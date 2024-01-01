Фестиваль керамики, арт-завтрак и цыганская вечеринка Афиша уикенда 2-4 августа Поделиться Твитнуть

Вечер пятницы — для своевременной музыки! Сегодня в «ИльТЮЗионе» выступят фолк-проекты «Варья» и «Три балалайки». Творчество «Варьи» можно отнести к этно-электронике. Уникальность проекта в том, что материал для композиций его основательницы Варвара Шилоносова и Анастасия Попова собирают в экспедициях по Пермскому краю. В результате в их репертуаре — обрядовые, колыбельные, любовные песни, причитания и частушки. «Три балалайки» — проект топ-балалаечника России, лауреата международных музыкальных конкурсов Андрея Кирякова. Он играет на трёх балалайках одновременно музыку любой сложности. Гостям «ИльТЮЗиона» он уже знаком — на «Театральной бессоннице» ему жарко аплодировали любители и академического искусства, и попсы, и рока.

Участники киноклуба «Кино, вино и домино» под аккомпанемент вина обсуждают незаслуженно незамеченные фильмы, новые картины, режиссёрские дебюты и киноленты, которых нет в прокате. На ближайшей встрече будут смотреть картину «Однажды» ирландского режиссёра Джона Карни, вышедшую в 2007 году. Это рассказ о двух родственных душах, которым удалось найти друг друга в толчее дублинских улиц. Он — уличный музыкант, которому недостаёт уверенности в себе, чтобы исполнять свои собственные песни. Она — юная мать, пытающаяся найти своё место в этом чужом, новом для неё городе. И как только они встречаются, каждому из них удаётся разглядеть в другом его талант и помочь осуществить то, о чём раньше лишь мечталось.

Тёплая уютная встреча в небольшом кругу творческих людей. Участников ждёт завтрак с видом на Каму в красивой атмосфере, во время которого каждый создаст собственную картину. Уметь рисовать не обязательно — профессиональный художник расскажет, что с чем смешивать и куда наносить. В стоимость входит угощение и все необходимые материалы. Забронировать место можно на сайте студии «Авокадо», которая организует мероприятие.

Пермскому зоопарку исполнился 91 год. Пермяков приглашают отпраздновать это событие. В старом комплексе зоопарка на ул. Монастырской будет организована развлекательная программа «Путешествие по континентам» с ведущими и специальным гостем. Также можно будет понаблюдать за показательным кормлением разных обитателей зоопарка: капибар, белых медведей, сурикатов и носух, попугаев, обезьян, львов, пумы и тигрицы.

В Прикамье в десятый раз пройдёт фестиваль керамики и творческих индустрий «Terra cotta. Сотворение мира». Он является одним из первых ландшафтных фестивалей России. В небольшом уральском посёлке участники и гости создают собственную творческую вселенную, делятся тайнами лепки, декорирования, гончарного ремесла. Гостей фестиваля ждёт ярмарка «Промыслов и смыслов» от мастеров Пермского края и мастеров-керамистов вильвенской арт-резиденции. Жители Александровского округа также наполнят ярмарку изделиями из текстиля, дерева, камня. Ещё в программе: мастер-классы по обжигу, обвару, лепке и декорированию керамики, горячее питание на поляне, выставка керамических работ «Сотворение мира». Главное событие фестиваля — ночной обжиг большой керамической скульптуры, который произойдёт на закате, в 21:30, под звуки музыки и слаженную работу мастеров.

В баре Sabotage 3 августа по традиции отмечают день рождения цыганской королевы. Это долгожданный праздник жизни, любви, лета, полный объятий, музыки, веселья и неожиданных сюрпризов. В программе: выступление цыганского ансамбля, разговоры с гадалкой, хоббихорсинг, еда, напитки, а с 22:00 — музыка и танцы до рассвета. На вечеринке будет дресс-код — нужно одеться по-цыгански.

Музей «Хохловка» приглашает на фестиваль-реконструкцию «На Хохловских холмах», который позволит окунуться в атмосферу Средневековья. На ристалище — главной площадке фестиваля — пройдут поединки турнира Parma Challenge. Участники турнира могут использовать в состязаниях различные виды оружия: мечи, топоры, алебарды, фальшионы. Зрелищные сражения бойцов, облачённых в железо, не оставят никого равнодушным. Также гости увидят представления театра «Рейнеке» и изучат устройство исторического походного лагеря, а интерактивные площадки фестиваля дадут возможность превратиться из зрителей в создателей и соавторов: принять участие в мастер-классах, попробовать себя в ремёслах и состязательных площадках, изучить историю с новой, практической стороны. На детской площадке для юных гостей подготовлены турнир по фехтованию, народные детские игры, потешные площадки и мастер-классы.

Практически каждый пермяк знает, что историю нашего города отсчитывают от начала строительства Егошихинского медеплавильного завода, а Разгуляй является исторически первым центром Перми. Погрузиться в «дебри Разгуляя» пермякам и гостям города предлагает экскурсия с одноимённым названием. Участники прогулки узнают, как было выбрано место для Егошихинского завода, как был основан городской посёлок, с чего начинался Первогород, и многое другое. Продолжительность экскурсии — 2 часа.

Центр городской культуры вместе с граффити-магазином Plus Market вновь собирают желающих прокачать скетчинг — технику рисования быстрых набросков. Встреча ориентирована для всех увлечённых граффити-культурой. Скетчлисты и планшеты для рисования выдадут, а вот маркеры и прочие мелочи лучше взять свои. Правила те же: у участников будет два часа, чтобы нарисовать стритскетч по заданной теме. В 19:00 подведут итоги батла.

В качестве названия фильма режиссёры Келли О’Салливан и Алекс Томпсон использовали театральный термин: «призрачный свет», или ghostlight, он обозначает лампу, которая остаётся включенной на сцене на ночь. Обычай всегда оставлять сцену освещённой уходит корнями в викторианский театр. Считалось, что свет отпугивает призраков и злых духов. Традиция до сих пор существует в Америке, во всех театрах Бродвея ночью горит «призрачный свет». Главный герой фильма — холодный и замкнутый Дэн — оказывается задействованным в любительской постановке «Ромео и Джульетты». Неожиданно его изначальный скепсис сменяется обретением надежды, когда он начинает чувствовать на себе исцеляющую силу искусства, способную не только помочь справиться со своими эмоциями, но и вновь объединить семью, находящуюся на грани распада.

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