Кинофестиваль, Music Hall и стихи на экоходе Афиша на неделю 19-25 августа Поделиться Твитнуть

19 августа в церковном календаре — праздник Преображения Господня. Он является престольным для одного из памятников «Хохловки» — храма из села Янидор Чердынского района. Поэтому в «Хохловке» традиционно празднуется второй из трёх Спасов — Яблочный. В этот день принято нести в церковь яблоки для освящения, а далее использовать их для приготовления блюд праздничного стола. В Яблочный Спас встречают осень, отмечают «первые осенины». На празднике в «Хохловке» можно будет услышать духовные песнопения и старообрядческие стихи, рядом с храмом зазвучат народные песни. Гости музея смогут поучаствовать в мастер-классах по пению, приготовлению традиционных блюд из яблок, изготовлению традиционной куклы, а также потанцевать ильинские кадрили под гармошку и поиграть в молодёжные игры.

«Обратная связь» — это спектакль, который взял на себя задачу обозначить возросшее влияние внешних мнений. Важная концептуальная работа затрагивает проблему нашего социума. Мы все привыкли ставить баллы, ранжировать, классифицировать всё и всех, кто нас окружает. Мы давно перестали понимать, что наши слова могут кого-то сильно ранить и обидеть. Постоянно оцениваем и получаем оценки. Правильно ли это? Спектакль поставлен пермским молодёжным театром танца Shake Dance Group. В 2023 году постановка была удостоена Гран-при на Международном фестивале-конкурсе хореографического искусства Omsk Dance Festival.

CAGMO представляет концертную программу по мотивам саундтреков самого знаменитого голливудского композитора. С творчеством Ханса Циммера знаком каждый. Совместная работа с великими режиссёрами, такими как Кристофер Нолан, Ридли Скотт, Гай Ричи и другими, позволила композитору создать музыкальные киномиры, покорившие как поклонников кинематографа, так и любителей отличной музыки. Созданные им мелодии можно услышать в фильмах «Интерстеллар», «Дюна», «Начало», «Код да Винчи: Ангелы и Демоны», «Звонок», «Шерлок Холмс», «Гладиатор». В исполнении струнного оркестра CAGMO прозвучат лучшие саундтреки композитора. Оригинальное звучание композиций, подчёркивающее авторский стиль Ханса Циммера, передаст атмосферу любимых фильмов, а новое прочтение легендарной музыки позволит заново прочувствовать впечатления и эмоции от просмотра эпических кинокартин.

Фестиваль объединит на одной площадке камнерезов из Кунгура, Санкт-Петербурга, Ижевска и Москвы. В городском парке под открытым небом каждый из участников будет воплощать свою идею в камне, а жители и гости города смогут созерцать процесс создания скульптур, которые в дальнейшем украсят парк. Также каждый день на площадке будут проходить мастер-классы и «Час мастера» — мастер-шоу, во время которого камнерезы будут наглядно демонстрировать свою индивидуальную технику обработки материала, а у гостей будет возможность лично пообщаться с профессионалами своего дела и даже, возможно, поучаствовать в создании уникального произведения.

В программу спектакля-концерта вошли сцены из мировых мюзиклов, которые в разные годы становились лауреатами премии «Тони», имеющей в американском музыкальном театре не меньший вес, чем «Оскар» в кино и «Грэмми» в музыке. «Кабаре» и «Чикаго», «Нотр-Дам де Пари» и «Шахматы» — вот лишь некоторые из них. Одни номера отсылают к оригинальной постановке, другие благодаря новому режиссёрскому решению добавляют известным композициям новые краски. Поклонники бродвейских спектаклей непременно услышат знакомые и любимые мотивы, а для тех, кто только открывает для себя мюзикл, концерт станет путеводителем по самым знаковым постановкам этого жанра. Харизматичный ведущий поможет создать непринуждённую атмосферу вечера в мюзик-холле и познакомит зрителей с интересными фактами о мюзиклах, сцены из которых они увидят.

Комедийный триллер о борьбе за власть во время пандемии. Действие разворачивается в 1918 году, когда мир охватил испанский грипп. Влиятельный американский журналист со своей семьёй изолируется в богатом уединённом поместье с целым штатом прислуги. Идиллическая жизнь продолжается до тех пор, пока к ним на работу не устраивается новый шеф-повар, пытающийся перехватить власть в доме. Кто он на самом деле и кому достанется победа в этой хитрой игре?

В Перми состоится 11-й российский литературный фестиваль «Компрос». Как говорил вдохновитель фестиваля Борис Эренбург, главная задача «Компроса» — открыть новых авторов, которых будут читать тысячи людей. Публика увидит выступления поэтов на улицах, в акватории Камы, закрытых площадках и клубах. Главными событиями фестиваля станут литературный арт-парад по Комсомольскому проспекту, слэм прозаиков и поэтов, поэтическая лаборатория «Корабль поэтов» на экоходе, литературная мастерская, презентации новой книги Павла Селукова и документального сериала о пермских поэтах. Завершится «Компрос» спектаклем «Солнце ромеев» на стихи Фёдора Сваровского от театра Les Partisans. Подробную программу можно посмотреть здесь.

Фестиваль «День кино» — отличный повод провести время с семьёй, посмотреть любимую классику и увидеть новые для экранов Перми картины. В программе — семейное и авторское кино, советская классика: «Бери да помни» с Розой Хайруллиной в главной роли, «Вы меня видели?» с Никитой Ефремовым и «Каждый вечер в одиннадцать». Для детей покажут «Приключения маленького Бахи» о восьмилетнем мальчике и недетских проблемах, мультфильм «Знаешь, мама, где я был?» по мотивам детских воспоминаний сценариста культового «Мимино» и серию анимационных фильмов от студии «ШАР». Также запланированы лекции от ведущих представителей киноиндустрии, мастер-классы по созданию кинотарелки и хлопушки для фильма про себя, воркшопы по актёрскому мастерству и ораторскому искусству. Специальное событие фестиваля — творческий вечер в честь 35-летия пермской киностудии «Новый курс». Подробная программа и регистрация — по ссылке.

В театре «У Моста» стартует 37-й театральный сезон. На спектакль «Мастер и Маргарита», который его открывает 22 августа, билетов, к сожалению, уже не осталось. Но ещё можно попасть на спектакли «Яма» и «Лягушки в шампанском», которые тоже сыграют на сцене театра на этой неделе. «Яма» поставлена по одноимённой повести Александра Куприна. В ней писатель рассказал обществу пронзительные истории девушек, которых заживо похоронили и оплакали родители, а женихи предали и продали в публичные дома. Спектакль захватывает не пикантностью темы, а честным, неравнодушным отношением автора и режиссёра к судьбе девушек в царской России, чья жизнь стремительно летит в пропасть. В центре сюжета «Лягушек в шампанском» — жизнеутверждающая история, где есть даже если не мистика, то настоящее волшебство. Уморительный в своей мрачности бывший актёр-трагик подрабатывает таксистом, и однажды в его видавший виды «Мерседес» садится умопомрачительная красотка из Америки...

Акция «Собака Обнимака» — настоящий праздник любви к животным, на котором можно будет поучаствовать в фотосессии с роскошными хаски, самоедами, лабрадорами и другими невероятными собаками за символический благотворительный взнос. Гостей будут также ждать сувениры от приюта «Матроскин», торты от кондитера Алексея Иванова, живая музыка, аквагрим и развлекательная программа для детей. В дополнение к благотворительному взносу можно оказать другую посильную помощь — принести с собой сухие и влажные корма премиум-класса, миски, лотки и наполнители для кошачьего приюта «Матроскин», а для приюта «Доброе сердце» — сухие корма, крупы, поводки, ошейники, игрушки для собак. Кроме того, на время акции в сквере установят стенд приюта «Доброе сердце», где собаки, которые ищут дом, с нетерпением будут ждать хозяев.

Опера по одноимённому роману в стихах Александра Пушкина была написана Петром Чайковским в 1878 году. По словам самого композитора, он писал не оперу, а «музыкальную иллюстрацию» к «Онегину». В данной сценической версии опера впервые была представлена в Перми в 2022 году. Эпиграфом к ней стала строфа из романа о том, кем Онегин вернулся из путешествия после смертельной дуэли с Ленским. В постановке Владиславса Наставшевса нет однозначного ответа — кажется, что из всего списка режиссёр выбрал характеристику «как вы да я». Его Онегин — а именно он здесь выступает главным героем, а не Татьяна, в привычном понимании читателей и зрителей, — одновременно похож на всех и никому не равен. Пермский «Евгений Онегин» стал дебютом Наставшевса на большой оперной сцене и лауреатом премии «Золотая маска-2023» за лучшую режиссёрскую работу в опере.

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