Ночь культур, мастер-класс на цветочной ферме и водный экстрим Афиша уикенда 26-28 июля Поделиться Твитнуть

Музей современного искусства PERMM проведёт первую «Ночь культур». После закрытия музей и до самой ночи гости будут погружаться в мир искусства, музыки и чувств. «Ночь» откроется спектаклем-терапией «О» — глубокой авторской работой Евгении Шавровой и Алексея Каракулова, которая впечатляет музыкальным оформлением и вызывает у зрителя целый спектр эмоций. Затем спектакль плавно перетечёт в вечеринку. В лайнапе — три музыкальных пространства и три часа музыки: от винила, найденного на блошиных рынках, до британского гэриджа, брейкбита и техно.

В селе Зарубино состоится двухдневный фестиваль народных промыслов «Праздник топора». Его ключевым мероприятием станет конкурс художественного мастерства резчиков, столяров и плотников. А пока мастера будут соревноваться и показывать своё искусство, гости фестиваля смогут стать участниками самых разных затей: поиграть в молодецкие игры, поводить хоровод, сходить на сеанс массажа топором или принять участие в чемпионате по колке дров. Завершится праздник ремесла выступлением народного ансамбля русской и казачьей песни «Иван да Марья» из Лысьвы и награждением победителей конкурса.

В Осе пройдёт VII ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта Bering Aqua Fest. В программе: заезд на снегоходах, соревнования на аквабайках, пляжный волейбол, костюмированный фан-заплыв на SUP-бордах, квиз «Мозгобойня», фитнес-зарядки, зумба и бачата. Запланирована также музыкальная программа. В этом году она расширена: пермские коллективы представят как авторские композиции, так и каверы популярных песен. На фестивале будут работать ярмарка, фуд-зона и площадка для детей. Подробная программа и карта Bering Aqua Fest — в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Эко-отель «Ерёмичи» приглашает всех любителей танцев, и просто желающих узнать больше о кадрили, принять участие в вечере, полном музыки, веселья и общения. Гостей ждет мастер-класс по основным фигурам и движениям кадрили от художественного руководителя центра танца CRUSH Павла Полуянова. Они узнают богатую историю этого изысканного танца и его культурное значение. Также будет костюмированный конкурс. Тех, кто приедет в «образе», ждёт приз — сертификат на проживание в эко-отеле.

Музыкальный фестиваль «Причал» в 2024 году расширяет своё местопребывание и приглашает горожан в Кировский район Перми, где будут расположены несколько музыкальных площадок, детская зона, ярмарка мастеров и фуд-зона. Гостей ждут концерты на Даче Синакевича и в цеху Судозавода, пешие экскурсии по Закамску, лекция и мастер-классы на речную и морскую тематику, музыкальные прогулки по Каме на электрокатамаране и многое другое. Посмотреть подробную программу фестиваля, зарегистрироваться на мероприятия и купить билеты можно по ссылке.

Команда цветочной студии UTROM 27 июля проведёт выездной мастер-класс на цветочной ферме. Выезд на ферму на организованном трансфере от студии запланирован в 14:00. На месте будет welcome drink и знакомство с фермой. Затем состоится сам мастер-класс, на котором участники за чашкой чая поговорят о сезонных растениях и соберут букет из фермерских цветов. После можно будет немного прогуляться по ферме и сделать фотографии. Чтобы забронировать место на мастер-класс, нужно написать в телеграм @utromflowers. При брони можно уточнить, как добраться до фермы, и приехать на мастер-класс самостоятельно к 15:00.

Арт-фестиваль «Тринадцатая сказка» посвящён фэнтезийной тематике. За три часа гости смогут познакомиться с огромным разнообразием искусства и творчества, которым щедро со сцены поделятся невероятно талантливые и самобытные артисты. В программе: поэзия и проза, фан-арт, косплей, перформанс и театр, авторская, классическая, кавер и метал-музыка и ярмарка мастеров. Все разножанровые выступления на сцене и за её пределами будут связаны единым сюжетом, что позволит участникам ощутить себя в самой настоящей сказке.

В субботу, 27 июля, в летнем пространстве MiXX, которое открылось перед Театром-Театром в конце июня, состоятся последние кинопоказы и другие мероприятия под открытым небом. Вечером здесь будет завершающая вечеринка. Гостей ждут музыка, танцы, конкурсы с призами и подарками.

Летний фестиваль «Город встреч» продолжится проектом «Танцуй. Открывай». Режиссёром-постановщиком выступил Сергей Мандрик — главный хореограф-постановщик пятого, шестого и седьмого сезона «Фабрики Звезд», постановщик номеров «Евровидения», шоу «Руки вверх», Serebro, Валерия Леонтьева и Валерии, основатель и руководитель студии Street Jazz Dance. Хедлайнерами фестиваля станут группа «Квартал» и ZVONKIY. В оба дня пройдёт серия мастер-классов от хореографов и финалистов шоу «Танцы» на ТНТ и других проектов. Их участники после занятий смогут выйти на главную сцену летнего фестиваля «Город встреч». Суббота, первый день фестиваля, будет посвящена городской романтике в современном стиле и парным танцам вне поколений: сальсе, бачате и меренге. В воскресенье запланированы мастер-классы по k-pop, день посвятят современным танцевальным стилям.

Июль — прекрасный месяц, чтобы поговорить об оттепельном кино и о картине Марлена Хуциева «Июльский дождь». Лекцию проведёт историк кино, главный редактор журнала «Искусство кино» Станислав Дединский. На встрече обсудят, как (и зачем?) Марлен Хуциев создавал свои известные работы, с какими новыми проблемами сталкивались молодые киногерои к концу 1960-х и при чём здесь «новое мировое поветрие» — некоммуникабельность, которой советские кинокритики пугали зрителей и читателей тех лет. После лекции состоится показ фильма «Июльский дождь» (0+). Героям фильма — примерно тридцать. Очень часто именно в это время у людей наступает период пересмотра уже выработанных ранее позиций. К такому пересмотру и приходит Лена, героиня этого фильма. Ей многое надо обдумать заново. Регистрация на лекцию и кинопоказ — на сайте Пермской синематеки.

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