Алёна Морозова Значимый вклад В Пермском крае при поддержке федеральных властей появилась одна из самых передовых клинических инфекционных больниц в стране Поделиться Твитнуть

Новый комплекс Пермской краевой инфекционной больницы начал полноценное лечение пациентов. С переездом в один из лучших медцентров по лечению инфекционных заболеваний в стране пермских врачей поздравил президент России Владимир Путин. Он обратился к медработникам в ходе видео­трансляции, посвящённой открытию новых социальных объектов в трёх регионах РФ.

С каждым годом Пермский край становится всё более удобным, безопасным и привлекательным для жителей и гостей. Во всех территориях благоустраиваются общественные пространства, приводятся в порядок дворы, строятся коммунальные сети, ремонтируются дороги и появляются новые социальные объекты. Модернизировать и возводить наиболее значимые и крупные из них помогают федеральные власти. Благодаря такой поддержке в Прикамье успешно реализуются проекты, которые долгие годы ждали своего решения. Яркий тому пример — новый корпус Пермской краевой клинической инфекционной больницы, который был построен в Перми.

Весомая поддержка

Объект общей площадью 30 тыс. кв. м был возведён в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края. Его стоимость составила порядка 5,5 млрд руб., в том числе 1 млрд руб. — федеральные средства, которые были направлены на строительство и обустройство медучреждения.

Сразу после окончания всех необходимых процедур больница приступила к переезду. Причём во время перевода в новые корпуса ни на день не прекращалось оказание медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями.

Во время видео-конференц-связи (ВКС) главный врач Пермской краевой клинической инфекционной больницы Григорий Цепаев поблагодарил Владимира Путина за поддержку при строительстве этого уникального для Прикамья объекта.

«Новая инфраструктура позволила нам выйти на совершенно новый, современный уровень оказания медицинской помощи. Наш новый корпус начинает постепенно работать на полную мощность. Мы принимаем первых пациентов. Оказываем помощь на экспертном оборудовании, проводим гемодиализ, КТ-диаг­ностику. Ранее такого оснащения у нас не было», — рассказал главный врач.

Владимир Путин отметил, что строительство новой инфекционной больницы — значимый для региона проект. Он поблагодарил каждого, кто принял участие в его реализации. Глава государства также задал губернатору Дмитрию Махонину и главврачу вопросы об условиях работы врачей и среднего медперсонала, их заработной плате, а также сроках строительства корпуса.

Дмитрий Махонин доложил, что в регионе ведётся постоянная работа по поддержке медицинских работников. В частности, помимо федеральной программы «Земский фельдшер/доктор» действует региональная программа — врачи, работающие в территориях региона, получают дополнительные выплаты. Кроме того, для среднего медицинского персонала, приезжающего трудиться в краевую столицу, действует компенсация на аренду жилья.

«Считаю, что мы справились с поставленной задачей. Кроме того, благодаря возведению инфраструктуры под больничный комплекс появилась возможность в рамках комплексного развития территории построить в этой части Перми порядка 700 тыс. кв. м жилья и сопутствующих социальных объектов», — подчеркнул губернатор.

В завершении Владимир Путин выразил надежду, что новая больница внесёт свой вклад в поддержание здоровья граждан на высоком уровне.

Город в городе

В новой инфекционной больнице развёрнуто восемь отделений: пять инфекционных, реанимационное, приёмно-диагностическое и лечебно-

диагностическое. Плюс операционный блок, поликлиника, аптека, прачечная, пищеблок. Это первое медицинское учреждение в здравоохранении региона, где реализованы уникальные инженерно-технические решения, включая систему производства и подачи кислорода, «умной» вентиляции, электронного контроля перемещения пациентов и персонала. Технологичной изюминкой является пневмопочта, благодаря которой анализы доставляются до отделений в течение 40 секунд.

Важной особенностью новой больницы является разделение потоков — благодаря этому в «красной зоне» исключаются любые пути распространения инфекции. Каждый экстренно поступающий человек госпитализируется через отдельный вход, откуда в дальнейшем переводится в изолированный бокс. Для перемещения персонала, питания, белья, медикаментов и пр. (всего 16 потоков) разработаны и используются особые маршруты, и они также не пересекаются.

В штатном режиме в учреждении специализированную стационарную помощь могут получать одновременно 232 пациента. При этом при проектировании здания была предусмотрена возможность нарастить коечный фонд в полтора раза.

Сейчас в больнице работают 75 врачей и свыше 130 сотрудников среднего звена. Кроме того, новый корпус позволил создать новые рабочие места — вакантны места для медперсонала, а также специалистов инженерных и технических специальностей.

На базе нового корпуса больницы также расположена кафедра инфекционных болезней ПГМУ им. Вагнера, где проходит полноценная подготовка будущих врачей.

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