-летие со дня рождения Павла Бажова, автора «Уральских сказов», и 20-летие «Демидково». Наш санаторий находится в удивительном месте: сосновые леса, месторождение знаменитого уральского известняка… Санаторий окружает настоящая Парма! Даже название его — уральское, о многом говорящее. Демидково — это название старинной деревни, которая здесь существовала задолго до открытия санатория, оно не имеет никакого отношения к семье промышленников Демидовых, но какая-то смысловая перекличка всё равно чувствуется.

Десять лет назад Ильдар Маматов организовал на территории «Демидково» семинар для молодых скульпторов, которые создали из местного известняка скульптуры по мотивам «Уральских сказов». Они до сих пор находятся на нашей территории. С тех пор Демидково ещё прочнее стало связано с бажовской темой, и вот сегодня мы отмечаем два знаковых для нашего санатория юбилеев.

У нас прошёл конкурс детских рисунков, и на арт-фестивале состоится вернисаж их небольшой выставки. Кроме того, все гости «Счастливой субботы», которая продлится весь уикенд, смогут пройти квест по мотивам бажовских сказов — дети вместе с родителями, а также создать собственные произведения по мотивам «Уральских сказов» на мастер-классах под руководством профессиональных художников.

— Какой путь прошёл санаторий за 20 лет и к чему пришёл сегодня?

— В бывшую «Чайку» мы пришли в 1999 году, получили советский типовой санаторий с одним достроенным и одним недостроенным корпусом. Пять лет продолжалось строительство, в 2004 году санаторий открылся. Если «Чайка» была предназначена для оздоровления по профсоюзным путёвкам, то «Демидково» мы позиционируем как семейный санаторий и загородный дом отдыха, путёвки в который приобретают люди по собственному выбору, а не по производственной разнарядке.

фото из личного архива

Вот уже 20 лет мы создаём здесь территорию счастья. Это слово присутствует во многих наших программах — «Счастливые субботы», «Счастливая миля»… Шестой год я провожу в санатории летние оздоровительные программы. Этот опыт позволил мне сформулировать свой метод лечения — холистическую саморегуляцию.

Ещё работая в больнице, я поняла, что врач должен как можно более подробно информировать человека о его заболеваниях, и только сам пациент, действуя сознательно, может себе помочь. Это современный принцип всех образовательных школ в медицине: по сахарному диабету, по гипертонической болезни, по бронхиальной астме. У человека есть инструменты самопомощи, и он в принципе готов быть здоровым, но очень часто не осознаёт своих возможностей и своих обязанностей перед собственным здоровьем. Правда, сейчас всё уже не так печально, как было 25 лет назад, когда я защищала диссертацию. Тогда из 100 человек, больных бронхиальной астмой, в среднем 10 хотели получить информацию о своем заболевании и лишь один человек менял свой образ жизни. В годы ковида и после 2022 года ситуация изменилась в лучшую сторону: уже около 25% людей хотят знать о своём заболевании, о своих проблемах со здоровьем, и около уже 5% кардинально меняют свою жизнь и становятся здоровыми. Я вижу, что существует тенденция к оздоровлению населения, и особенно приятно, что это происходит среди молодёжи.

Как это видно на опыте «Демидково»? Если у нас раньше около 70% отдыхающих приезжали за счёт предприятий и думали в первую очередь о развлечениях, а не о здоровье, то сейчас уже около 70% — это люди, которые приезжают осознанно. Они мотивированы на здоровое питание; у нас сейчас большой выбор: есть сбалансированное питание, связанное с уменьшением количества калорий, 1200 Ккал в день; есть лечебное питание по системе доктора Франца Майера — это австрийский ученый, который в начале прошлого века предложил формулу оздоровления организма через нормализацию микробиотов. Сейчас кишечник официально признан вторым мозгом, потому что, например, до 80% такого медиатора, как серотонин, отвечающего за настроение, вырабатывается именно в кишечнике. Поэтому нормализация микрофлоры, коррекция питания может дать большой плюс к вашему здоровью.

фото из личного архива

Кроме осознанного питания, мы практикуем осознанное движение. Именно на движении мы сделали акцент, когда четыре года назад начали проводить наши «Счастливые субботы». Недостаточно приехать в санаторий и выбрать меню. Очень важно подвигаться: в виде скандинавской ходьбы, занятий йогой или дыхательных упражнений, после которых можно выполнить те или иные физические упражнения в том же фитнес-зале — сберегательные, экологичные для своего тела.

Территория «Демидково», наша «территория счастья» — отличное место для прогулок: сосновый бор, удобная тропиночная сеть, верёвочный парк для детей — всё устроено так, что движение семо входит в ваш образ жизни, без дополнительных усилий.

Третий аспект, над которым мы работаем, — это, конечно, осознанное мышление. «Счастливые субботы» — это призыв остановиться и подумать, что мешает вам быть счастливым, какой сферы в жизни вам не хватает. Может быть, общения? Значит, ищите подходящие для вас круги, клубы по интересам. Если вы чувствуете, что погрязли в своих переживаниях и вам нужна реальная помощь психолога, её вы тоже можете у нас получить — у нас работает психолог. Мы видим рост интереса к психологической помощи, за этой помощью люди уже не стесняются обращаться, и, если обращаются, то получают положительные результаты.

Мы подчёркиваем, что очень важно осознать свою миссию, задуматься, для чего ты пришёл в этот мир. Да, это разговор о смысле жизни, и да, «Демидково» может повлиять на смысл жизни: во-первых, природный фактор может лечить и физически, и психологически, а во-вторых, если вы не получаете удовлетворения от жизни, то вам могут быть предложены какие-то варианты, чтобы вы попробовали себя в творчестве: это и рисование, и музыка. Это разговор не о новой профессии или карьере, а напоминание о том, что вы созданы для того, чтобы жить и радоваться, о том, что всё в наших руках. Мне кажется, это основной смысл нашего проекта.

— Что вы планируете в «Демидково» в будущем?

— Как я уже говорила, мы планировали изначально, что у нас будет семейный оздоровительный отель. У нас сохраняется оздоровительный аспект: есть собственная минеральная вода, мы дружим с курортом «Ключи» и используем суксунские лечебные грязи, — но мы всё больше делаем акцент на работе с семьями.

Сейчас в России объявлен Год семьи, но у нас в «Демидково» каждый год — Год семьи. Мы видим, что интерес к семейным ценностям нарастает. Это понимание привело к созданию проекта «Счастливая смена»: мы приглашаем психолога, который работает с родителями и с детьми, потом они вместе создают какие-то творческие проекты. Отзывы гостей — самые положительные, потому что это время, когда родители погружены в жизнь детей на целую неделю. Дети говорят, что самое важное для них за эту неделю — счастливая, радостная, улыбающаяся мама. Эффект возникает за неделю, а насколько он окажется стойким, посмотрим! Этот проект у нас недавно, всего второй год, ещё рано анализировать и делать выводы.

В этом году мы закладываем новую традицию — «К прекрасному всей семьёй». Её началом как раз и станет наш арт-фестиваль 25 августа.

фото из личного архива

У нас уже 12 лет работает программа «Школьник. Перезагрузка: Как подготовить ребенка к школе», и она пользуется большим спросом. Сейчас мы формируем новую программу, которой у нас никогда не было — «Мать и дитя» — с позиции, что здоров должен быть не только ребёнок, но и родители; не только физически, но и ментально. В этой программе будут мастер-классы психолога для родителей по выстраиванию межпоколенческих коммуникаций.

У нас работает детский дошкольный образовательный центр «Аистёнок», и летом там совершенно потрясающие развивающие программы.

Семейное направление в работе «Демидково» поддерживается и инфраструктурой санатория: если изначально это были жилые корпуса, состоящие из стандартных номеров, то сейчас мы строим отдельные домики, рассчитанные на семьи. Их уже 25, и у каждого есть собственное имя. Последняя серия наших экодомиков носит названия природных достопримечательностей Пермского края — «Басеги», «Кваркуш», «Жигалан» и других. В ближайшее время мы планируем строительство оздоровительного комплекса, который станет новым словом в индустрии здоровья и гостеприимства в России. И дело не только в новых стандартах проживания и лечебных технологиях: в первую очередь суть нового проекта в его наполнении, в идеологии счастья и здоровья, которые можно получить только собственными усилиями.

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