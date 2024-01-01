Дом «пушных королей» и древний Плёс
Прекрасные и неочевидные направления путешествий по России
Побережье Краснодарского края, Москва, Санкт-Петербург, Казань традиционно считаются летними направлениями для путешествий по России. Однако стоит присмотреться к «непроторённым дорожкам». Старообрядческие сёла русского Севера, многочисленные живописные реки Пермского края, древние аулы в горах Кабардино-Балкарии, креативные пространства художников Суздаля и Плёса, спортивные гонки по Алтаю и заплывы на живописных озёрах. «Компаньон magazine» собрал необычные направления для путешествий по России, выбирайте на свой вкус и отправляйтесь любоваться красотами нашей родины.
Михаил Белобородов, руководитель Пермского яхтенного центра, почётный член Пермской краевой федерации парусного спорта
Река Кама пересекает весь Пермский край с севера на юг. Плотины — Воткинской ГЭС в Чайковском и Камской ГЭС в Перми — создают два водохранилища, превращая реку практически в море. Притоки Камы текут с запада и востока, образуя огромную акваторию для интересных и познавательных круизов по воде.
Путешествовать можно на больших круизных теплоходах, останавливающихся в крупных городах — Чайковском, Перми, Березниках и Соликамске, в которых для туристов организуются экскурсии по основным достопримечательностям края.
Если у вас есть яхта или катер, можно обойти оба водохранилища, зайти во все крупные притоки Камы — Чусовую, Сылву, Обву, Иньву, Косьву, Яйву, Вишеру. Только для этого потребуется всё лето, а может быть, и два.
В Воткинском водохранилище из населённых пунктов интересны современный город Чайковский, исторические Елово, Оса, красивые заливы на правом берегу, образованные речками Сухой и Головнихой. Никого не оставит равнодушным сам город Пермь.
Камское водохранилище — это Хохловка, современная Добрянка, Ильинский на реке Обве, Чёрмоз, Майкор на Иньве, Пожва, Таман, Орёл, Усолье, Березники, Соликамск с его храмами, Боровск. Очень много красивых заливов, защищённых от сильных ветров. В верховьях Камы чистая проточная вода с песчаными берегами, на Вишере — скалы, небольшие посёлки (правда, пройти туда можно только на судне с небольшой осадкой). Чусовая и Сылва в районе устья широкие, постепенно сужаются, становятся извилистыми и очень красивы вверх по течению, их берега — крутые скалы, лес, много исторических мест. Мне особенно понравилась Яйва — левый приток Камы, напротив Орла. Это удивительная река с очень чистой водой, песчаными пляжами, огромными соснами и ряжевой опорой посредине русла.
С оборудованными причалами в городах и посёлках пока проблематично. В крупных городах есть причалы для больших судов, в других — старые пристани (зачастую разрушающиеся), построенные в давние советские годы. Есть лодочные базы. На яхте можно встать к пирсу в яхт-клубе Чайковского, Степаново (это Удмуртия, 30 км от Воткинска), на базе отдыха в Елово, в Осе. Есть несколько яхт-клубов выше Камской ГЭС в Перми, на Сылве, рядом с Добрянкой, в Соликамске и Боровске, остальные стоянки на якоре или у необорудованного берега. Инфраструктура для путешествий по рекам Пермского края практически отсутствует. Не хватает причалов, оборудованных электричеством и водой, яхт-клубов, топливных заправок.
Для популяризации и развития яхтенного туризма мы решили выпустить «Лоцию Камского и Воткинского водохранилищ для катеров и яхт». В ней описаны все значимые места, заливы, стоянки, достопримечательности для планирования водного путешествия. Книга будет важна яхтсменам, водномоторникам, а также всем людям, интересующимся Пермским краем, его историей. Надеемся, что Лоция поможет правительству Пермского края принять верные решения и необходимые шаги в сфере развития туризма и водной инфраструктуры для него. Также она пригодится бизнесу, развивающему водный туризм. В настоящий момент отпечатан небольшой пробный тираж «Лоции Камского водохранилища для катеров и яхт». Он будет роздан яхтсменам, водномоторникам, яхт-клубам, туристическим базам, профильным учреждениям для ознакомления и внесения предложений для доработки окончательного варианта «Лоции Камского и Воткинского водохранилищ». Экспедиция по Воткинскому водохранилищу закончилась в начале июля, сейчас началась обработка результатов. Также нами разработан сайт https://permwaterpilot.ru/, на котором будет размещена вся информация из Лоции. Сейчас проводится его наполнение материалами.
Милана Фёдорова, краевед, экскурсовод
Очень интересна Республика Коми. Это наш северный сосед. Я предложила бы начать с города Сыктывкара, с музея археологии и этнографии Коми НЦ УрО РАН, где хранится замечательная коллекция пермского звериного стиля, правда, иногда сами сыктывкарцы называют его «печорским». Но и это нам на руку. Потому что исток великой северной реки Печоры исторически находится в Чердынском уезде Пермской губернии! Сейчас это Троицко-Печорский район Республики Коми, где тоже очень интересно побывать. У Троицко-Печорского района даже герб такой же, как у Чердыни.
Район интересен свой природой и Печоро-Илычским заповедником, на территории которого находится плато Маньпупунёр.
Дирекция Печоро-Илычского заповедника находится в посёлке Якша, который стоит на реке Печоре. Она располагается в старинном доме, который в XIX веке был построен для известных чердынских купцов Алиных, тех самых «пушных королей», которые вели с Печорой активную торговлю. С севера, с Печоры, они везли рыбу, дичь, пушнину, точильный камень, а на Печору — зерно и, как бы сейчас сказали, товары народного потребления. Жизнь в тех краях начиналась тогда, когда приходили алинские караваны судов. Ещё в Якше работает первая в мире опытная лосиная ферма, где занимаются одомашниванием лосей. Ферме более 70 лет.
Следующая очень интересная локация — старообрядческое село Усть-Цильма. Это уголок Древней Руси, сохранившийся внутри национальной республики. Село основано в середине XVI века новгородцем Ивашкой Ласткой, там добывали серебро и медь. Интересен их праздник Горка, который отмечается в июле в Петров день. Нарядные местные жители собираются в центре села, поют песни, водят хороводы. А накануне Горки отмечают Петровщину — варят кашу на берегу Печоры и поминают усопших родственников. Корни праздника Горка идут в прошлое и связаны со встречей алинских караванов. К Петрову дню алинские караваны доходили до Усть-Цильмы, и селяне их встречали и радовались.
Если хочется национальной изюминки Коми, то можно посетить село Ижма на реке Ижме. Коми-ижемцы представители своей национальности, из всех народов коми они наиболее предприимчивые, зажиточные. В посёлке Ижма стоят огромные дома — двухэтажные северные избы, подобные тем, которыми мы восхищаемся в Архангельской области. Это огромные домища в два этажа и с 12 окнами по фасаду. Ижемцы переняли у соседей-ненцев занятие и тоже стали оленеводами. Их традиционный праздник — Луд, то есть луг. Это праздник макушки лета. Они его празднуют в первой половине июля: в традиционных нарядах с песнями идут по селу, а потом уезжают на луг, где происходят самые разные интересные действа.
Республика Коми интересна со всех сторон. Кому хочется погрузиться в науку — это музеи Сыктывкара, кто едет за природой — в Троицко-Печорский район, за этнографией — в Усть-Цильму и Ижму.
За современной историей советую отправиться в Ухту. Здесь, на реке Ухте, началась первая в стране добыча нефти. Это первые предприятия промышленной России, там работает прекрасный музей с хорошей экспозицией. Ещё Ухта — это Ухтпечлаг, один из островков ГУЛАГа.
Другая глубинка — местечко Керчомъя Усть-Куломского района. Здесь два интересных момента. Художник-импрессионист Василий Кандинский в университете учился на правоведа, увлекался этнографией и ездил для сбора этнографических сведений к зырянам (историческое название народа коми). Он доехал до Усть-Кулома и до Керчомъи, там изучал народный костюм, быт, роспись по дереву, прялки. Элементы расписных коми-зырянских прялок мы видим в его импрессионистской живописи. Кандинский говорил: «В моей жизни было два самых сильных впечатления: путешествие в Париж и путешествие в глубинку Вологодской деревни к коми-зырянам».
Нам Керчомъя тоже важно. При Екатерине II строили Северный Екатерининский канал, чтобы соединить бассейн Печоры с бассейном Камы и напрямую по воде доставлять грузы. Канал заброшен, но до северной его части от Керчомъи всего несколько километров. А ещё здесь пролегает старый путь из зырянской земли в пермскую и из пермской — в зырянскую.
Евгения Бухаринова, соорганизатор проекта Cooperative Travel
Концепция нашего проекта не про направления и туризм в чистом виде. Мы создаём путешествия для самоисследования и вдохновения, путешествия, которые помогают людям в реализации своего потенциала. В наши поездки включены письменные и нарративные практики, иногда телесные, а также знакомство с локациями и проектами, которые могут быть интересны творческим людям. Мы составляем программу так, чтобы участники поездки смогли отдохнуть и что-то понять про себя. Cooperative Travel организует путешествия уже три года, мы набираем небольшие группы до 12 человек. Удобная одежда, блокнот и ручка — вот то, что нужно для наших путешествий.
Наши поездки в старинные русские города Суздаль и Плёс связаны с темой развития территории и творчества. В Суздале мы посетим «Мира Центр», креативное пространство, которое находится в здании XIX века. Здесь устраивают выставки художники, приезжают с концертами музыканты, режиссёры ставят спектакли. У «Мира Центр» есть несколько проектов, например сельский театр, выставочная платформа «Ларец», междисциплинарная площадка «ГЭС на Нерли». Заедем в село Палех, известный центр русского художественного промысла, посетим арт-пространство «Гнездо», встретимся с местными художниками. В Плёсе погуляем по старому городу, посетим несколько музеев, среди них — Дом-музей И. И. Левитана.
Если мы едем в горы, то выбираем нетуристические места, чтобы побыть в тишине и уединении. Одно из наших направлений — это Кабардино-Балкария, там мы ездим в Чегемское ущелье, в Верхнюю Балкарию, живём в древних балкарских сёлах. Это возможность приехать на несколько дней в горы, погулять, побыть в природе, уделить время себе, практикам и исследованию себя. Там есть отличные хайкинговые тропы, есть что посмотреть в округе. Здорово, что можно забраться в горы, в не самое туристическое место, и побыть в тишине, наедине с собой.
Другой наш формат — это digital-детокс-туры по Пермскому краю. Мы выезжаем на глухие турбазы, которые находятся глубоко в лесу, где поблизости нет деревень и сёл. На такие вылазки есть спрос, в таком отдыхе нуждаются те, кто, как правило, работает с большим количеством информации и людей. Это возможность отключиться от бытовых дел, посвятить время себе, обратить на себя внимание. Отключив Интернет и соцсети, люди получают больше времени, энергии, свежих идей.
Также в начале сентября мы планируем этнографический тур в Карелию: посетить древнюю деревню Кинерма, поморские сёла, остров Кижи, познакомиться с местной кухней, проектами местных ремесленников. В будущем хотелось бы развивать поездки по творческим локациям, посетить посёлок Пушкинские Горы, где находятся музей-заповедник Михайловское, Тригорское и Петровское имения, могила Пушкина и дом, где жил Сергей Довлатов. В Свердловской области хотелось бы посетить креативный кластер «На Заводе» в Сысерти.
Александра Посохина, продюсер проектов «Первое Пермское Беговое»
В какой-то момент спорт стал не просто хобби, занятием для поддержания фигуры, выносливости и здоровья, а образом жизни. Спорт стал способом путешествовать. Я уже давно «привязываю» отпуск к стартам и локациям.
Ежегодно в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области проходит большой двухдневный спортивный фестиваль с велогонкой, с ориентированием, с ходьбой, с трейлом. А ещё там коллекция произведений современного искусства и архитектуры под открытым небом, более 40 гигантских скульптур. Мне давно хотелось побывать в «Никола-Ленивце», и в 2021 году я решила: «Прекрасный повод пробежать 35 км трейла!» Так я осмотрела весь парк бегом. Я не еду занимать первые места, я спортсмен-любитель, но мои скорости и мой уровень подготовки позволяют мне участвовать в соревнованиях и этим наслаждаться. У меня заранее посыл: «Я еду и смотрю по сторонам, бегу и смотрю». Для меня это суперважно. Это мой основной принцип.
Уже шесть лет с друзьями мы ездим на озеро невероятной красоты — Тургояк в Челябинской области. Каждое лето там проходит заплыв, на который съезжаются спортсмены со всей страны. В первый год мы плыли милю, в этом году плывём 5 км. Это такой «пионерский лагерь» прямо на берегу озера, особенная атмосфера, все участники очень заряженные, пловцы.
У меня есть виш-лист, где бы мне хотелось побывать на стартах. Долгое время это был Алтай, я мечтала его посмотреть. Выяснилось, что это возможно! Через Алтайские горы по Чуйскому тракту устраивают велогонку, единственные сегодня в России соревнования по экстремальному триатлону мирового уровня. Мы с ребятами собираемся принять в ней участие. Это невероятная гонка на велосипеде на 180 км, заплыв по холодному озеру и трейл на природе. Получается комбо-путешествие: я любуюсь красивой природой, когда еду на велосипеде, бегу или плыву.
Всем начинающим любителям спортивных путешествий советую выбирать понятные локации. Пробежать Московский марафон или «Белые ночи» в Питере. Посетить необычный ночной забег в Перми, который состоится 17 августа. В нём смогут принять участие и профессионалы, и новички. Трасса будет пролегать по центру города, регистрация уже открыта. Городские локации удобны тем, что здесь понятная логистика: как доехать, где остановиться на ночлег. Ещё интересна серия забегов по «Золотому кольцу», на Кавказе, в таких городах, как Кисловодск, Ессентуки. Обращайте внимание на четыре вещи: место, дистанция, организаторы, бюджет. Локация для гонки должна быть понятной, удобной и безопасной для путешественника. Дистанция соразмерна силам. Организаторы, которые имеют большой опыт за плечами и зарекомендовали себя, делают безопасные и комфортные события с большим набором сервисов: организуют пункты питания, питья, команду волонтёров, охраняемый палаточный лагерь для проживания. Чем ближе спортивное путешествие, тем бюджетнее. Например, старты на Урале обойдутся дешевле, чем на Кавказе, но много настоящих спортивных вызовов и красивых локаций.
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