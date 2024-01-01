Максим Артамонов Налог на импорт Как повышение утильсбора скажется на стоимости автомобилей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 октября в России может быть вновь увеличен утилизационный сбор с автомобилей. Согласно проекту постановления, опубликованному Минпромторгом, пересматриваются коэффициенты расчёта платежа, а его базовая ставка остаётся на уровне 20 тыс. руб. До 9 августа проект проходит стадию общественного обсуждения, и если его примут, то c октября утильсбор с автомобилей с двигателем объёмом от 1 до 2 л составит 556 200 руб. (+255 600 руб.), от 2 до 3 л — 1 562 800 руб. (+718 000 руб.), от 3 до 3,5 л — 1 794 600 руб. (+824 600 руб.), а тем, кто захочет купить авто с объёмом двигателя больше 3,5 л, придётся заплатить 2 285 200 руб. (+1 050 000 руб.).

Дорожать будет постепенно

Член совета директоров ГК «Июль» Алексей Деткин отмечает, что утильсбор однозначно скажется на параллельном импорте и попытке ввезти машину в РФ. При этом автомобили, которые будут произведены на территории России, окажутся более выгодными, а ввезённые станут ещё дороже.

Как рассказала «Новому компаньону» генеральный директор компании VERRA Анна Бояршинова, велика вероятность того, что с 1 октября индексация утилизационного сбора вырастет и составит от 70 до 85%, в зависимости от объёма двигателя автомобиля.

«Как это повлияет на официальных дилеров? Конечно, вырастет стоимость. Мы ожидаем, что в среднем к концу этого года рост составит 5—7%. Мы рассчитываем на то, что производители подойдут к повышению цен разумно и сделают его ступенчатым. Рост цен произойдёт как на модели брендов, официально представленных в России, так и на автомобили, ввозимые по параллельному импорту. Для них рост будет более существенным. Это касается как частных лиц, так и компаний. В перспективе нескольких лет ввозить автомобили по параллельному импорту будет попросту невыгодно», — убеждена гендиректор компании.

При этом Бояршинова отмечает, что новые вводные затронут в первую очередь не локализованные в России бренды. Например, Haval имеет на территории нашей страны производство полного цикла. Changan участвует в производстве на территории России.

Президент Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов отмечает, что подав­ляющее большинство представителей автосообщества уже выступили против увеличения утильсбора, поэтому есть надежда, что принятие решения как минимум отложат, чтобы обсудить его с представителями отрасли.

Парадоксы отрасли и упущенные возможности

По словам президента Союза российских автодилеров, в России до сих пор нет отрасли производства автокомпонентов и даже по­пыток её создания, хотя сейчас есть уникальные условия для старта, так как западные компании ушли и рынок опустел. Однако эта возможность пока не используется.

«Сейчас мы уже упёрлись в потолок и «про­ели» все эти преимущества. Дорожают логистика, компоненты, труд и так далее. Возникает парадокс: у нас самые дешёвые ресурсы — энергетические, сырьевые и трудовые. Но всё, что из этого получается, у нас неконкурентоспособно. Китайцы из нашего же сырья делают автомобили и побеждают на нашем домашнем рынке отечественных производителей», — констатирует Вячеслав Жигалов.

Прогнозы

Согласно прогнозу Жигалова, в этом году Россия не сможет достичь заявленного объёма рынка в 1,5 млн автомобилей, к которому были уверенные шаги в начале года, и торможение будет отчётливо видно уже в ноябре-декабре, когда закончатся запасы техники, ввезённой до повышения утильсбора. Тогда давление ключевой ставки на рынок начнёт сказываться всё сильнее.

Эксперт отрасли отмечает, что шоковых изменений цен не будет, потому что никто из участников рынка не может себе это позволить и производители постараются сдерживать стоимость автомобилей.

«Если мы посмотрим на рынок автокредитования, то ставки кредитов на новые автомобили до сих пор держались в районе 13—14%, а на автомобили с пробегом — 20—22%. Эта разница как раз субсидировалась производителями. И, конечно, они будут продолжать это делать, поскольку спрос на кредиты высокий: у нас до 90% по некоторым моделям составляют продажи в кредит. Поэтому, конечно, будут сразу предлагать кредитные схемы по щадящим ставкам. Но думаю, что если поднимут утильсбор, то и цену удержать и датировать кредиты будет очень сложно», — отметил эксперт.

Гендиректор компании VERRA полагает, что авторы проекта постановления об увеличении утилизационного сбора поставили перед собой понятную цель: перенести производства зарубежных автопроизводителей на территорию нашей страны, что повлечёт создание новых рабочих мест и поступление налогов.

«Если у вас до конца года было в планах приобрести автомобиль, то рекомендую не ждать 1 октября. Многие производители сейчас фиксируют цены», — резюмирует эксперт.

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