Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский период стал банкнотой Пермская печатная фабрика Гознака разрабатывает собственную сувенирную стратегию Поделиться Твитнуть

Сувенирная банкнота «Пермский краеведческий музей: пермский период» заняла первое место в номинации «VIP-сувенир» недавно прошедшего конкурса «Пермский сувенир», организованного Министерством по туризму Пермского края. Необычный памятный предмет пользуется спросом у туристов и интересом в СМИ. Эта банкнота выглядит абсолютно настоящей: для её создания были использованы те же технологии и материалы, которые применяются при изготовлении денежных знаков, — бумага с водяными знаками, микротексты, специальные краски, видимые только в УФ-лучах, и многое другое — всего 18 защитных признаков, два из которых защищены патентами АО «Гознак». Вот только расплатиться «пермским периодом» нельзя: «номинал» банкноты — 47 млн лет; сумма солидная, но сувенирная банкнота не является платёжным средством.

Что это за необычные деньги, в чём их уникальность и зачем они созданы?

Анна Новопашина, начальник бюро сбыта Пермской печатной фабрики — филиала АО «Гознак», руководитель проекта «Музеи. Память о веках»:

— Сувенирное направление Пермской печатной фабрики началось с рекламных банкнот, которые распространялись на выставках и конференциях, являясь витриной дизайнерских и технологических возможностей предприятия. Позже мы начали реализовывать проекты по заказам различных организаций, ведомств и администраций к их значимым датам, среди них — сувенирные банкноты к 1000-летию Казани, 300-летию Санкт-Петербурга, 300-летию Перми. Все они вызывали высокий интерес, но не были доступны широкой аудитории, это вдохновило нас на создание нового направления — специальных серий сувенирных банкнот для розничной реализации. Так появилась идея серии сувенирных банкнот «Музеи. Память о веках», которые будут выпущены в сотрудничестве с известными российскими музеями. Открывает серию банкнота, созданная с Пермским краеведческим музеем, её темой стал пермский геологический период.

Юлия Глазырина, заместитель директора Пермского краеведческого музея:

— При создании этой сувенирной банкноты использовались классические банкнотные технологии Гознака, которые позволили рассказать об обитателях пермского периода совершенно по-новому. Например, использование специальных красок позволило нам показать сразу два образа ископаемого животного камакопса: в ультрафиолетовых лучах мы видим его скелет, а при естественном свете — реконструкцию возможного прижизненного облика.

Особые технологии печати позволили буквально прикоснуться к пермскому периоду и тактильно ощутить ископаемые растения: например, лист псигмофиллюма выполнен в запатентованной технологии АО «Гознак» — он меняет цвет при смене угла наклона и имеет шероховатую текстуру, похожую на окаменелость.

Благодаря «двухсторонней» концепции дизайна банкноты её чрезвычайно интересно рассматривать. На лицевой стороне — «пермская суша» — изображены вымершие животные и растения: знаменитый пермский ящер эстемменозух (или «венценосный ящер»); камакопс (или «короткомордый с Камы»); насекомое чекардобия, названное так в честь месторождения Чекарда на берегу Сылвы; ещё одно насекомое из того же месторождения — стрекоза вида аркто­типус сылвензис; а также ископаемые растения.

На оборотной стороне — «пермское море» — изображены окаменевший фрагмент колонии сетчатых мшанок Polypora — рифостроителей пермского моря; ископаемая хрящевая рыба геликоприон; «ящер с плоским черепом» — платиопозавр; гониатит — один из древнейших головоногих моллюсков подкласса аммонитов, похожий на современного наутилуса; и лучепёрая рыба Amblypterus latus, а также окаменелости морского дна и образец соли пермского моря.

Сувенирная банкнота выпущена ограниченным тиражом 37 000 экземпляров. Купить банкноту можно в филиалах Пермского краеведческого музея, сувенирных магазинах города и онлайн-магазине «Решка». Отправить заявку и узнать дополнительную информацию о банкноте можно на сайте Музея Пермской печатной фабрики Гознака: ppf.goznak.ru, +7 (342) 270-12-02.

По словам Анны Новопашиной, серия будет пополняться новыми выпусками: «Проект остаётся открытым, мы готовы обсуждать как новые выпуски сувенирных банкнот в первой «музейной» серии, так и новые серии, посвящённые науке, культуре, искусству, образованию и другим сферам деятельности в нашей стране».

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