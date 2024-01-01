Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Прокачать скиллы В Перми начался набор в школы креативных индустрий Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Первого сентября в Перми начнётся не простой учебный год: этот учебный год подарит школьникам новые возможности. Впервые откроются две школы креативных индустрий — в Пермском музыкальном колледже и в детской музыкальной школе №6 «Классика». Пермский край присоединяется к проекту федерального Минкульта, направленному на развитие школьников, которые нацелены на самореализацию в современных востребованных сферах творческой деятельности.

Всего в России открыто 67 школ креативных индустрий. В июне 2024 года состоялся первый массовый выпуск учащихся из 35 школ, и планируется в этом году открыть ещё 26 школ по всей стране, две из них находятся в Перми. Министерство культуры Пермского края не впервые, подхватывая федеральную инициативу, развивает её творчески, с учётом региональной специфики. Так было с виртуальными концертными залами и модельными библиотеками нацпроекта «Культура», сейчас настала очередь образовательного проекта для школьников.

Школы креативных индустрий создаются по типовым разработкам Минкульта РФ на условиях софинансирования. Из федерального бюджета Пермскому краю на них выделяется почти 100 млн руб. — по 44,196 млн руб. на каждый проект. Для получения этой субсидии Пермский музыкальный колледж и детская музыкальная школа №6 прошли всероссийский конкурс в рамках инициативы социально-экономического развития Российской Федерации «Придумано в России» и стали в нём победителями.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

Обучение в школе креативных индустрий — это прекрасная возможность получить бесплатное дополнительное образование в инновационной и перспективной сфере. Мы создаём в регионе непрерывное — бесшовное — образование в креативной сфере: от школы дизайна «Точка» и двух школ креативных индустрий, которые откроем в этом году, до специализированных курсов кинопродюсеров в Высшей школе экономики.

Креативная экономика — неотъемлемая часть современной культуры, она помогает создавать нематериальные ценности, обеспечивать устойчивое развитие, ориентированное прежде всего на человека. Развитие креативных индустрий помогает сформировать привлекательный инвестиционный климат в регионе. Фокус на культурном коде и особенностях территории позволяет одновременно создавать успешный бизнес и сохранять нашу историческую самобытность.

Новые учреждения дополнительного образования планируют принять до 200 школьников 5—11-х

классов. Программа обучения рассчитана на два года. Бесплатные занятия будут вестись по шести востребованным направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видео­производство, анимация и 3D-графика, дизайн и интерактивные цифровые технологии VR/AR.

В каждом из двух учреждений организуют современные пространства для культурно-просветительской деятельности с высокоскоростным широкополосным доступом в интернет и оборудуют студии для освоения творческих компетенций. Здесь школьники смогут сделать первые шаги в звукорежиссуре, дизайне одежды, анимации, разработке видеоигр и других интересных и творческих современных профессиях. Они будут учиться на самом современном оборудовании под руководством педагогов-практиков. Подобное образование на бюджетной основе раньше было доступно только студентам профильных колледжей и вузов.

Выпускники школ креативных индустрий получат государственные сертификаты о пройденном обучении и смогут развивать новые навыки, продолжить профильное образование или даже сразу начать свой проект, а лучше — то и другое одновременно!

Первый набор учащихся в школы креативных индустрий уже начался. В музыкальной школе №6 «Классика» приём документов уже идёт и продлится до 22 августа.

В Пермском музыкальном колледже приём­ная комиссия будет работать 15—23 августа по адресу: ул. Екатерининская, 65/67. Приём будет проходить в формате собеседования (творческое портфолио приветствуется). После собеседования по заявлению родителей будет осуществляться приём документов.

Все организационные подробности можно узнать на сайтах учебных заведений.

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