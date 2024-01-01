Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Старое дерево В Центральном выставочном зале открылась персональная выставка Жени Балдиной Поделиться Твитнуть

Это первая «персоналка» художницы из Березников, во что трудно поверить: творчество Евгении Балдиной, которая предпочитает, чтобы её называли Женей, известно очень широко. Да, в так называемых «узких кругах», но это самые продвинутые «круги»: на вернисаж в Центральный выставочный зал целенаправленно ехали коллекционеры из столиц, которые готовы платить за объекты Балдиной серьёзные деньги.

Что же касается пермских любителей искусства, то они получили нечто такое, что не измеряется количеством нулей в ценнике: прекрасную выставку — не набор произведений, а цельное высказывание, в котором «цепляет» всё — фантазия, искренность, оригинальность, а также сложнейшая высокопрофессиональная техника, в которой выполнены работы художницы.

Женя Балдина — человек очень открытый. Она охотно общалась с посетителями вернисажа и провела авторскую экскурсию, которая многое объяснила в предыстории выставки.

Женя Балдина, художник:

Это история 12 лет моей жизни. Сначала было «Море внутри», потом появился «Большой мир маленькой девочки», затем выросла «Большая гора» и подул «Северный ветер». Сейчас оказалось, что всё это вместе — моя «Дорога домой».

«Дорога домой» (6+) — название экспозиции в ЦВЗ, а «Море внутри», «Большой мир маленькой девочки», «Большая гора» и «Северный ветер» — серии работ, которые в неё вошли. Многие объекты из этих серий уже разошлись по коллекциям, но владельцы предоставили их для выставки. В «Дороге домой» есть и новые работы, созданные уже в нынешнем году. Все вместе они складываются в особую Вселенную — немножко литературную, отчасти мифологическую, населённую трогательными персонажами, кажущимися очень знакомыми; это то ли мир всечеловеческих надежд и потаённых эмоций, то ли внутренний мир художницы; но совершенно точно, что Вселенная Жени Балдиной — это что-то, идущее из детства и пробуждающее внутреннего ребёнка в каждом из зрителей. Эти работы делают нас беззащитными, ранимыми и очень мягкими.

Женя создаёт объекты из старых деревянных предметов: прялок, ставней, крышек, шкафчиков… Чрезвычайно изобретательно она применяет многочисленные детали ткацкого станка своей прабабушки, который разобрала и использовала весьма рачительно — получилось много прекрасных объектов.

У каждого из экспонатов на выставке своя история. Так, скульптура-светильник «Хранитель вод» создавалась на протяжении пяти лет: сначала появился деревянный кораблик, затем его обитатели — человек и собака, позже герой получил костюм и цилиндр, сшитые из отреза, найденного Женей на чердаке дома своей тётушки, и только когда в лесу под Красновишерском художница нашла ржавый абажур от небольшого светильника, скульптура обрела законченность.

Тётушки, бабушки, прабабушки… Арсенал художественных средств Жени Балдиной — это наследие её семьи, даже не семьи, а рода. Художница шутит: «Раньше я думала, что, когда кончатся запасы в семейных кладовых, я куплю дом и буду его разбирать и превращать в искусство, но теперь мои почитатели везут старые вещи машинами».

Татьяна Тоболова

Это неудивительно: в творчество Жени Балдиной буквально влюбляются. Так, хозяйка гостиницы из финского городка Масала скупила у неё всё, что было в мастерской, и теперь в Финляндии есть гостиница, полностью оформленная Жениными работами.

Каждый из экспонатов «Дороги домой» достоин отдельного разбора — и с технической, и с содержательной точки зрения. Вот «Парма» — композиция из деревянной лопаты и деревянных грабель, расписанных акрилом. Из крестьянской утвари рождается древнее существо — человеколось с огромными рогами. Здесь всё — в тему: и материал, и тонкий, скупой, очень точный рисунок, и образ, в который они складываются.

Подход художницы к материалу хорошо иллюстрирует работа «Белый цветок» — акриловая роспись на старинной прялке. Героиня композиции нарисована Женей, а цветок, который она держит в руке, — деталь росписи прялки. Художница не разрушает старые вещи, а «превращает их в искусство», бережно вдумываясь в каждую деталь.

За самобытным, пленяющим оригинальностью творчеством Жени Балдиной скрывается огромная традиция: здесь и иконопись, и пермская деревянная скульптура, и народная игрушка — недаром многие объекты являются механическими интерактивными скульптурами, действующими по принципам богородской игрушки.

Творчество Жени Балдиной заслуживает большого и вдумчивого разговора ещё и потому, что является частью важного тренда в арт-жизни Прикамья. В этом же направлении и отчасти в этой стилистике работают и Лидия Ерохина — взять хотя бы её «космическую» серию, и Виктория Ушакова — молодая художница, создающая композиции на основе дрифтвуда; «превращение старых вещей в искусство» — это принцип и «железного скульптора» Олега Филимонова; да и лидер пермских художников Татьяна Нечеухина часто обращает взгляд в ту же сторону.

«Дорогу домой» можно воспринимать как тотальную инсталляцию: живопись, объекты, видео — всё складывается в большой сюжет, который хочется осмысливать целиком, вглядываясь в каждую из деталей.

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