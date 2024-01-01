«Звание «баскетбольной столицы России» остаётся за нашим городом и краем» Президент БК «ПАРМА» Сергей Богуславский — об итогах прошедшего сезона и перспективах развития клуба Поделиться Твитнуть

Сергей Богуславский, президент БК «ПАРМА»

Как вы оцениваете итоги прошедшего сезона для БК «ПАРМА»?

В целом сезон можно считать успешным. Хотя он был, конечно, неровным. На его старте нас много критиковали болельщики. Но постепенно команда обрела свою игру, и тот баскетбол, который мы показали в конце первого и на втором этапе чемпионата Единой Лиги ВТБ, заслуживает уважения. Дважды мы обыграли ЦСКА, трижды УНИКС, с «Локомотивом-Кубань» разошлись 2:2. Не удалось обыграть из клубов большой четвёрки только «Зенит». Выход в первую шестёрку и итоговое пятое место — наивысший результат за всю историю «ПАРМЫ» — говорит о многом. Здесь надо поблагодарить весь наш клуб как организацию. Есть очень много работы, которая находится «за кадром», которую никто не видит: организация выездов, проведение домашних матчей. Мы с ней справились на «отлично». Огромная благодарность тренерскому штабу за самоотверженную работу. Конечно, надо сказать спасибо нашим игрокам, которые выкладывались на площадке на все 100%. Ну и, безусловно, как не вспомнить наших замечательных болельщиков, без которых не было бы этих памятных побед!

Лето — самое жаркое время для любого клуба. Формируется состав команды на новый сезон.

«ПАРМА» сейчас стала клубом, в который стремятся игроки. Если раньше у нас была необходимость усиленно работать над тем, чтобы кто-то захотел приехать в Пермь, то теперь к нам идут баскетболисты, которые действительно хотят играть в «ПАРМЕ», прогрессировать как лично, так и с клубом в целом. Могу сказать, что от обновлённой команды мы ждём хорошего выступления в новом сезоне.

Тренерский штаб «ПАРМЫ» остаётся неизменным. Это означает, что руководство клуба довольно тем, как развивается команда?

Тренерский штаб устоялся. Определённые изменения произошли в прошлом сезоне. Они пошли на пользу нашему коллективу. Команда показала серьёзный прогресс. Я надеюсь, что мы все вместе сделали выводы из наших побед и неудач. К новому сезону мы подойдём более сплочёнными, чтобы показать хороший баскетбол.

С какими ожиданиями «ПАРМА» входит в новый сезон?

В целом могу сказать, что хотя пока и «на бумаге», но команда выглядит как минимум не слабее коллектива прошлого сезона. С другой стороны, мы видим, как усиливаются наши соперники. Все клубы по итогам прошлого сезона собираются сделать шаг вперёд. По­этому сезон ожидается очень напряжённый. И не всегда результат будет определять только состав команды, а зачастую травмы или логистика. Работа предстоит большая. По новой формуле проведения чемпионата нас ждут 22 выездные и 22 домашние игры только в регулярке. И без помощи пермских болельщиков, безусловно, лучших в России, нам точно не обойтись. Я надеюсь, что болельщиков ждёт интересный сезон. Планку понижать мы точно не планируем.

Пермь по-прежнему держит марку «столицы российского баскетбола»?

Безусловно. В прошлом сезоне на матчах «ПАРМЫ» побывало более 110 тыс. зрителей, это абсолютный рекорд страны. Баскетбол по-прежнему самый популярный вид спорта в Прикамье. Наш клуб — это не только основная команда, которая выступает в Единой Лиге ВТБ. Молодёжный состав «ПАРМЫ» дошёл в этом сезоне до серии плей-офф Единой молодёжной лиги. Наши юниоры — «ПАРМА-ДЮБЛ» — стали бронзовыми призёрами Первенства России. А пермская команда по баскетболу 3х3 завоевала серебряные медали чемпионата страны. Сразу два наших воспитанника — Лев Свинин и Глеб Фирсов — вызваны в расположение национальной сборной, причём не только в молодёжную, но и во взрослую команду. Недавно мы принимали IX Тандем чемпионата России по баскетболу 3х3, собрав в новом СК «Энергия» лучшие команды страны. А совсем скоро в Перми состоится «Кубок Дружбы» с участием баскетбольных сборных России, Венесуэлы, Колумбии и БК «ПАРМА». Все главные события в отечественном баскетболе традиционно проходят в Перми. Так что звание «баскетбольной столицы России» остаётся за нашим городом и краем.

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