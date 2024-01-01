Полина Путякова журналист В поисках доходности Как высокая ключевая ставка повлияла на выбор инвестиционных инструментов Поделиться Твитнуть

В условиях, когда банковские ставки достаточно высоки, привлекательность других инвестиционных инструментов снизилась. Фондовому рынку стало сложнее конкурировать со стандартными депозитами, однако некоторые инструменты остаются востребованными и сейчас, отмечают эксперты.

Фокус на облигации

В период высоких ставок привлекательность рынка акций традиционно снижается: дивидендные доходности не могут превысить доходность инструментов долгового рынка, отмечает руководитель проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова. А перераспределение средств инвесторов в пользу долговых инструментов делает маловероятным рост котировок.

Поэтому, по мнению эксперта, в период высоких ставок инвесторам стоит обратить внимание как раз на облигации двух типов. Первый — облигации с постоянным купоном, которые позволяют зафиксировать высокую доходность на длительный срок. На этот инструмент стоит обратить внимание, если есть основания полагать, что значительного роста ставок в экономике уже не ожидается. И второй — флоатеры, то есть облигации, доходность которых не постоянна, а привязана к ключевой ставке: чем она выше, тем выше доходность по облигациям, и наоборот. Они привлекательны, если ожидается дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Кроме того, Валентина Савенкова рекомендует обратить внимание на фонды денежного рынка — максимально ликвидный инструмент, позволяющий переложить средства в любые другие активы в течение одного дня при изменении рыночных условий.

Если говорить об акциях, то при выборе эмитента необходимо обратить внимание на уровень долговой нагрузки. Если она низкая, любой позитив для рынка акций заставит их расти быстрее рынка, полагает эксперт. Среди конкретных эмитентов, которые могут быть в портфеле, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев называет фундаментально сильные компании, например Сбер, ТКС, Газпромнефть, ЛУКОЙЛ и другие.

Выбор активов для инвестирования следует осуществлять исходя из сроков своего планирования, уверен старший инвестиционный консультант УК «Альфа-Капитал» Илья Петросян. Если речь идёт о коротких сроках, оптимальным решением будет всё-таки депозит или инструменты денежного рынка. В случае среднесрочного планирования можно говорить об облигациях. Здесь можно рассчитывать на фиксированную доходность выше депозита, если речь идёт о флоатерах. Сейчас можно рассчитывать на купоны от 20% годовых. А облигации с фиксированным купоном дают возможность зафиксировать ту же высокую доходность уже на длительный срок и не зависеть от будущего снижения ставок.

Когда речь идёт о длинных сроках, лучшим выбором будут акции качественных компаний с перспективой роста прибыли и стабильности дивидендов, полагает эксперт.

«По крайней мере акции — это один из немногих классов активов, которые на длительном горизонте защищают от инфляции в силу своих фундаментальных качеств. Инвестиции в акции рекомендую осуществлять именно через ПИФ, поскольку в этом случае профессиональный управляющий возьмёт управление на себя», — отмечает Илья Петросян.

Среди инструментов, которые в сегодняшних обстоятельствах непривлекательны, Валентина Савенкова называет акции эмитентов с высокой долговой нагрузкой, облигации с кредитным рейтингом эмитента ниже ВВВ— по национальной рейтинговой шкале. В этом же списке паи фондов акций: «Из-за сложных условий соблюдения структуры портфеля, указанной в инвестиционной декларации, они не могут пересидеть снижение рынка в кэше и будут показывать убытки, когда рынок корректируется вниз», — говорит эксперт.

Среди потенциальных краткосрочных аутсайдеров аналитики БКС выделяют, в частности, Россети, ЛСР, АЛРОСА, НЛМК, ОГК-2, МТС.

Также сегодняшняя ситуация неблагоприятна для высокодоходных облигаций — долговых бумаг с высокими ставками и, соответственно, высокими рисками. Валентина Савенкова отмечает, что в период высоких ставок рынок ВДО находится под большим давлением, так как мелким и средним компаниям будет сложно рефинансировать свои задолженности на текущих условиях.

Депозит на время

Если сравнивать инструменты по соотношению риска и доходности, то вклады для граждан сейчас выступают одним из самых интересных инструментов вложения денежных средств, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Это происходит благодаря высоким ставкам, которые в ряде предложений превышают ключевую ставку, а также низким рискам.

Дополнительными плюсами выступают также простота и понятность вкладов для граждан, а ещё большой выбор сроков, на которые можно разместить денежные средства.

С этим мнением согласны большинство экспертов, однако они отмечают и некоторые ограничения депозитов как инвестиционного инструмента, несмотря на все их преимущества в текущий момент.

Ставки по депозитам сейчас достаточно привлекательны, но зафиксировать их можно только на короткий срок, ограниченный сроком вклада, отмечает Валентина Савенкова. А наиболее привлекательны сейчас ставки лишь на три—шесть месяцев.

Банковский депозит по текущим сравнительно высоким ставкам выглядит привлекательно как инструмент краткосрочного сбережения, уверен Илья Петросян. Однако, по мнению эксперта, инвестиции — это всё-таки другое, и ни один миллиардер не сделал своё состояние на депозите. Поэтому чем длиннее горизонт планирования и выше капитал, тем большую его часть стоит инвестировать.

«Высокие ставки — это скорее отклонение. В своём обновлённом среднесрочном прогнозе ЦБ средней ключевой ставкой указывает 14—16% на 2025 год и 10—11% на 2026-й. То есть впереди после стабилизации и замедления инфляции нас ждёт некоторое смягчение денежно-кредитной политики», — отмечает Илья Петросян.

Это, в свою очередь, снизит ставки по вкладам и, наоборот, будет влиять на переоценку стоимостей акций и облигаций вверх.

Тогда как дальнейшего роста ставок по вкладам не ожидается.

«Пожалуй, можно сказать, что ставки по банковским вкладам достигли значений, близких к максимальным, и в дальнейшем их существенный рост маловероятен. Согласно последним заявлениям руководства ЦБ РФ, ключевая ставка может подняться до 20%, но даже в таком случае, с учётом ожидаемого смягчения денежно-кредитных условий в 2025 году, банки не будут существенно менять доходность по вкладам», — констатирует директор департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Никита Игнатенко.

Как отмечает эксперт, сейчас краткосрочные вклады со сроком три—шесть месяцев доступны под 19,0—20,0%. В ближайшее время ставки по таким депозитам могут увеличиться не более чем на 0,5—1,0%. Определённого повышения доходности можно ждать по длинным вкладам со сроком размещения более одного года, которые сейчас предлагают ставки ниже кратко- и среднесрочных опций. Вероятность повышения ставок по таким депозитам обоснована жёстким прогнозом регулятора, согласно которому в 2025—2026 годах ключевая ставка останется на двузначном уровне.

В качестве альтернативы депозитам можно рассмотреть фонды денежного рынка, отмечает Валентина Савенкова. Здесь ставка доходности аналогична депозиту, но плюс к этому есть возможность продать инструмент и зафиксировать прибыль в любой момент, что подходит для краткосрочных размещений средств.

А также достаточно простой альтернативой могут быть облигации с фиксированным купоном. Их доходность к погашению выше депозита и при этом фиксируется на больший срок: можно найти облигации со сроком погашения от двух до 10 лет, с промежуточными офертами и ежемесячной выплатой дохода.

От валюты до квартир

Потенциал валюты как инвестиционного инструмента эксперты оценивают весьма невысоко.

«С моей точки зрения, валюта не является инструментом инвестирования сама по себе. Валюта — это те же самые деньги, что и рубли. Сама по себе покупка валюты исторически, на длинных временных промежутках, даёт значительно меньшую совокупную доходность, чем самые надёжные облигации и банковские депозиты в рублях», — отмечает Валентина Савенкова.

Кроме того, сейчас весьма ограничен спектр вариантов инвестирования в валюту. Сейчас из-за возросших санкционных рисков у российских инвесторов крайне небольшой выбор доступных валютных акций или облигаций.

Самый популярный подобный актив — это замещающие облигации российских корпораций, но и они не очень выгодны, отмечает Илья Петросян.

«К примеру, согласно индексу замещающих облигаций Cbonds текущая доходность по рынку составляет 9,3% в валюте, что является исторически высокой доходностью. С другой стороны, на мой взгляд, более высокие доходности в рублёвых корпоративных облигациях от 19% годовых в зависимости от эмитента и срока покрывают риски девальвации рубля на среднем горизонте времени», — говорит эксперт.

Если инвестора беспокоит вероятность девальвации рубля, лучше пойти по пути формирования портфеля из рублёвых инструментов и хеджирования его от девальвации путём открытия позиции в валютных фьючерсах или опционах, считает Валентина Савенкова.

В периоды экономической нестабильности традиционно растёт интерес к инвестициям в активы, которые в меньшей степени реагируют на экономические и геополитические потрясения.

И действительно, эксперты говорят, что высокая ключевая ставка делает защитные активы безусловно привлекательными, поскольку они обеспечивают возвратность капитала даже в стрессовых для рынков сценариях.

«Высокая ключевая ставка всегда является маркером кризиса и предвестником возможной рецессии в экономике, а значит, в период высоких ставок привлекательность защитных активов возрастает, о чём, например, свидетельствует неоднократное обновление золотом исторических максимумов в текущем году», — говорит Валентина Савенкова.

В то же время Илья Петросян напоминает, что это краткосрочная ситуация. Цикличность, прогнозы и цели ЦБ спустя какое-то время снизят привлекательность защитных активов.

Что же касается недвижимости, стоимость которой тоже слабо подвержена колебаниям, то её привлекательность в качестве инвестиционного актива в настоящий момент, наоборот, снижается. Причина в том, что в период высокого уровня ключевой ставки была отменена льготная ипотека.

«Сейчас пул непрофессиональных инвесторов, которые покупают квартиры на будущее для детей или для сдачи в аренду, существенно упал, примерно на 75% по сравнению с 2023 годом. Однако всё зависит от конкретного проекта, от их ликвидности и стоимости. Даже сегодня на пермском рынке есть новостройки, которые на этапе старта продаж собирают долю инвесторов 10—17%. Есть объекты коммерческой недвижимости с низким порогом входа, которые можно приобрести без большого кредитного плеча», — говорит директор компании «Эстейт Групп» Алексей Терентьев.

По его словам, свою роль играет и общее настроение людей — ожидание, что снижение объёмов продаж приведёт к снижению цен. При этом психологический барьер с повышением ипотечной ставки пройден после отмены льготной ипотеки, поэтому повышение ставки ЦБ на рынке недвижимости уже сильно не отразится на активности инвесторов.

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