Алина Комалутдинова «На Урале не отдыхают, а путешествуют» Тревел-блогер Максим Кудряшов — о том, какие красоты Пермского края стоит посмотреть любителям трекинга, каякерам и альпинистам и как правильно организовать поездку выходного дня Поделиться Твитнуть

Максим Кудряшов ведёт блог с 2012 года, с поездки на Полюд, которая полностью перевернула его представление о пермской природе. «Я стал больше фотографировать и выкладывать фотографии в блог, а потом пошла обратная связь от подписчиков: «потрясающе», «невероятно». Это здорово мотивировало! Я стал ездить круглый год. Пять дней работал в офисе, а в выходные — в поездках. Параллельно искал информацию в Интернете о природных объектах, но её почти не было. Тогда стал знакомиться с местными, общаться, читать книги по этой теме», — вспоминает он.

Спустя несколько лет он уволился с хорошей должности из Coca-Cola и ушёл с головой в туризм. Сегодня у его блога 56,8 тыс. подписчиков.

«Я занимаюсь развитием Пермского края в соцмедиа. Сам себе такую должность придумал!» — смеётся Максим Кудряшов и добавляет: «В моей работе много коллабораций с местными. Мне хочется, чтобы о красотах Пермского края узнало как можно больше людей. Ведь 80% пермяков знают разве что про Кунгурскую пещеру и Каменный город».

Сегодня Максим Кудряшов занимается организацией индивидуальных туров по краю и вместе с туроператором «Урал Турс» организует вертолётные путешествия на Северный Урал: на плато Маньпупунёр и перевал Дятлова.

«Мы хотим, чтобы вертолётные поездки стали доступнее, планируем развивать северные территории Красновишерского района, обзорные полёты по Вишере», — делится он планами.

Максим Кудряшов рассказал «Компаньон magazine», зачем путешествовать по Пермскому краю круглый год, какие скалы-камни стоит посмотреть и почему развитием пермского туризма должны заниматься местные.

Чем уникальна природа Пермского края

Мы живём на Урале, и климат тут суровый! Здорово, что по краю можно путешествовать почти круглый год: только два месяца непригодны для туризма — это апрель и вторая половина октября — первая половина ноября. На Урале природа смотрится в каждый сезон по-разному. Если ты где-то был зимой, это не значит, что такая же картинка будет летом.

Наш регион богат реками — их 29 тысяч, ещё около тысячи природных объектов, это скалы, камни, горы. Массово туризм в крае стал развиваться сравнительно недавно. Ведь это промышленный регион, много производств, заводов. До 2020 года было не до туризма.

Ещё силён советский стереотип: раз отпуск, то на море, на пляж, в Краснодарский край. Если турист, то надел на себя рюкзак и пошёл до точки в тайге: он ест, что найдёт под ногами, ловит рыбу. Сейчас представление об отдыхе и туризме начинает меняться. Можно путешествовать с удобством: жить в комфортных условиях, смотреть достопримечательности, и холод этому не помеха. Не нужно покупать снаряжение, туристу всё выдают: специальные зимние бахилы, тёплые варежки, куртки. Оделся тепло — и отправляйся смотреть край на снегоходах, валяться в снегу, любоваться ёлками.

По Уралу пешком: Колчимский камень и скалы-останцы

Про Усьвинские столбы знают многие, но за ними ещё есть красивые скалы-камни: Стрельный, Навислый, Омутной. Концентрация камней приходится на 20 км реки от посёлка Усьва, поэтому можно сделать радиальный пеший маршрут по камням: пройти их и вернуться обратно в посёлок.

Рекомендую сходить на Колчимский камень, он же Помянённый. Это отличный трекинговый маршрут за Красновишерск, в сторону посёлка Вая. Он идёт грядами: заходишь на первую — видно вторую и третью, можно гулять, пока хватит сил. Колчимский камень состоит из курумника, на горе много живописных скал-останцов высотой в несколько десятков метров. Это одно из самых красивых мест на Урале! Можно ходить летом, пешком, а можно зимой добраться на снегоходах.

Каякерам и сплавщикам: живописная Косьва

Пермский край — регион рек, здесь есть что посмотреть! Многие знают две живописные реки с большой концентрацией «камней» — прибрежных скал. Это Чусовая и Усьва. Путь по Чусовой от урочища Журавлик до посёлка Кын довольно простой. Это маршрут выходного дня. Второй по­пулярный маршрут — от посёлка Усьва до посёлка Мыс. Его протяжённость — 40 км, камни есть на первых 20 км, а потом — ничего. Сейчас местные ребята предлагают опцию: забирают с последнего камня, цепляют каяк к лодке и поднимают вверх по реке до посёлка Усьва. Это здорово: едешь обратно и снова камнями любуешься!

Ещё советую пройти по Вишере от посёлка Вая до Красновишерска, пройти по Берёзовой, по Койве. Очень живописны верховья Косьвы: мы проходили на лодках до заброшенного посёлка Усть-Тыпыл, заходили в речку Тыпыл, откуда видны гора Острый Тур, самая южная вершина плато Кваркуш, и гора Ослянка. У нас не так много локаций, откуда видны высокие горы Урала. Но в Усть-Тыпыл непросто добраться.

Альпинистам: ледопад на Омутном

Природный парк «Пермский» сейчас запрещает альпинистам забираться на красивые скалы-камни вроде Чёртова Пальца на Усьве и Ермака на Сылве. Из-за альпинистов камни испытывают большую нагрузку, могут разрушаться. Хотя нагрузку никто не замерял, камни берегут — это визитная карточка региона.

Можно подняться на живописный камень Большое Бревно на реке Усьве, на Великана, самый высокий камень на Чусовой. Зимой интересно забираться по ледопадам — ледникам, которые образуются на скалах. Такая гигантская «сосулька» нарастает на Омутном, куда часто зимой приезжают альпинисты.

Пермский край можно посмотреть на снегоходах, горных мотоциклах и болотоходах. На снегоходах и мотоциклах поднимаются на Полюд. В Чердынском районе, в районе Ныробского тракта, много болот, по которым можно гонять на квадроциклах с большими колёсами. Там классная рыбалка, есть гостевые дома, заправки.

«О земле и её красотах лучше всех расскажет местный»

В Пермском крае нет сезонности в плане туризма, у нас классные дороги, очень много достопримечательностей, как природных, так и социокультурных. Интерес к внутреннему туризму вырос после 2020 года, когда случилась пандемия ковида. Именно тогда в развитие туристической инфраструктуры включились местные жители, не пермяки. Строятся гостевые дома, получилось нормализовать питание, появились разные активности. Есть проблема маркетинга: местные не всегда могут рассказать о своих услугах, донести до широкой аудитории. Я с ними сотрудничаю: у моего блога есть аудитория, контент, я посещаю локации, рассказываю об их проектах и услугах.

Никто так интересно и увлекательно не расскажет о земле и её красотах, как тот, кто на ней живёт. Туризм на местах должны развивать местные: красновишерские, усьвинские, усть-койвинские, кыновские. Не должен приезжать пермяк и всё налаживать. Они рукастые, ремесленные, многое могут, но нужно им придать уверенности, рассказать об инициативах: ребятам не хватает насмотренности. Но это поправимо! Моя задача заключается в том, чтобы люди не уезжали, а зарабатывали деньги там, где родились. Я хочу показать, что в глубинке можно заработать денег, и это уже получается! Пермяки очень любят рассказывать о своей земле, они очень гостеприимные!

Что выбрать: палатка, гостевой дом или глэмпинг

Что выбрать: гостевой дом или палатку? Правильного ответа нет. Гостевые дома работают в Усьве, Кыне, Красновишерске, а кемпинг-площадок пока не сделали. Поэтому если ставить палатку, то в месте с шикарным видом и у реки. Также важно, чтобы было удобно собрать лагерь и уйти.

Появились оборудованные места, например, на Усьвинских порогах. Там можно встать с палаткой, а если её нет, то выдадут. Это локальная инициатива — проект развивают братья Грачёвы, инициативные ребята. У них есть свой гостевой дом, лодки, снегоходы. Мы делаем с ними много совместных проектов.

Гостевые дома и глэмпинги появляются, но их мало. Номерной фонд в крае старый, он заточен в основном под командировочных и сплавщиков. Нормального организованного питания до недавнего времени не было: туристы брали всё с собой. Сейчас открываются кафе. Например, в Усьве работает классный ресторан «Лес Усьва». Есть неплохие придорожные, как кафе «Ермак» перед Чусовым, которое «закрывает» потребность в горячей еде тем, кто едет дальше — в Кын, Губаху и Горнозаводский район. Туроператоры сотрудничают с местными: предупреди заранее, что приедет группа туристов, — и местная тётушка из деревни приготовит вкусный горячий обед. Но этого недостаточно, нужно больше точек питания, а многим необходимо пересмотреть меню, у туристов есть потребность в более изысканной еде.

Лайфхаки для отпугивания зверей

Вероятность нападения диких животных в лесу очень мала. Можно ходить по лесу, замечать множество следов, но самих зверей не видеть, а они тебя — да, видят, но не подходят. Они всегда стараются максимально дистанцироваться от человека.

Максимально опасные — это мамаши с детьми: лосиха, медведица, кабаниха. Самое оптимальное — вести себя в лесу максимально громко. Меня вот как научили медведя отпугивать? Заходишь в лес и орёшь: «Мишаня!» с периодичностью в 10 минут. Можно привязать к рюкзаку ложку, поварёшку и тарелку, чтобы звякали.

Если всё-таки встретил медведя, то нельзя поворачиваться к нему спиной. Нужно казаться максимально высоким, поднять руки, орать. Если есть петарда, постараться её достать, поджечь, но ни в коем случае не бежать. Медведь догонит за две секунды! Если он нападает, то либо защищает своё потомство, или сошёл с ума, шатун.

Почему нельзя прикармливать медвежат и других зверей

Всем известны истории про то, как любопытный медведь зашёл в лагерь туристов. Почему он так себя ведёт? Медведь большой и постоянно хочет есть, поэтому ему нужно определённое количество пищи, он всеядный. Если не спрятать еду, он учует её и придёт.

Но самый опасный медведь — это тот, которого покормили. Есть такое правило: покормил — значит убил. Не сразу, но впоследствии его придётся убить. Помню, как многие умилялись медвежатам, которые обитали около Ветлана: «Да что медвежонок сделает, только за ноги укусит! Покормлю». Но этого делать нельзя. Потому что как только медвежонок получает еду из рук человека, то он перестаёт его бояться, у него формируется ассоциация: человек — еда. Вот ты покормил медвежонка, он убежал в лес, за год вырос, уже большой, но помнит: человек даёт еду. Видит туристов и к ним бежит. А у человека, естественно, страх: на него бежит медведь! Как-то не так поведёшь себя, и медведь может убить, завалить. Поэтому и есть проблема «покормил — убил», других вариантов у лесников и охотоведов нет. Можно, конечно, в зоопарк сдать такого медведя…

Если подбегает медвежонок, лучше его шугануть. Они любят приходить к деревням, к помойкам. Если встаёте с лагерем, то прячьте еду так, чтобы она не издавала никаких запахов. Тем более не надо складывать еду к себе в палатку, иначе медведь придёт и туда. И лиса тоже. Волки — максимально безобидные обитатели леса: у них хватает своих дел, ходят стаями по своему ареалу обитания, днём спят, ночью охотятся. Они очень умные, их сложно поймать. Они, как санитары леса, регулируют популяцию. Человек зачастую их мало интересует. Но если они почувствуют, что ты себя очень плохо чувствуешь, то подождут, а потом «разберут на запчасти». Опасные волки — те, которых изгоняют из стаи. Волки-одиночки. Они могут напасть. Случалось, что волк утаскивал ребёнка.

Посмотреть за выходные: хребет Тулымский камень, заброшенные храмы

Многих пугает поход с палаткой, спальником и комарами. Но главное, проснуться рано утром, а дальше — всё как по накатанной! Можно в рамках маршрута одного дня посетить Усьву, заехать в Каменный город. Другой вариант — побывать в Кыне, походить по Чусовой и послушать увлекательные рассказы о тех местах учителя и краеведа из Кына Сергея Гринкевича.

В Красновишерске за один день можно посмотреть Полюд, Ветлан и камень Говорливый, но нужна «заброска» в те места и лодка. По Вишере дойти до Говорливого, мимо Ветлана и забраться на Полюд. Для этого не нужна специальная подготовка. Совсем простой маршрут можно проложить по Кунгурскому району: в Кунгурскую пещеру, потом — на камень Ермак и в Белогорский монастырь.

Искушённым путешественникам я бы посоветовал ехать за Красновишерск по направлению посёлка Вая через посёлок Золотанка. Тоже нужна «заброска», но это того стоит: плато Кваркуш, красивая конусообразная гора Шудья-Пендыш. Ну, и север края: гора Ослянка Кизеловского района. Вишерский заповедник, горный хребет Тулымский Камень, самая высокая точка в Пермском крае. Маршрут «Тулымское кольцо», заповедник Басеги. Но посещение только через одобренную заповедниками заявку. Добраться туда можно и на вертолёте.

Старинные заводы почти не сохранились, а самый уцелевший — это строгановский Кын-завод. В Чердынском районе есть множество интересных заброшенных старинных храмов, в какую деревню ни загляни: Пянтег, Пыскор, Камгорт, Вильгорт, Ныроб. Что касается посёлков-призраков, то это Кизеловский, Губахинский, Гремячинский районы. Посёлки Юбилейный, Коспашский, Старая Губаха. Да много где можно поискать «постапокалипсис».

Что взять с собой в путешествие по Пермскому краю

В путешествие на автомобиле можно брать всё, что влезет в багажник. Я постоянно тестирую что-то новое: грелки для рук с USB, электроодеяло. Если это пеший поход, то нужны базовые вещи. Дождевик летом, удобная одежда, репелленты от клещей и желательно трекинговая обувь. Некоторые умудряются пойти в сланцах — не надо так!

В аптечку нужно положить индивидуальные лекарства, аспирин, анальгин, кровоостанавливающее, жгуты, бинты и средство против аллергии. В путешествии по краю есть большая вероятность подвернуть ногу.

Что привезти: камень с древним аммонитом

В Пермском крае артефакты и сувениры иногда валяются прямо под ногами: красивые камни с отпечатками древних аммонитов и трилобитов, камни с мхами и лишайниками, окаменевшие деревья, кости, артефакты времён горнозаводской цивилизации — чугунные крепежи с барок на Чусовой.

Если вдруг соберётесь на камень Ветлан в Красновишерском районе, советую внимательно смотреть себе под ноги и иногда переворачивать попадающиеся по дороге камни. Однажды я нашёл там булыжник, а на нём — отпечатки обитателей древнего Пермского моря! Что-то особенное можно обнаружить и на берегах пермских рек, например у камских скал. Многие интересные артефакты пермского звериного стиля ещё лежат в земле, и их находят в Чердынском районе, в Кыне. Вероятность встретить такую находку не нулевая.

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