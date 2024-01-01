Дом «пушных королей» и древний Плёс Прекрасные и неочевидные направления путешествий по России Поделиться Твитнуть

Побережье Краснодарского края, Москва, Санкт-Петербург, Казань традиционно считаются летними направлениями для путешествий по России. Однако стоит присмотреться к «непроторённым дорожкам». Старообрядческие сёла русского Севера, многочисленные живописные реки Пермского края, древние аулы в горах Кабардино-Балкарии, креативные пространства художников Суздаля и Плёса, спортивные гонки по Алтаю и заплывы на живописных озёрах. «Компаньон magazine» собрал необычные направления для путешествий по России, выбирайте на свой вкус и отправляйтесь любоваться красотами нашей родины.

Михаил Белобородов, руководитель Пермского яхтенного центра, почётный член Пермской краевой федерации парусного спорта

Река Кама пересекает весь Пермский край с севера на юг. Плотины — Воткинской ГЭС в Чайковском и Камской ГЭС в Перми — создают два водохранилища, превращая реку практически в море. Притоки Камы текут с запада и востока, образуя огромную акваторию для интересных и познавательных круизов по воде.

Путешествовать можно на больших круизных теплоходах, останавливающихся в крупных городах — Чайковском, Перми, Березниках и Соликамске, в которых для туристов организуются экскурсии по основным достопримечательностям края.

Если у вас есть яхта или катер, можно обойти оба водохранилища, зайти во все крупные притоки Камы — Чусовую, Сылву, Обву, Иньву, Косьву, Яйву, Вишеру. Только для этого потребуется всё лето, а может быть, и два.

В Воткинском водохранилище из населённых пунктов интересны современный город Чайковский, исторические Елово, Оса, красивые заливы на правом берегу, образованные речками Сухой и Головнихой. Никого не оставит равнодушным сам город Пермь.

Камское водохранилище — это Хохловка, современная Добрянка, Ильинский на реке Обве, Чёрмоз, Майкор на Иньве, Пожва, Таман, Орёл, Усолье, Березники, Соликамск с его храмами, Боровск. Очень много красивых заливов, защищённых от сильных ветров. В верховьях Камы чистая проточная вода с песчаными берегами, на Вишере — скалы, небольшие посёлки (правда, пройти туда можно только на судне с небольшой осадкой). Чусовая и Сылва в районе устья широкие, постепенно сужаются, становятся извилистыми и очень красивы вверх по течению, их берега — крутые скалы, лес, много исторических мест. Мне особенно понравилась Яйва — левый приток Камы, напротив Орла. Это удивительная река с очень чистой водой, песчаными пляжами, огромными соснами и ряжевой опорой посредине русла.

С оборудованными причалами в городах и посёлках пока проблематично. В крупных городах есть причалы для больших судов, в других — старые пристани (зачастую разрушающиеся), построенные в давние советские годы. Есть лодочные базы. На яхте можно встать к пирсу в яхт-клубе Чайковского, Степаново (это Удмуртия, 30 км от Воткинска), на базе отдыха в Елово, в Осе. Есть несколько яхт-клубов выше Камской ГЭС в Перми, на Сылве, рядом с Добрянкой, в Соликамске и Боровске, остальные стоянки на якоре или у необорудованного берега. Инфраструктура для путешествий по рекам Пермского края практически отсутствует. Не хватает причалов, оборудованных электричеством и водой, яхт-клубов, топливных заправок.

Для популяризации и развития яхтенного туризма мы решили выпустить «Лоцию Камского и Воткинского водохранилищ для катеров и яхт». В ней описаны все значимые места, заливы, стоянки, достопримечательности для планирования водного путешествия. Книга будет важна яхтсменам, водномоторникам, а также всем людям, интересующимся Пермским краем, его историей. Надеемся, что Лоция поможет правительству Пермского края принять верные решения и необходимые шаги в сфере развития туризма и водной инфраструктуры для него. Также она пригодится бизнесу, развивающему водный туризм. В настоящий момент отпечатан небольшой пробный тираж «Лоции Камского водохранилища для катеров и яхт». Он будет роздан яхтсменам, водномоторникам, яхт-клубам, туристическим базам, профильным учреждениям для ознакомления и внесения предложений для доработки окончательного варианта «Лоции Камского и Воткинского водохранилищ». Экспедиция по Воткинскому водохранилищу закончилась в начале июля, сейчас началась обработка результатов. Также нами разработан сайт https://permwaterpilot.ru/, на котором будет размещена вся информация из Лоции. Сейчас проводится его наполнение материалами.

Милана Фёдорова, краевед, экскурсовод

Очень интересна Республика Коми. Это наш северный сосед. Я предложила бы начать с города Сыктывкара, с музея археологии и этнографии Коми НЦ УрО РАН, где хранится замечательная коллекция пермского звериного стиля, правда, иногда сами сыктывкарцы называют его «печорским». Но и это нам на руку. Потому что исток великой северной реки Печоры исторически находится в Чердынском уезде Пермской губернии! Сейчас это Троицко-Печорский район Республики Коми, где тоже очень интересно побывать. У Троицко-Печорского района даже герб такой же, как у Чердыни.

Район интересен свой природой и Печоро-Илычским заповедником, на территории которого находится плато Маньпупунёр.

Дирекция Печоро-Илычского заповедника находится в посёлке Якша, который стоит на реке Печоре. Она располагается в старинном доме, который в XIX веке был построен для известных чердынских купцов Алиных, тех самых «пушных королей», которые вели с Печорой активную торговлю. С севера, с Печоры, они везли рыбу, дичь, пушнину, точильный камень, а на Печору — зерно и, как бы сейчас сказали, товары народного потребления. Жизнь в тех краях начиналась тогда, когда приходили алинские караваны судов. Ещё в Якше работает первая в мире опытная лосиная ферма, где занимаются одомашниванием лосей. Ферме более 70 лет.

Следующая очень интересная локация — старообрядческое село Усть-Цильма. Это уголок Древней Руси, сохранившийся внутри национальной республики. Село основано в середине XVI века новгородцем Ивашкой Ласткой, там добывали серебро и медь. Интересен их праздник Горка, который отмечается в июле в Петров день. Нарядные местные жители собираются в центре села, поют песни, водят хороводы. А накануне Горки отмечают Петровщину — варят кашу на берегу Печоры и поминают усопших родственников. Корни праздника Горка идут в прошлое и связаны со встречей алинских караванов. К Петрову дню алинские караваны доходили до Усть-Цильмы, и селяне их встречали и радовались.

Если хочется национальной изюминки Коми, то можно посетить село Ижма на реке Ижме. Коми-ижемцы представители своей национальности, из всех народов коми они наиболее предприимчивые, зажиточные. В посёлке Ижма стоят огромные дома — двухэтажные северные избы, подобные тем, которыми мы восхищаемся в Архангельской области. Это огромные домища в два этажа и с 12 окнами по фасаду. Ижемцы переняли у соседей-ненцев занятие и тоже стали оленеводами. Их традиционный праздник — Луд, то есть луг. Это праздник макушки лета. Они его празднуют в первой половине июля: в традиционных нарядах с песнями идут по селу, а потом уезжают на луг, где происходят самые разные интересные действа.

Республика Коми интересна со всех сторон. Кому хочется погрузиться в науку — это музеи Сыктывкара, кто едет за природой — в Троицко-Печорский район, за этнографией — в Усть-Цильму и Ижму.

За современной историей советую отправиться в Ухту. Здесь, на реке Ухте, началась первая в стране добыча нефти. Это первые предприятия промышленной России, там работает прекрасный музей с хорошей экспозицией. Ещё Ухта — это Ухтпечлаг, один из островков ГУЛАГа.

Другая глубинка — местечко Керчомъя Усть-Куломского района. Здесь два интересных момента. Художник-импрессионист Василий Кандинский в университете учился на правоведа, увлекался этнографией и ездил для сбора этнографических сведений к зырянам (историческое название народа коми). Он доехал до Усть-Кулома и до Керчомъи, там изучал народный костюм, быт, роспись по дереву, прялки. Элементы расписных коми-зырянских прялок мы видим в его импрессионистской живописи. Кандинский говорил: «В моей жизни было два самых сильных впечатления: путешествие в Париж и путешествие в глубинку Вологодской деревни к коми-зырянам».

Нам Керчомъя тоже важно. При Екатерине II строили Северный Екатерининский канал, чтобы соединить бассейн Печоры с бассейном Камы и напрямую по воде доставлять грузы. Канал заброшен, но до северной его части от Керчомъи всего несколько километров. А ещё здесь пролегает старый путь из зырянской земли в пермскую и из пермской — в зырянскую.

Евгения Бухаринова, соорганизатор проекта Cooperative Travel

Концепция нашего проекта не про направления и туризм в чистом виде. Мы создаём путешествия для самоисследования и вдохновения, путешествия, которые помогают людям в реализации своего потенциала. В наши поездки включены письменные и нарративные практики, иногда телесные, а также знакомство с локациями и проектами, которые могут быть интересны творческим людям. Мы составляем программу так, чтобы участники поездки смогли отдохнуть и что-то понять про себя. Cooperative Travel организует путешествия уже три года, мы набираем небольшие группы до 12 человек. Удобная одежда, блокнот и ручка — вот то, что нужно для наших путешествий.

Наши поездки в старинные русские города Суздаль и Плёс связаны с темой развития территории и творчества. В Суздале мы посетим «Мира Центр», креативное пространство, которое находится в здании XIX века. Здесь устраивают выставки художники, приезжают с концертами музыканты, режиссёры ставят спектакли. У «Мира Центр» есть несколько проектов, например сельский театр, выставочная платформа «Ларец», меж­дисцип­линарная площадка «ГЭС на Нерли». Заедем в село Палех, известный центр русского художественного промысла, посетим арт-пространство «Гнездо», встретимся с местными художниками. В Плёсе погуляем по старому городу, посетим несколько музеев, среди них — Дом-музей И. И. Левитана.

Если мы едем в горы, то выбираем нетуристические места, чтобы побыть в тишине и уединении. Одно из наших направлений — это Кабардино-Балкария, там мы ездим в Чегемское ущелье, в Верхнюю Балкарию, живём в древних балкарских сёлах. Это возможность приехать на несколько дней в горы, погулять, побыть в природе, уделить время себе, практикам и исследованию себя. Там есть отличные хайкинговые тропы, есть что посмотреть в округе. Здорово, что можно забраться в горы, в не самое туристическое место, и побыть в тишине, наедине с собой.

Другой наш формат — это digital-детокс-туры по Пермскому краю. Мы выезжаем на глухие турбазы, которые находятся глубоко в лесу, где поблизости нет деревень и сёл. На такие вылазки есть спрос, в таком отдыхе нуждаются те, кто, как правило, работает с большим количеством информации и людей. Это возможность отключиться от бытовых дел, посвятить время себе, обратить на себя внимание. Отключив Интернет и соцсети, люди получают больше времени, энергии, свежих идей.

Также в начале сентября мы планируем этнографический тур в Карелию: посетить древнюю деревню Кинерма, поморские сёла, остров Кижи, познакомиться с местной кухней, проектами местных ремесленников. В будущем хотелось бы развивать поездки по творческим локациям, посетить посёлок Пушкинские Горы, где находятся музей-заповедник Михайловское, Тригорское и Петровское имения, могила Пушкина и дом, где жил Сергей Довлатов. В Свердловской области хотелось бы посетить креативный кластер «На Заводе» в Сысерти.

Александра Посохина, продюсер проектов «Первое Пермское Беговое»

В какой-то момент спорт стал не просто хобби, занятием для поддержания фигуры, выносливости и здоровья, а образом жизни. Спорт стал способом путешествовать. Я уже давно «привязываю» отпуск к стартам и локациям.

Ежегодно в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области проходит большой двухдневный спортивный фестиваль с велогонкой, с ориентированием, с ходьбой, с трейлом. А ещё там коллекция произведений современного искусства и архитектуры под открытым небом, более 40 гигантских скульп­тур. Мне давно хотелось побывать в «Никола-Ленивце», и в 2021 году я решила: «Прекрасный повод пробежать 35 км трейла!» Так я осмотрела весь парк бегом. Я не еду занимать первые места, я спортсмен-любитель, но мои скорости и мой уровень подготовки позволяют мне участвовать в соревнованиях и этим наслаждаться. У меня заранее посыл: «Я еду и смотрю по сторонам, бегу и смотрю». Для меня это суперважно. Это мой основной принцип.

Уже шесть лет с друзьями мы ездим на озеро невероятной красоты — Тургояк в Челябинской области. Каждое лето там проходит заплыв, на который съезжаются спортсмены со всей страны. В первый год мы плыли милю, в этом году плывём 5 км. Это такой «пио­нерский лагерь» прямо на берегу озера, особенная атмосфера, все участники очень заряженные, пловцы.

У меня есть виш-лист, где бы мне хотелось побывать на стартах. Долгое время это был Алтай, я мечтала его посмотреть. Выяснилось, что это возможно! Через Алтайские горы по Чуйскому тракту устраивают велогонку, единственные сегодня в России соревнования по экстремальному триатлону мирового уровня. Мы с ребятами собираемся принять в ней участие. Это невероятная гонка на велосипеде на 180 км, заплыв по холодному озеру и трейл на природе. Получается комбо-путешествие: я любуюсь красивой природой, когда еду на велосипеде, бегу или плыву.

Всем начинающим любителям спортивных путешествий советую выбирать понятные локации. Пробежать Московский марафон или «Белые ночи» в Питере. Посетить необычный ночной забег в Перми, который состоится 17 августа. В нём смогут принять участие и профессионалы, и новички. Трасса будет пролегать по центру города, регистрация уже открыта. Городские локации удобны тем, что здесь понятная логистика: как доехать, где остановиться на ночлег. Ещё интересна серия забегов по «Золотому кольцу», на Кавказе, в таких городах, как Кисловодск, Ессентуки. Обращайте внимание на четыре вещи: место, дистанция, организаторы, бюджет. Локация для гонки должна быть понятной, удобной и безопасной для путешественника. Дистанция соразмерна силам. Организаторы, которые имеют большой опыт за плечами и зарекомендовали себя, делают безопасные и комфортные события с большим набором сервисов: организуют пункты питания, питья, коман­ду волонтёров, охраняемый палаточный лагерь для проживания. Чем ближе спортивное путешествие, тем бюджетнее. Например, старты на Урале обойдутся дешевле, чем на Кавказе, но много настоящих спортивных вызовов и красивых локаций.

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