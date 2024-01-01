Полина Путякова журналист «Сильнее всего инфляцию ощущает средний класс» Экономист Юлия Стародумова — о последствиях очередного повышения ключевой ставки и перспективах инфляции до конца года Поделиться Твитнуть

Центробанк 26 июля повысил ключевую ставку с 16 до 18%. Не исключено, что до конца года это не последнее подобное решение. При этом инфляция в стране и не думает замедляться. О том, почему так происходит, рассказала Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ.

Насколько для вас июльское решение ЦБ о повышении ключевой ставки было ожидаемым? Какого влияния на инфляцию вы ожидаете?

Юлия Стародумова, экономист

Это абсолютно ожидаемый шаг Центробанка. Однако, на мой взгляд, очередной этап повышения ключевой ставки, которое мы наблюдаем уже год, не окажет существенного воздействия на инфляцию.

Когда стала обсуждаться ставка 18%, все вспомнили весну 2022 года — тогда ставка доходила до 20%. Но то, что происходит сейчас, совершенно не похоже на внезапное и резкое повышение ключевой ставки два с половиной года назад. Это было пикообразное повышение ключевой ставки, а к нынешнему уровню мы шли целый год.

В общем и целом повышение ключевой ставки считается эффективным инструментом борьбы с инфляцией. Резкое повышение ставки ужесточает денежно-кредитную политику, помогает изменить модель экономического поведения населения с потребительского на сберегательное, то есть снижаются расходы на покупку товаров и услуг, растут объёмы депозитов. И тем самым предотвращается развитие финансового кризиса.

Так и произошло весной 2022 года. Если до резкого подъёма ключевой ставки население стремилось снимать деньги со счетов и тратить их, то после повышения модель поведения населения изменилась на 180 градусов. Люди начали размещать вклады на депозитах со ставкой около 20%, то есть тогда этот инструмент был использован резко и внезапно, и он дал максимальный эффект.

Сейчас же картина совершенно иная. Плавное повышение ключевой ставки, как мне видится, значительно снизило позитивный эффект инструмента.

То есть сейчас роста сберегательных настроений населения ждать не стоит?

Да, тут играет злую шутку именно постепенность повышения ключевой ставки. Специа­листы в финансовой сфере говорят о том, что вряд ли в течение ближайших трёх месяцев или даже дольше стоит ждать существенного изменения банковской политики. Банки не планируют значительного повышения ставок по депозитам, как было весной 2022 года, — они уже учли это в своих ставках раньше.

Поэтому, на мой взгляд, не стоит ожидать и резкого притока депозитов, и изменения модели потребления на модель сбережения. Возможно, кто-то сейчас и задумается, что, может быть, лучше разместить средства на депозите, а не купить новый телевизор, но не думаю, что это будет существенно.

Как вы считаете, является ли повышение ключевой ставки на два процентных пункта той мерой, которая снизит объём кредитования? Ведь именно его считают одним из факторов высокой инфляции.

Ставки по кредитам пока останутся примерно на тех же уровнях, аналогично ставкам по вкладам. Значит, не снизится и объём кредитования.

Но мне, честно говоря, как раз хотелось бы уменьшения доступности кредитов. Дело в том, что аналитики бьют тревогу в связи с колоссальной закредитованностью населения и с огромным количеством необеспеченных кредитов. Выше, чем сейчас, количество необес­печенных кредитов было только в пандемию, и вот сейчас второй пик кредитов, которые население не может обслуживать. Снижение объёма потребительского кредитования могло бы стать позитивным эффектом высокой ключевой ставки. В связи с очень высокой закредитованностью населения значительная ключевая ставка всё-таки, возможно, в какой-то мере снизит число кредитов и сократит число займов в микрофинансовых организациях.

Не следует ли ожидать негативного влия­ния повышения ключевой ставки на темпы экономического роста? Ведь снижение доступности кредитов может его затормозить.

Фактором, снижающим негативное воздействие возросших кредитных ставок на промышленность и экономику, я вижу различные инвестиционные вычеты. То есть, даже если банки поднимут ставки по своим кредитным продуктам, следующим шагом со стороны государства для сохранения рабочих мест и для сохранения темпов роста ВВП и, соответственно, поступления налогов в бюджет может стать разветвлённая и обширная программа вычетов на обновление и приобретение основных средств — оборудования, станков, машин, инструментов.

В целом этому же способствуют и действую­щие сейчас инвестиционные вычеты и иные программы, например, как у фонда развития промышленности, с очень низкими процентными ставками, и другие способы финансирования. Поэтому даже если доступность кредитов снизится, темпы импортозамещения и вообще развития экономики не упадут.

В продолжение темы кредитования бизнеса. Появилась информация о том, что льготные программы кредитования малого и среднего предпринимательства могут отменить из-за высокой ключевой ставки: вместе с ней растёт стоимость этих кредитов для бюджета. Как вы считаете, если программы будут отменены, насколько ощутимым это окажется для бизнеса?

Деньги для малого и среднего бизнеса были более чем доступными все последние годы, начиная с допандемийных времён. Действовали развёрнутые разнообразные программы поддержки. Но другой вопрос в том, что всегда была достаточно низкая информированность предпринимателей об этих программах. И часто эти деньги не были востребованы, так как для того, чтобы получить финансирование, необходимо было составить грамотный бизнес-план, инвестиционный проект, произвести расчёты, на которые предпринимателям не хватало то ли сил, то ли времени, то ли, возможно, знаний и навыков. Это первое. И второе: малое и среднее предпринимательство сейчас в связи с инфляцией и увеличением спроса начали вырастать из установленных по этим программам поддержки планок максимального дохода. Соответственно, они уже не могут классифицироваться как малый и средний бизнес и претендовать на льготное финансирование. Теперь, как мы говорили раньше, они могут рассчитывать на стандартные меры поддержки со стороны государства, в том числе субсидирование, — они есть не только для малого бизнеса.

Какие факторы, на ваш взгляд, определяют уровень инфляции в 2024 году?

Если можно было бы описать ключевую причину нынешней инфляции одной фразой, то я бы сказала, что мы как страна живём не по средствам.

Экономика России в определённой степени перешла на оборонно-промышленные рельсы, вливание государственных финансов в эту сферу значительно выросло за последние два года. И при этом не произошло сворачивания другого весьма существенного направления госрасходов — разного рода мер поддержки. Я имею в виду государственные программы повышения рождаемости, поддержки многодетных и малоимущих, молодых матерей, программы по материнскому капиталу. А также программы поддержки предпринимательства, в том числе молодёжного предпринимательства, поддержки промышленных предприятий и сельского хозяйства и другие. То есть сейчас, несмотря на достаточно существенное отвлечение средств на оборонную промышленность, а также поддержку участников СВО и их семей, государство продолжает вкладывать деньги в различные программы, предполагающие серь­ёзные объёмы расходов из бюджета. И на мой взгляд, нынешняя инфляция подкармливается как раз существенным вливанием средств одновременно по всем этим направлениям. Кроме того, инфляция подпитывается и тем, что у нас не осталось, по данным статистики, тех, кому недостаточно денег на еду, на высоком уровне находится число тех, кому средств практически хватает на удовлетворение своих потребностей.

Официальные цифры инфляции выглядят не очень пугающе, однако они рассчитываются по стандартному набору товаров и услуг. Но цены на некоторые товары и услуги выросли едва ли не кратно. Существуют ли оценки, насколько просел реальный уровень жизни среднего человека?

Да, официальные цифры сейчас крайне оптимистичны. Но в то же время надо отметить, что сейчас вливается достаточное количество денежной массы по различным социальным программам, что позволяет людям не так пугаться инфляции, как это было, например, в девяностые. Тогда зарплаты сохранились на прежнем уровне, а цены в магазинах выглядели пугающе. Сейчас плавное повышение цен, как и плавное повышение ключевой ставки, не оказывает жёсткого влияния на среднюю потребительскую корзину как раз в связи с тем, что население постоянно подпитывается разными государственными программами.

Сильнее всего инфляцию ощущает средний класс. Это те, кому не положено никаких программ поддержки и при этом составляющие их потребительской корзины заметно скакнули в цене: хорошая рыба, икра, морепродукты, экзотические овощи и фрукты. Их возможность потреблять на том же уровне, что и раньше, снизилась. Но это относительно небольшая доля населения.

А та часть населения, которая использует продукты первой необходимости, медикаменты первой необходимости, да ещё и получает дополнительные регулярные денежные выплаты, не так остро ощущает сложность момента. Например, выросли цены на авиаперелёты, но их это не волнует, потому что они и раньше не имели возможности пользоваться этими услугами. Поэтому, как ни странно, сейчас меньше всего пострадали малоимущие и те, чей уровень жизни ниже среднего. Совсем, на мой взгляд, не пострадали и те, кто сейчас будет платить повышенный НДФЛ, потому что их основной доход идёт всё-таки не от зарплат, а от депозитов и других инвестиционных инструментов.

Принимаются ли в стране какие-то ещё антиинфляционные меры кроме высокой ключевой ставки?

Из инструментов денежно-кредитной политики могу назвать как раз рост ключевой ставки, направленный на изменение модели потребления в сторону модели сбережения. К тому же, возможно, в чём-то помогает закрытие границ и уход из страны привычных брендов, что лишает людей возможности приобретать желаемое, сокращая приток денег в экономику.

Но в любом случае повторю: государство одной рукой через Центробанк пытается справиться с инфляцией посредством повышения ключевой ставки, а другой создаёт условия для её роста. Текущая инфляция, на мой взгляд, является следствием того, что в достаточно сложные времена — в период санкционного давления, закрытия границ во время специальной военной операции — сохраняются все программы, постоянно пополняющие денежную массу в стране.

ЦБ повысил не только ключевую ставку, но и прогноз по инфляции. Ожидаете ли вы дальнейшего повышения ставки?

Да, вероятно, инфляция будет расти до тех пор, пока не изменится объём государственных расходов — мы уже говорили об этом раньше. В то же время резкое изменение её уровня тоже вряд ли произойдёт: повторю, что благодаря постепенному развитию ситуации и банки, и промышленники, и торговые сети уже к ней подготовились и адаптировались. Предполагаю, что ещё примерно два-три месяца, возможно, чуть больше, возможно, даже до конца года существенных изменений не произойдёт ни с ценами, ни с инфляцией, ни с кредитами, ни с депозитами.

И, безусловно, все эксперты ожидают дальнейшего повышения ставки в течение ближайших трёх месяцев. И опять же — станет ли оно существенным фактором для замедления инфляции? В этом есть сомнения.

Как вы оцениваете экономическую ситуа­цию в Пермском крае?

В новых условиях перед Пермским краем стоит задача менять структуру своей экономики. Наш регион имеет явную промышленную специализацию, его конкурентным преимуществом всегда было наличие крупнейших промышленных предприятий. Однако последние годы принесли серьёзные изменения: пандемия, санкции, поворот на экологически бережное производство, — и они требуют изменений и в структуре экономики Пермского края.

Первое — это «зелёный» поворот промышленности, но также планируется не только поддержка тех столпов, на которые традиционно опиралась экономика региона, но и использование новых выигрышных сторон Пермского края.

Прежде всего это выгодное географическое положение региона, особенности климата, особенности водных маршрутов, различные природные достопримечательности. Безу­словно, они должны стать одной из опор для развития туристической отрасли. Также диверсификация экономики возможна за счёт усиления креативной экономики, улучшения инфраструктуры.

Тем более что не исключено снижение прибыльности основных промышленных предприятий края. Они в значительной части работают на экспорт, и, несмотря на то что они переориентировались на рынки Китая и других стран, существуют определённые риски в связи с увеличением санкционного давления.

Особенностью региона является достаточно выраженное социально-экономическое неравенство. Несмотря на высокий средний уровень заработных плат, у нас достаточно сильно расслоение. Небольшой сегмент высоких и крайне высоких зарплат даёт хороший средний показатель, несмотря на существенное количество людей с зарплатами вокруг прожиточного минимума.

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