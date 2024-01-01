Новые выставки, благотворительная вечеринка и обряды на лугу Афиша на неделю 29 июля — 4 августа Поделиться Твитнуть

Театр-Театр приглашает на открытые предпоказы спектакля «Мороз» (16+) по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика, премьера которого состоится на сцене ТТ в конце октября. «Мороз» — это история о смерти, о силе и слабости, о свободе выбора. В интерпретации этого текста режиссёром Борисом Мильграмом важную роль играет музыка. Какую тональность она даст пьесе? Ответ предстоит искать в зрительном зале. В спектакле заняты артисты Александр Гончарук, Александр Аверин, Альберт Макаров и Дарья Копылова. Формат предпоказа предполагает присутствие в зале членов постановочной команды и их возможность вмешаться в ход спектакля, чтобы дать необходимые указания и замечания артистам и техническим службам. Для зрителей это возможность погрузиться в творческий процесс и увидеть, как рождается спектакль, чтобы сравнить ощущения со своими впечатлениями от премьеры.

Столичная галерея «Триумф» и студия «Тихая» совместно с Центром городской культуры представляют выставку «Хроника цветущих событий». Она является продолжением проекта «Системная сборка», который галерея «Триумф» реализует с 2023 года. Это проект, который обращается к художественным сценам разных городов России. Через художников и сообщества он рассказывает о процессах, которые формируют локальные культурные среды. Каждая выставка «Системной сборки» посвящена отдельному региону и создаётся кураторами «Триумфа» совместно с локальными кураторами. Сначала в галерее проводятся выставки художников из Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Воронежа, Красноярска, Перми, Самары и Владивостока, а затем каждая экспозиция отправляется на гастроли по России. Выставка «Хроника цветущих событий» объединила более двадцати нижегородских художников. Это проект-путеводитель, демонстрирующий разные грани художественной жизни Нижнего Новгорода. В названии выставки процитирована работа Синего Карандаша — анонимного уличного художника, размещающего в городских пространствах лаконичные и остроумные надписи.

В июне Пермская синематека провела предпоказ фильма «Она танцует» — дебютной работы режиссёра Оксаны Дегтярёвой. Теперь картина выходит в прокат. Для героини фильма Ольги танец — не просто профессия или увлечение, это способ общения с миром и людьми. В разные годы в её жизни появляются несколько мужчин, каждый из которых становится её мужем, возлюбленным и партнёром по танцу. Но все её попытки соединить желание любить и быть любимой со страстью к танцу терпят неудачу, пока она, наконец, не встречает человека, никак не связанного с миром танца, но ради которого она делает свой самый важный выбор... Съёмки фильма проходили в Перми летом 2022 года, в работе над проектом приняли участие более 500 пермяков. Оригинальная хореография создана Алексеем Расторгуевым и пермским театром «Балет Евгения Панфилова».

Видзморт в коми-пермяцкой мифологии — это дух луга, которого нельзя прогонять, а, наоборот, нужно проявить к нему гостеприимство. «Видзмортлö козин» в переводе на русский означает «дары луговому». Праздник будет разделён на две части — торжественную и обрядовую. Торжественная пройдёт в деревне Сеполь: там будет приветствие гостей, выступления участников, мастер-классы, ярмарка изделий мастеров. Затем нужно будет на машине добраться до праздничной поляны. Здесь пройдёт сам обряд — задабривание Видзморта. Перед этим у гостей будет возможность погрузиться в атмосферу охоты, рыбалки и жизни в лесу. На поляне будут мастер-классы по разжиганию различных видов костров, мастер-класс по изготовлению удочки «вугыршать», стрельба из лука и арбалета, метание копья. Также можно будет набрать воду из родника, поесть ухи (черива), грибного супа (тшакьяшыд) и послушать легенды у костра. Организаторы предупреждают, что в каждой части будут платные услуги, поэтому просят запастись наличными и иметь удобные одежду и обувь.

Участники киноклуба «Кино, вино и домино» под аккомпанемент вина обсуждают незаслуженно незамеченные фильмы, новые картины, режиссёрские дебюты и киноленты, которых нет в прокате. На ближайшей встрече будут смотреть картину «Однажды» ирландского режиссёра Джона Карни, вышедшую в 2007 году. Это рассказ о двух родственных душах, которым удалось найти друг друга в толчее дублинских улиц. Он — уличный музыкант, которому не достаёт уверенности в себе, чтобы исполнять свои собственные песни. Она — юная мать, пытающаяся найти своё место в этом чужом, новом для неё городе. И как только они встречаются, каждому из них удаётся разглядеть в другом его талант и помочь осуществить то, о чём раньше лишь мечталось.

Центральный выставочный зал представляет персональную выставку художницы Жени Балдиной «Дорога домой». Творчество Жени Балдиной — это откровенный разговор со зрителем, сравнимый с автобиографическим психологическим романом. Говорят, если ты потерялся в пути, нужно вернуться к началу. Так дорога домой становится для художницы началом нового плодотворного путешествия к пониманию собственного я. Опираясь на артефакты своей семьи, своего рода, питаясь близостью к природе и земле, Женя Балдина создаёт удивительные по силе эмоций объекты, вступающие в диалог со зрителем о самом важном, глубинном, первородном: детстве, семье, любви, вере, внутреннем мире человека и мироустройства в целом. Сочетая детскую открытость и зоркость с жизненным опытом и мудростью, она видит в каждом встреченном предмете его историю 1 и прошлую, и будущую. Все предметы не случайны: они или принадлежали предкам Жени, или специально отдаются друзьями, подписчиками для того, чтобы продолжиться в искусстве.

В Доме Мешкова открывается выставка «Куда бежит Пермь?» о любительском спорте горожан. На выставке представлены предметы из фондов Пермского краеведческого музея и личных коллекций музейных сотрудников: спортинвентарь, фотографии, сувенирная продукция к спортивным мероприятиям. Временные рамки выставки охватывают период с рубежа XIX и XX веков, когда спорт впервые начинает массово проникать в повседневность жителей Перми, до конца 1980-х годов. Отдельный раздел посвящён значимому для города событию — Зимней Спартакиаде народов РСФСР 1985 года, во время которой Пермь стала местом соревнований в шести зимних видах спорта: биатлон, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, фигурное катание и хоккей с шайбой. Выставка будет работать в Доме Мешкова до октября 2024 года. В рамках неё запланированы экскурсии и лекторий.

Pennoe Fest — самый масштабный фестиваль электронной музыки на Урале, горячая смесь Oktoberfest’a и Tomorrowland’a. Гостей ждут киловатты звука с трёх сцен, пенная вечеринка, полёты на параплане и розыгрыш призов. Хедлайнеры мероприятия — команда лучших диджеев России: DJ Feel (Санкт-Петербург), Alexander Popov (Москва), DJ List (Москва), Volac (Москва), Phlegmatic Dogs (Москва), Somnia (Дубна), Grotesque (Санкт-Петербург) и Neonegina (Челябинск). На фестивале будут работать палаточный городок, лаунж зона, большой бар и фуд-корт.

В баре Smoky Dog Taproom & Grill состоится благотворительная вечеринка, организованная в поддержку бездомных животных. Гостей ждёт кухня от Smoky Dog и азиатского бистро «Тяньгоу». Также на мероприятии будет работать минимаркет от приюта «Матроскин», благотворительных брендов Animal Assist и «Кто такой хороший?», где можно будет приобрести уникальные товары и поддержать животных. Для создания особой атмосферы выступят Maks Solo, Baadwrk, Верещагина и Lilboltik, а студия флористики «Пространство», которая отвечает за оформление, погрузит всех пришедших в мир цветов и гармонии. Чтобы попасть на вечеринку, нужно перевести 350 руб. в один из приютов на выбор — «Матроскин» или «Доброе сердце», а затем на входе показать чек.

Музей «Хохловка» приглашает на фестиваль-реконструкцию «На Хохловских холмах», который позволит окунуться в атмосферу истории Средневековья. На ристалище — главной площадке фестиваля — пройдут поединки турнира Parma Challenge. Участники турнира могут использовать в состязаниях различные виды оружия: мечи, топоры, алебарды, фальшионы. Зрелищные сражения бойцов, облачённых в железо, не оставят никого равнодушным. Также гости увидят представления театра «Рейнеке» и изучат устройство исторического походного лагеря, а интерактивные площадки фестиваля дадут возможность превратиться из зрителей в создателей и соавторов: принять участие в мастер-классах, попробовать себя в ремёслах и состязательных площадках, изучить историю с новой, практической стороны. На детской площадке для юных гостей подготовлены турнир по фехтованию, народные детские игры, потешные площадки и мастер-классы.

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