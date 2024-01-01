День физкультурника, гастрофестиваль и ландшафтная выставка Афиша уикенда 9-11 августа Поделиться Твитнуть

Эко-отель «Ерёмичи» приглашает всех любителей изысканных вин и гурманов на уникальный гастрономический фестиваль, который обещает стать главным событием лета. Запланированы винный тур и дегустация, концерт джазового музыканта Виталия Коваленко, выступление театра моды «Тандем», обед на свежем воздухе из блюд от местных производителей и фермеров, соревнования по хоббихорсингу и летний пленэр «Безудержное рисование». В стоимость билета входит трансфер до эко-отеля от памятника «Пермяк Солёные уши».

В рамках празднования Дня физкультурника в Перми пройдёт уникальная акция. На набережной Камы один за другим уложат 18 комплектов фехтовальных дорожек, которые вместе составят единую дорожку протяжённостью 300 м — самую длинную в стране. Затем на неё одновременно выйдут и будут фехтовать более 40 спортсменов, что также является рекордом России. После состязаний на дорожке будет организовано несколько площадок для привлечения к активности жителей города. На шпагах и саблях смогут сразиться в поединках профессионалы и любители. Также будут открыты площадки для детей, а все желающие смогут попробовать себя в фехтовании на специализированном VR-тренажёре.

Ещё одно мероприятие, приуроченное к Дню физкультурника. РСБИ Пермского края предлагает отметить его на Фестивале боевых искусств. В программе: интерактивные шоу, показательные выступления федераций единоборств, турниры по фитнесу, силовому воркауту и армрестлингу, а также розыгрыши призов и каша с полевой кухни от регионального управления МЧС. Также на фестивале будут организованы 16 площадок с мастер-классами для взрослых и детей.

Кунгурский фестиваль современной молодёжной культуры KungurCon — место встречи и творческая площадка для поклонников косплея, комиксов, аниме, кино, сериалов, компьютерных игр, а также фотографов, граффитистов и кавер-групп. Гостей ждут квест по компьютерной игре Genshin Impact, мастер-классы по актёрскому мастерству, рисованию на воде и K-pop, а также концерт, ярмарка и библиотека манги и комиксов под открытым небом.

«Шерсть» — благотворительный музыкальный фестиваль, организованный в поддержку пермских частных приютов для бездомных животных «Доброе сердце» и «Матроскин». В программе — любимые локальные музыкальные группы и диджеи: OVERALONE, «Малые реки Пермского края», «Всё просто», «Розовый вечер», Hopelake, KIKOK, «Сплит» и Cutrin. Также гостей ждёт маркет с приятными мелочами для них и их питомцев, бар и вкусная еда от заведений «В МЯСО», Sabotage, 13/69 и «Лапса».

«Дыхание ветра» — традиционное место встречи художников, мастеров, музыкантов, поэтов. Гостей ждут мастер-классы, живая музыка, подъёмы на воздушных шарах, световой перформанс на озере и многое другое. Ещё одна причина приехать на фестиваль — арт-объекты. На вершине горы, с которой открываются завораживающие виды на Сылву и камень Лобач, установлено более 15 арт-объектов с красивыми названиями: Музыка ветра, Летящая, Дух горы, Рука стихий и другие, и каждый из них несёт свой смысл.

В Перми в юбилейный, пятый раз пройдёт фестиваль уличных театров «Флюгер». За это время фестиваль обрёл свою аудиторию, и ежегодно собирает тысячи гостей. Программа этого года будет насыщенной и зрелищной и обещает приятно удивить. Перед пермской публикой выступят коллективы со всей России. Среди них как уже полюбившиеся зрителю театральные труппы, так и новые участники. Свои специальные программы и шоу представят и талантливые пермские артисты. Помимо спектаклей, которые участники будут по очереди разыгрывать на эспланаде, в течение двух дней там можно будет встретиться с живыми статуями из театра эстрады Custodes и ходулистами театра «Туки-Луки», поучаствовать в танцевальном флешмобе от клуба чир-спорта VESCA и многое другое.

Детективный хоррор от немецкого режиссёра Тильмана Сингера с Хантер Шафер в главной роли. По сюжету семнадцатилетняя Гретхен неохотно покидает Америку, чтобы отправиться в курортный городок в немецких Альпах со своим отцом и его новой семьёй. По прибытии она понимает, что в тихом раю что-то не так... Идиллия превращается в настоящий кошмар.

В художественной галерее «Пермский период» открылись две новые выставки. На персональной выставке живописи Владимира Абусова можно увидеть чудесные солнечные натюрморты, а каждое его полотно — настоящая «электростанция в раме». На персональной выставке живописи Александра Гнетова представлены таинственные и загадочные «витражные» пейзажи милых сердцу уральских уголков и просторов.

Данная выставка — результат работы инклюзивной арт-резиденции «Мой пермский период». Её участники — студенты и педагоги инклюзивных мастерских «Будетляне» создали скульптуры и арт-объекты из природных и этнографических материалов. Для гостей подготовлена аудиоэкскурсия. Посетители смогут слушать её через наушники и отправиться в путешествие, переходя от одного арт-объекта к другому. Аудиоэкскурсия поможет расшифровать смыслы и образы, услышать истории создателей, найти свои ощущения и воспоминания. А ещё расшифровать литературные секреты, ведь в этой аудиозаписи спрятаны цитаты из произведений Василия Каменского, Михаила Осоргина, Бориса Пастернака, Виталия Бианки и других писателей и поэтов, так или иначе связанных с Пермью и Прикамьем.

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