Обновление домов В Губахе капитальный ремонт фасадов идёт с опережением графика Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

В Пермском крае в Губахе подрядчик завершает капитальный ремонт фасадов восьми домов в районе сквера Победы, выполнено более 85% работ. Уже полностью завершено обновление многоквартирных домов по адресам: пр. Ленина, 19, 25, 41, ул. Радищева, 3, ул. Мичурина, 2, ул. Циолковского, 4. Продолжаются работы на самых больших домах на ул. Дегтярёва, 9 и пр. Ленина, 35. Помимо обновления фасадов ремонтируются крыши и фундаменты зданий, об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Прикамья. Все работы планируется закончить в 2024 году.

По словам подрядчика, ремонт фасадов идёт с опережением графика. «При обновлении фасадов домов используются панели на основе базальтовой минеральной ваты. Преимущество в том, что срок службы такого материала — более 30 лет, при этом теплоизоляция стен увеличивается. Кроме того, бескаркасная система не горит, она лёгкая и не оказывает дополнительную нагрузку на стены здания», — пояснил он.

Как отметил глава Губахинского округа Николай Лазейкин, проведение капитального ремонта синхронизировано с работами по благоустройству, проводимыми в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». «Получается комплексно преобразить как внешний вид домов, так и общественные и дворовые пространства в центральной части города», — добавил он.

Отметим, что работы по обновлению внешнего вида объектов выполняются в рамках соглашения с привлечением средств АО «Мета­фракс Кемикалс» и ОАО «Губахинский кокс», крупнейших промпредприятий Губахи. Проект предполагает совместные действия Фонда капитального ремонта, правительства Пермского края, администрации Губахинского округа и предприятий по приведению в нормативное состояние многоквартирных домов. По информации краевого минЖКХ, такое соглашение о капремонте при поддержке градообразующих предприятий стало уже вторым в округе. Ранее в Губахе завершился комплексный капремонт 26 домов на цент­ральных улицах.

В фонде добавили, что после принятия работ на весь ремонт действует пятилетний гарантийный срок. В течение этого периода подрядная организация несёт ответственность перед фондом и собственниками за качество своей работы, и если выявляются дефекты, то подрядчик их устраняет за счёт собственных средств.

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